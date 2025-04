Anzeige

Anzeige

+++ Update 26. April: Commissioner Goodell will Draftregel ändern +++ In der ersten Runde des NFL Draft haben die Teams zwischen den einzelnen Picks zehn Minuten Zeit. Nach Meinung von Commissioner Roger Goodell deutlich zu viel. In der "Pat McAfee Show" erklärte der Liga-Boss, er würde in Zukunft gerne eine kürzere Zeitspanne zwischen den Picks in der ersten Runde sehen. Möglicherweise mit einer einmaligen Verlängerung pro Team. "Ich habe gestern Abend darüber nachgedacht, dass wir sie verkürzen müssen", so Goodell. Und weiter: "Sollten wir Zeit haben, die wir sparen können? Ich habe mir das ausgedacht, sieben Minuten in der ersten Runde, aber man kann zwei Minuten extra bekommen, wenn man sie braucht, aber dann bekommt man sie für den Rest des Drafts nicht mehr. Du bekommst nur eine Verlängerung", erläuterte der 66-Jährige seinen Plan. Der Commissioner erklärte zudem, dass die Franchises in der ersten Runde in der Regel nur rund sechseinhalb Minuten brauchen. "Ich glaube, nur ein Team hat die vollen zehn Minuten genommen. Wenn man mitten in einem Trade ist, möchte man vielleicht die Möglichkeit nutzen und zwei Minuten mehr bekommen." Hinter den Überlegungen dürfte der Wunsch nach einer für die TV-Sender attraktiveren Übertragung mit kürzeren Wartezeiten stehen.

Anzeige

Anzeige

+++ Update 25. April: Verletzter Erstrunden-Pick wohl bereit fürs Trainingscamp +++ In einer Pressekonferenz hat Head Coach Andy Reid dem verletzten Erstrundenpick der Kansas City Chiefs, Josh Simmons, volle Teilnahme am Rookie-Camp bescheinigt. Der erfahrene Coach sagte über den Left Tackle: "Er hat sich gut erholt. Er hat alle Checks bestanden. Jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Entweder macht er das Rookie-Camp oder nicht. Aber er wird definitiv für das Trainingscamp zur Verfügung stehen." "Aber auch bis dahin kann er einiges machen", ergänzte er. Simmons wurde von den Chiefs an 32. Stelle gepickt. Er lief für die prestigeträchtige Ohio State University auf. Im Oktober riss sich der 22-Jährige die Patellasehne im linken Knie. Er selbst ergänzte: "Ich muss in meiner Reha weiter alles geben. Ich bin jetzt bei den Kansas City Chiefs. Da gibt es keine Zeit sich mal auszuruhen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update 25. April: Giants wollten für Nummer-1-Pick traden +++ Die Tennessee Titans waren nie wirklich im Begriff, ihren Nummer-1-Pick im Draft 2025 zu traden. Dies hat die New York Giants aber nicht davon abgehalten, es zumindest zu versuchen. Laut "ESPN" haben die Giants den Titans ihren Nummer-3-Pick, ihren Erstrundenpick 2026 und weitere Picks angeboten, um in der diesjährigen Talenteziehung zwei Plätze nach oben zu kommen. So bestätigte Giants-General Manager Joe Schoen, bei den Titans angerufen zu haben. "Ja, wir hatten Gespräche, die hin und her gingen. Aber um in einer solchen Situation Tango zu tanzen, braucht es zwei Teams", heißt es in einer Mitschrift des Teams.

VIDEO: NFL Draft: Sanders wird im Netz zerstört - "wie 1985 Windows-PC"

Statt Quarterback Cam Ward an Position eins gab es für die Giants Edge Rusher Abdul Carter an der drei. Einen Spielmacher konnte das Team aber dennoch abstauben. So tradete "Big Blue" mit den Houston Texans und wählte an Position 25 Jaxson Dart von Ole Miss.

