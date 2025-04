NFL Draft 2025 erklärt: So funktioniert die Talente-Ziehung

Vielmehr ist es nicht. Aber was fasziniert ein ganzes Land an diesem Ereignis? Es ist der NFL Draft, die Auswahl von College-Spielern durch die NFL-Klubs. ran beantwortet die wichtigsten Fragen zum NFL Draft.

Für den NFL Draft werden sich die Amerikaner wieder vor dem Fernseher versammeln und verfolgen, wie Männer in Krawatten auf einem Podium stehen und Namen in ein Mikrofon sagen.

NFL Draft 2025: Wann findet er statt?

In der Regel findet der NFL Draft im April statt. Allerdings steigen die sieben Runden nicht alle an einem Stück, sondern verteilen sich auf drei Tage. Am ersten Tag wird nur die erste Runde durchgeführt, es folgen die Runden zwei bis vier am Freitag und fünf bis sieben am Samstag. 2025 findet der Draft vom 24. April bis zum 26. April statt.