Nach dem Ende des 9. NFL-Spieltags und dem Ablauf der Trade Deadline blicken wir auf die aktuelle Reihenfolge für den Draft 2026. Wer holt sich in einem engen Rennen den ersten Pick?

Wer hätte aktuell den ersten Pick im NFL Draft 2026?

ran blickt nach dem Ende des 9. Spieltags und dem Ablauf der Trade Deadline auf die derzeitige Reihenfolge bei der Talente-Ziehung vom 23. bis 25. April 2026 in Pittsburgh (Quelle: "Tankathon").

Hinweis: Kommen zwei Teams auf dieselbe Bilanz, entscheidet die "Strength of Schedule". Dabei werden die Bilanzen der jeweiligen Gegner verglichen. Da nicht jede Mannschaft gegen jedes andere Team der Liga spielt, haben alle Franchises unterschiedlich starke Gegner. Der "Strength of Schedule" gibt an, wie stark der Spielplan einer jeden Mannschaft ist.