Anzeige

+++ Update 25. April: Cam Ward geht als 1. Pick zu den Titans +++ Keine Überraschung beim Nummer-1-Pick: Die Tennessee Titans haben Quarterback Cam Ward ausgewählt. Der 22-Jährige lief im College für die Miami Hurricanes auf, für die er in der vergangenen Saison für 4.313 Yards und 39 Touchdowns bei sieben Interceptions warf. NFL Draft 2025: Alle Picks der 1. Runde

Anzeige

+++ Update 24. April: Shedeur Sanders meldet sich kurz vor dem Draft zu Wort+++ Shedeur Sanders wird vermutlich kein Top-Pick werden, trotzdem zieht der extrovertierte Quarterback - Sohn der NFL-Legende Deion "Primetime" Sanders - einen großen Teil der Aufmerksamkeit vor dem Draft auf sich. Wo wird der Signal Caller der Colorado Buffaloes landen? Und an welcher Position wird er gedraftet? Der 23-Jährige scheint sich selbst nicht verrückt zu machen, unmittelbar vor dem Draft gibt er sich betont gelassen. "Ich bin für alles gewappnet, was der Tag auch bringen mag", postete er am Donnerstagabend deutscher Zeit bei X/Twitter.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

+++ Update 24. April: Pittsburgh Steelers wohl Favorit bei Shedeur Sanders +++ Wenige Stunden sind es noch bis zum Draft. Kurz vor dem Mega-Event haben sich die Buchmacher festgelegt: Die Pittsburgh Steelers sind das wahrscheinlichste Team für Shedeur Sanders. Bei "FanDuel Sportsbook" ist Pittsburgh jetzt der Favorit für die Wahl von Sanders zu einem bestimmten Zeitpunkt im Draft mit einer Quote von +310. Die New York Giants haben mit +350 die zweithöchste Quote - die Cleveland Browns folgen mit +360. Die New Orleans Saints waren in den vergangenen Wochen lange der Wettfavorit für den Pick von Sanders, aber sie sind jetzt mit einer Quote von +370 auf den vierten Platz zurückgefallen. Auch die Buchmacher von "Draftking Sportsbook" sehen die Steelers bei einer Quote von +190 in der Pole Position im Werben um Sanders. Zur Erklärung: Eine Quote von beispielsweise +150 bedeutet, dass bei einem Einsatz von 100 Dollar mit einem richtigen Tipp ein Reingewinn von 150 Dollar fällig wird. NFL Draft 2025: Die größten Gerüchte vor der ersten Runde – Trades, ein Schocker und ein tiefer Fall Die Tendenz geht also klar in die Richtung, dass Sanders nicht nur aus den Top-10 fällt, sondern sogar noch später gepickt wird, als noch vor Monaten angenommen. Die Steelers haben den 21. Pick inne. Wann der Colorado Quarterback über den Tisch geht, ist eine der zentralen Fragen des diesjährigen Drafts. Diesbezüglich scheiden sich die Geister. Manch ein NFL-Experte geht sogar davon aus, dass Sanders erst in der zweiten Runde gepickt wird.

Anzeige

+++ Update 23. April: Vater von Travis Hunter darf beim Draft dabei sein +++ Travis Hunter ist eines der interessantesten Talente beim diesjährigen Draft. Der 21-Jährige kann sowohl in der Offense als Wide Receiver auflaufen als auch in der Defense als Cornerback. Sein Vater sitzt zurzeit eine dreijährige Bewährungsstrafe ab. Im ersten Jahr darf er dabei sein Zuhause nicht verlassen. Er verpasste dadurch schon die Verleihung der Heisman-Trophy an seinen Sohn. Für den Draft hat ein Richter nun erlaubt, diese Strafe auszusetzen, um dem Draft in Green Bay beizuwohnen und seinen Sohn zu unterstützen. Travis Hunter gilt als möglicher Top-drei-Pick.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

+++ Update 23. April: Kansas City Chiefs fassen Running Back als Top Pick ins Auge +++ Die Kansas City Chiefs greifen in diesem Jahr an 31. Stelle in den Draft ein. Ihren ersten Pick könnten die Chiefs für einen Running Back verwenden. Head Coach Andy Reid soll laut "ESPN" am Dienstag an einem Call mit TreVeyon Henderson teilgenommen haben. Der Running Back war vier Jahre lang Starter bei den Ohio Buckeyes Buckeyes und brachte es bei 590 Carries auf 3.761 Rushing Yards und 42 Touchdowns. Der 22-Jährige wurde von Experten als Zweitrundenpick eingeschätzt, der aber auch ans Ende der ersten Draft-Runde hochrutschen könnte. Der 31. Pick der Chiefs würde dazu passen.

