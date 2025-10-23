Anzeige
NFL Draft

NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 9 und Trade Deadline: Wer hat aktuell den Nummer-1-Pick?

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 11:12 Uhr
  • ran.de

Nach dem Ende des 9. NFL-Spieltags und dem Ablauf der Trade Deadline blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt nach dem Ende des 9. Spieltags und dem Ablauf der Trade Deadline auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "Tankathon").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet die "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie stark der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.

Anzeige
Anzeige
New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) scrambles with the ball during an NFL, American Football Herren, USA football game against the San Francisco 49ers, Sunday, Nov. 2, 2025, in East Rutherf...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige
Anzeige

1. New Orleans Saints (1-8)

Strength of Schedule: .510

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

2. Tennessee Titans (1-8)

Strength of Schedule: .562

3. New York Jets (1-7)

Strength of Schedule: .507

Anzeige

4. Miami Dolphins (2-7)

Strength of Schedule: .500

Anzeige

5. New York Giants (2-7)

Strength of Schedule: .538

Anzeige
Article Image Media
© IMAGO/ZUMA Press Wire
Anzeige

6. Cleveland Browns (2-6)

Strength of Schedule: .468

Anzeige

7. Las Vegas Raiders (2-6)

Strength of Schedule: .544

8. Cincinnati Bengals (3-6)

Strength of Schedule: .507

Anzeige
Anzeige

9. Washington Commanders (3-6)

Strength of Schedule: .510

10. Baltimore Ravens (3-5)

Strength of Schedule: .493

Anzeige

11. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (3-5)

Strength of Schedule: .517

Anzeige

12. Arizona Cardinals (3-5)

Strength of Schedule: .549

13. Houston Texans (3-5)

Strength of Schedule: .569

14. Dallas Cowboys (3-5-1)

Strength of Schedule: .490

15. Minnesota Vikings (4-4)

Strength of Schedule: .521

16. Carolina Panthers (5-4)

Strength of Schedule: .500

Article Image Media
© IMAGO/ZUMA Press Wire

17. Kansas City Chiefs (5-4)

Strength of Schedule: .514

18. Chicago Bears (5-3)

Strength of Schedule: .461

19. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (5-3)

Strength of Schedule: .493

20. Pittsburgh Steelers (5-3)

Strength of Schedule: .496

21. Detroit Lions (5-3)

Strength of Schedule: .521

22. Los Angeles Chargers (6-3)

Strength of Schedule: .476

23. San Francisco 49ers (6-3)

Strength of Schedule: .496

24. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (5-2-1)

Strength of Schedule: .496

25. Buffalo Bills (5-2)

Strength of Schedule: .431

Article Image Media
© IMAGO/Imagn Images

26. Seattle Seahawks (6-2)

Strength of Schedule: .510

27. Los Angeles Rams (6-2)

Strength of Schedule: .528

28. Denver Broncos (7-2)

Strength of Schedule: .452

29. Tampa Bay Buccaneers (6-2)

Strength of Schedule: .481

30. New England Patriots (7-2)

Strength of Schedule: .357

31. Philadelphia Eagles (6-2)

Strength of Schedule: .514

32. New York Jets vis Indianapolis Colts (7-2)

Strength of Schedule: .483

Mehr News und Videos zur NFL
imago images 1068314691
News

Picks ohne Ende: Aber geht die Jets-Strategie wirklich auf?

  • 05.11.2025
  • 12:57 Uhr

NFL: Daniels, Burrow, Hurts! Der unfassbare Fluch im FedEx-Field

  • Video
  • 02:11 Min
  • Ab 0
LANDOVER, MD - DECEMBER 01: Washington Commanders linebacker Frankie Luvu (4) and Washington Commanders linebacker Bobby Wagner (54) celebrate together after causing a fumble during the Tennessee T...
News

Einspruch erfolgreich! NFL hebt Sperre auf

  • 05.11.2025
  • 07:34 Uhr
Werner analysiert die NFL für RTL
News

Werner prophezeit Football-Boom in Deutschland

  • 05.11.2025
  • 05:33 Uhr
imago images 1053251324
News

Trade Deadline: Ausverkauf! Jets geben nächsten Top-Star ab

  • 04.11.2025
  • 22:53 Uhr
Colts-Quarterback Daniel Jones
News

Kommentar: Colts riskieren mit Blockbuster-Trade ihre Zukunft

  • 04.11.2025
  • 20:45 Uhr
imago images 1067080344
News

Kein Scherz: Tom Brady lässt verstorbenen Hund klonen

  • 04.11.2025
  • 19:42 Uhr
Gardner verlässt die Jets
News

Vor Berlin-Spiel: Colts holen Star-Cornerback Gardner

  • 04.11.2025
  • 19:42 Uhr

NFL: Tom Bradys verstorbener Hund zurück - dank Klon-Technik!

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0

NFL: Geburtstag? Egal! Trainer-Legende schaut lieber Football

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0