Football-Talent Kyren Lacy ist tot. Der 24-Jährige hatte sich für den kommenden NFL Draft angemeldet. Nach seinem Tod erhebt sein Anwalt schwere Vorwürfe. Der langjährige College-Football-Spieler Kyren Lacy ist tot. Entsprechende Medienberichte haben Familienmitglieder bestätigt. Wie "ESPN" berichtet, hat der 24-Jährige laut Angaben der Behörden von Harris County, Texas, Selbstmord begangen. Demnach habe die Polizei die Verfolgung von Lacy aufgenommen, nachdem es zu einem Streit mit einem weiblichen Familienmitglied gekommen und Lacy in einem Fahrzeug geflohen sei. "Nach Angaben der Behörden endete die Verfolgung von Lacy, als er einen Unfall verursachte", heißt es weiter: "Als die Beamten sich dem Fahrzeug näherten, um Lacy herauszuholen, sei er an einer offenbar selbst zugefügten Schusswunde gestorben." Der Wide Receiver hatte sich im vergangenen Dezember für den kommenden NFL Draft angemeldet und galt durchaus als Kandidat für die beste Football-Liga der Welt. Allerdings stand seine Zukunft als Profi in den Sternen. Wenige Tage vor seiner Anmeldung für den Draft war Lacy mutmaßlich in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, an dessen Folgen ein 78 Jahre alter ehemaliger US-Marine starb.

Lacys Berater macht die NFL mitverantwortlich für den Tod Jetzt erhob sein aktueller Spielerberater Rocky Arceneaux weitere Vorwürfe. In einem Statement, das er laut eigener Aussage mit dem Einverständnis von Lacys Familie veröffentlicht habe, gab er nun der NFL indirekt eine Teilschuld an dem Tod seines Schützlings. In seinem Statement sagt er: "An die NFL, schämt euch für das Zurückziehen der Einladung zum Combine für Kyren, ohne die Fakten anzuerkennen oder zu betrachten. Ich rate euch, eure Vorgehensweisen zu überarbeiten und Athleten ein gerechtes Verfahren zu geben, bevor man sie von ihren Kollegen trennt und ihnen ihre Träume wegnimmt, für die sie so hart gearbeitet haben." Auch die zuständige Behörde sei der "öffentlichen Wahrnehmung und dem öffentlichen Druck, jemanden zu verhaften", nachgekommen, "anstatt die wahren Fakten zu untersuchen."

Anwalt von Kyren Lacy mit schweren Vorwürfen gegen Behörden Im Zusammenhang mit den Ermittlungen erhob auch Lacys Anwalt schwere Vorwürfe gegen die Behörden. "Von Anfang an hatte diese sogenannte Untersuchung den Anschein eines übereifrigen, gezielten Einsatzes, den man nur als Hexenjagd bezeichnen kann - angeheizt durch die Person Kyren und das öffentliche Profil, das er hatte", sagte Matthew Ory in einem Statement, das zuerst von "WAFB-TV" veröffentlicht wurde. "Die Entscheidung der Ermittlungsbehörde, ihn überhaupt anzuklagen, war unserer Ansicht nach nicht nur ungerechtfertigt, sondern auch beunruhigend", so Ory weiter: "Kyren sollte morgen (Montag, d. Red.) vor einer Grand Jury angehört werden, wobei wir sehr zuversichtlich waren, dass die Beweise, nachdem sie vollständig gesammelt und geprüft worden waren, zu einem Verzicht auf eine Anklage führen würden." Lacy soll den Unfall verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt haben, ohne Rettungskräfte zu verständigen. Die Polizei ermittelte daher wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht gegen ihn und beantragte im Januar Haftbefehl.