+++ Update 23. April: NFL-Coaches mit heftiger Kritik an Shedeur Sanders +++ Die NFL hat einige Statements von NFL-Scouts und -Coaches über die diesjährige Quarterback-Class vor dem anstehenden NFL-Draft veröffentlicht. Dabei bekommt Top-Quarterback Shedeur Sanders einige Breitseiten ab. "Das schlimmste Vorstellungsgespräch, das ich je in meinem Leben hatte. Er ist so anspruchsvoll", wird ein langjähriger Assistenz-Coach dabei zitiert. Und weiter: "Er lässt sich unnötig sacken. Sein Timing stimmt nicht. Er hat eine furchtbare Körpersprache. Er gibt Teamkollegen die Schuld. ... Aber das Wichtigste ist: Er ist einfach nicht so gut." Auch ein langjähriger AFC-Manager übt Kritik: "Es lief nicht gut in unserem Gespräch. Er will uns vorschreiben, was er machen wird und was das Beste für ihn ist. Er gibt dir das Gefühl, klein zu sein."

Anzeige

NFL: Mahomes und Kelce wollen Restaurant eröffnen - mit besonderem Namen

Ein weiterer NFC-General-Manager "mochte ihn im Jahr zuvor. Doch nach dem Wechsel seines College-Koordinators 'fühlte es sich einfach anders an. Es fühlte sich weniger athletisch an, weniger Arm-Talent - alles fühlte sich weniger an.'" Sanders bekommt aber auch viel Lob. So bescheinigen ihm andere Trainer, ein "sehr, sehr talentierter Passer" zu sein. "Man sollte also nicht seine Treffsicherheit diskreditieren", wird ein weiterer Coach zitiert.

+++ Update 23. April: Browns und Giants offen für Trades +++ Die Tennessee Titans haben bereits klargestellt, dass sie den ersten Pick im Draft nicht hergeben werden. Doch wie sieht es dahinter aus? Wie "ESPN" berichtet, hören sich sowohl die Cleveland Browns (2. Pick) als auch die New York Giants (3. Pick) Angebote für ihren Pick an. Demnach soll es einige Anrufe gegeben haben, die sich nach einem möglichen Trade erkundigten. Teams sollen offenbar vor allem daran interessiert sein, an Stelle zwei oder drei Wide Receiver/Defensive Back Travis Hunter oder Pass Rusher Abdul Carter zu bekommen.

Anzeige

+++ Update 22. April: Rodgers-Entscheidung wird die Draft-Pläne der Steelers nicht verändern +++ Auf der Pressekonferenz der Pittsburgh Steelers vor dem NFL Draft 2025 war auch Aaron Rodgers und die Position des Quarterbacks ein großes Thema. Head Coach Mike Tomlin sagte dabei, die Ungewissheit um Rodgers werde die Draft-Pläne der Steelers nicht beeinflussen. General Manager Omar Khan bescheinigte dem Draft eine gute Quarterback-Klasse, verriet aber nicht, ob die Steelers einen Spielmacher auswählen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Pittsburgh mit Mason Rudolph und Skylar Thompson zwei Quarterbacks unter Vertrag. Zum Beginn der Saisonvorbereitung sollen es laut Khan vier sein.

