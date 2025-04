Football-Talent Kyren Lacy ist tot. Der 24-Jährige hatte sich für den kommenden NFL Draft angemeldet. Nach seinem Tod erhebt sein Anwalt schwere Vorwürfe.

Der langjährige College-Football-Spieler Kyren Lacy ist tot. Entsprechende Medienberichte haben Familienmitglieder bestätigt. Zu den Umständen seines Todes gibt es noch keine offizielle Mitteilung.

Der 24 Jahre alte Wide Receiver hatte sich im vergangenen Dezember für den kommenden NFL Draft angemeldet und galt durchaus als Kandidat für die beste Football-Liga der Welt.

Allerdings stand seine Zukunft als Profi in den Sternen. Wenige Tage vor seiner Anmeldung für den Draft war Lacy mutmaßlich in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, an dessen Folgen ein 78 Jahre alter ehemaliger US-Marine starb.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen erhob sein Anwalt nach Lacys Tod schwere Vorwürfe gegen die Behörden. "Von Anfang an hatte diese so genannte Untersuchung den Anschein eines übereifrigen, gezielten Einsatzes, den man nur als Hexenjagd bezeichnen kann - angeheizt durch die Person Kyren und das öffentliche Profil, das er hatte", sagte Matthew Ory in einem Statement, das zuerst von "WAFB-TV" veröffentlicht wurde.

"Die Entscheidung der Ermittlungsbehörde, ihn überhaupt anzuklagen, war unserer Ansicht nach nicht nur ungerechtfertigt, sondern auch beunruhigend", so Ory weiter: "Kyren sollte morgen vor einer Grand Jury angehört werden, wobei wir sehr zuversichtlich waren, dass die Beweise, nachdem sie vollständig gesammelt und geprüft worden waren, zu einem Verzicht auf eine Anklage führen würden."

Lacy soll den Unfall verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt haben, ohne Rettungskräfte zu verständigen. Die Polizei ermittelte daher wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht gegen ihn und beantragte im Januar Haftbefehl.