NFL Draft
NFL Draft Order 2026 - Reihenfolge nach Woche 9 und Trade Deadline: Wer hat aktuell den Nummer-1-Pick?
- Aktualisiert: 05.11.2025
- 11:12 Uhr
- ran.de
Nach dem Ende des 9. NFL-Spieltags und dem Ablauf der Trade Deadline blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?
Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?
ran blickt nach dem Ende des 9. Spieltags und dem Ablauf der Trade Deadline auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "Tankathon").
Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet die "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie stark der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.
1. New Orleans Saints (1-8)
Strength of Schedule: .510
2. Tennessee Titans (1-8)
Strength of Schedule: .562
3. New York Jets (1-7)
Strength of Schedule: .507
4. Miami Dolphins (2-7)
Strength of Schedule: .500
5. New York Giants (2-7)
Strength of Schedule: .538
6. Cleveland Browns (2-6)
Strength of Schedule: .468
7. Las Vegas Raiders (2-6)
Strength of Schedule: .544
8. Cincinnati Bengals (3-6)
Strength of Schedule: .507
9. Washington Commanders (3-6)
Strength of Schedule: .510
10. Baltimore Ravens (3-5)
Strength of Schedule: .493
11. Los Angeles Rams via Atlanta Falcons (3-5)
Strength of Schedule: .517
12. Arizona Cardinals (3-5)
Strength of Schedule: .549
13. Houston Texans (3-5)
Strength of Schedule: .569
14. Dallas Cowboys (3-5-1)
Strength of Schedule: .490
15. Minnesota Vikings (4-4)
Strength of Schedule: .521
16. Carolina Panthers (5-4)
Strength of Schedule: .500
17. Kansas City Chiefs (5-4)
Strength of Schedule: .514
18. Chicago Bears (5-3)
Strength of Schedule: .461
19. Cleveland Browns via Jacksonville Jaguars (5-3)
Strength of Schedule: .493
20. Pittsburgh Steelers (5-3)
Strength of Schedule: .496
21. Detroit Lions (5-3)
Strength of Schedule: .521
22. Los Angeles Chargers (6-3)
Strength of Schedule: .476
23. San Francisco 49ers (6-3)
Strength of Schedule: .496
24. Dallas Cowboys via Green Bay Packers (5-2-1)
Strength of Schedule: .496
25. Buffalo Bills (5-2)
Strength of Schedule: .431
26. Seattle Seahawks (6-2)
Strength of Schedule: .510
27. Los Angeles Rams (6-2)
Strength of Schedule: .528
28. Denver Broncos (7-2)
Strength of Schedule: .452
29. Tampa Bay Buccaneers (6-2)
Strength of Schedule: .481
30. New England Patriots (7-2)
Strength of Schedule: .357
31. Philadelphia Eagles (6-2)
Strength of Schedule: .514
32. New York Jets vis Indianapolis Colts (7-2)
Strength of Schedule: .483