+++ Update 22. April: Die LA Rams mit einer Draft-Aktion aus Dankbarkeit +++ Die verheerenden Feuer in Los Angeles im vergangenen Jahr hinterlassen weiter ihre Spuren in Kalifornien. Als Aktion und aus "Dankbarkeit für die Leute, die ihr Leben riskieren", werden die LA Rams in diesem Jahr die Hauptzentrale der Feuerwehr von LA als Draft-Zentrale nutzen. Wenn also vom 24. bis 26. April die Picks der Teams getroffen werden, werden sich die Rams von der Feuerwehrwache dazuschalten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update 22. April: Titans werden Nummer eins-Pick nicht hergeben +++ Die Entscheidung ist gefallen. Die Tennessee Titans werden den ersten Pick im NFL Draft 2025 nicht hergeben. Zumindest laut NFL-Insider Ian Rapoport. Dieser berichtet, dass es ernsthaftes Trade-Interesse gab. Jedoch sollen die Titans nie wirklich offen dafür gewesen sein. Deren Fokus läge allein auf Quarterback Cameron Ward.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update 22. April: Raiders liebäugeln mit RB-Pick +++ Die Las Vegas Raiders haben neben Head Coach Pete Carroll mit John Spytek auch einen neuen General Manager. Vor dessen erstem Draft für die Franchise wollte er sich natürlich nicht allzu sehr in die Karten blicken lassen, zumal das Team einige Needs hat. Doch eines ist klar: Die Raiders werden einen Running Back holen. Vielleicht sogar mit ihrem ersten Pick, der immerhin schon an sechster Stelle ist. Mit Ashton Jeanty wäre dort wahrscheinlich der beste RB im Draft noch verfügbar.

NFL: Patrick Mahomes zeigt erstmals Tochter Golden

Spytek sagte dazu vielsagend: "Wir haben anhand von Saquon Barkley gesehen, was ein Running Back innerhalb eines Jahres verändern kann. Es gibt verschiedene Wege um ein Team aufzubauen. Ich verstehe aber nicht, wie wir an den Punkt gekommen sind, dass Running Backs nicht viel wert wären. Ich komme von der University of Michigan, hier werden Running Backs sehr wertgeschätzt. Das werde ich auch nicht ablegen können." Auch der Draft eines neuen Quarterbacks scheint - trotz der Verpflichtung von Geno Smith - nicht ausgeschlossen: "Wir stehen der wichtigsten Position dieses Sports weiterhin offen gegenüber."

+++ Update 16. April: Giants mit verlockendem Angebot an Hunter +++ Travis Hunter hat in der jüngeren Vergangenheit mehrfach betont, dass er sowohl Cornerback als auch Wide Receiver in der NFL spielen möchte (siehe vorherige Einträge). Für den Draft hat diese Forderung eine gewisse Bedeutung, schließlich sollte das aufnehmende Team auch gewillt sein, das Top-Prospect in der Offense und der Defense zu bringen. Eines dieser Teams sind wohl die New York Giants, die im diesjährigen Draft an dritter Stelle picken. "Wir würden uns nicht davor scheuen, ihn auf beiden Seiten des Balles spielen zu lassen", sagte New Yorks General Manager Joe Schoen in einer Pressekonferenz im Vorfeld des Drafts. Klar ist: Die Giants haben in Malik Nabers einen jungen Top-Receiver im Kader, zudem sind Wan'Dale Robinson und Darius Slayton weitere ordentliche Anspielstationen für New Yorks vermeintlichen Starting-Quarterback Russell Wilson. In der Secondary besteht hingegen mehr Luft nach oben. Wie genau die Giants Hunter auf den beiden Positionen einsetzen würden, detaillierte Schoen aber nicht.

+++ Update 16. April: Ravens-Coach Harbaugh kontert Hunter +++ Travis Hunter hat kurz vor dem Draft eine Ansage gemacht (siehe Eintrag vorher). Die Frage ist: Wird ein Team ihm die Möglichkeit geben, auf beiden Seiten des Balles seine Klasse zu zeigen? Für Ravens-Coach John Harbaugh wird es "interessant sein zu sehen, wie sie es machen, wo auch immer er hingeht", sagte Harbaugh während einer Pressekonferenz vor dem Draft. "Aber zu sagen, dass man komplett in alles eintauchen wird, was es in der Offensive und in der Defensive zu wissen gibt - ich weiß nicht, ob der Tag genug Stunden für einen Spieler hat, um das zu schaffen und jedes Detail zu kennen." Sein Vorschlag: "Ich denke, man könnte es auf einer Seite des Balls machen und dann eine Art Paket auf der anderen Seite des Balls haben. Aber ich gehe davon aus, dass wir gegen ihn spielen werden, also werden wir gleich herausfinden, wie das Team es macht." Divisions-Rivale Cleveland Browns gilt als wahrscheinliche Destination für Heisman-Gewinner Hunter.