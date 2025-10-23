Anzeige
NFL Draft

NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 8: Wer hat aktuell den Nummer-1-Pick?

  • Aktualisiert: 27.10.2025
  • 17:54 Uhr
  • ran.de

Vor dem Ende des 8. NFL-Spieltags blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Es ist momentan ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Pick.

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt ein Spiel kurz vor Ende des 8. Spieltags auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "Tankathon").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet die "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie stark der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.

Green Bay Packers v Arizona Cardinals

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

1. New Orleans Saints (1-7)

Strength of Schedule: .496

2. New York Jets (1-7)

Strength of Schedule: .496

3. Tennessee Titans (1-7)

Strength of Schedule: .559

4. Cleveland Browns (2-6)

Strength of Schedule: .456

5. Miami Dolphins (2-6)

Strength of Schedule: .492

6. New York Giants (2-6)

Strength of Schedule: .559

7. Baltimore Ravens (2-5)

Strength of Schedule: .488

8. Las Vegas Raiders (2-5)

Strength of Schedule: .550

9. Arizona Cardinals (2-5)

Strength of Schedule: .555

10. Cincinnati Bengals (3-5)

Strength of Schedule: .476

11. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (3-4)

Strength of Schedule: .508

12. Washington Commanders (3-4)

Strength of Schedule: .527

13. Minnesota Vikings (3-4)

Strength of Schedule: .540

14. Houston Texans (3-4)

Strength of Schedule: .559

15. Dallas Cowboys (3-4-1)

Strength of Schedule: .500

16. Carolina Panthers (4-4)

Strength of Schedule: .500

17. Chicago Bears (4-3)

Strength of Schedule: .480

18. Kansas City Chiefs (4-3)

Strength of Schedule: .527

19. Pittsburgh Steelers (4-3)

Strength of Schedule: .488

20. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (4-3)

Strength of Schedule: .496

21. San Francisco 49ers (5-3)

Strength of Schedule: .484

22. Los Angeles Chargers (5-3)

Strength of Schedule: .492

23. Los Angeles Rams (5-2)

Strength of Schedule: .520

24. Detroit Lions (5-2)

Strength of Schedule: .524

25. Buffalo Bills (5-2)

Strength of Schedule: .427

26. Seattle Seahawks (5-2)

Strength of Schedule: .500

27. Denver Broncos (6-2)

Strength of Schedule: .477

28. Tampa Bay Buccaneers (6-2)

Strength of Schedule: .477

29. New England Patriots (6-2)

Strength of Schedule: .354

30. Philadelphia Eagles (6-2)

Strength of Schedule: .536

31. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (5-1-1)

Strength of Schedule: .488

32. Indianapolis Colts (7-1)

Strength of Schedule: .472

