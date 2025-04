NFL Draft 2025: Cam Ward geht als 1. Pick zu den Tennessee Titans

Wenig überraschend wählten die Tennessee Titans den Quarterback an erster Position bei der Talenteziehung in Green Bay.

NFL Draft 2025: Jaguars traden hoch

Gleich danach gab es die erste Überraschung: Die Cleveland Browns gaben den zweiten Pick an die Jacksonville Jaguars ab, die Travis Hunter (Colorado) auswählten. Hunter gilt sowohl als bester Wide Receiver als auch als bester Cornerback des Drafts, kann auf beiden Positionen auf höchstem Level spielen.

An dritter Position drafteten die New York Giants Defensive End Abdul Carter (Penn State). Die New England Patriots holten mit dem vierten Pick Tackle Will Campbell von LSU.

Daraufhin drafteten die Cleveland Browns mit dem fünften Pick - den sie im Tausch mit den Jaguars erhalten hatten - Defensive Tackle Mason Graham (Michigan).