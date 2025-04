Der NFL Draft 2025 steht an. ran fasst für euch die wichtigsten News und Gerüchte im Ticker zusammen. Mit dem NFL Draft 2025 startet die Liga endgültig in die neue Saison. Zahlreiche College-Spieler werden von den 32 Franchises ausgewählt und können ihren Traum von einer Laufbahn in der NFL leben. Vom 24. bis zum 26. April findet das Mega-Event in Green Bay im US-Bundesstaat Wisconsin statt. Rund um das legendäre Lambeau Field findet der Draft statt. Es ist die Heimspielstätte der Franchise Green Bay Packers. Alle Informationen rund um Übertragungen, Picks und den Draft-Terminen findet ihr hier: NFL Draft 2025 live: TV-Übertragung, Livestream, Startzeit der 1. Runde - alles, was ihr wissen müsst Hier im Ticker findet ihr aktuelle News und Gerüchte zum anstehenden NFL Draft 2025. ran hält euch auf dem Laufenden.

+++ Update 15. April: Giants laden Sanders zum Workout ein +++ Die New York Giants stellen sich im Quarterback Room neu auf. Mit Jameis Winston und Russell Wilson wurden bereits zwei QBs vor Kurzem verpflichtet. Doch es scheint nicht ausgeschlossen, dass General Manager Joe Schoen im Draft trotzdem nochmal nachlegen möchte. So haben die Giants QB Shedeur Sanders vor dem Event nochmal zu einem privaten Workout eingeladen. Der Spieler vom Colorado-College wird zwar immer noch mit den New Orleans Saints als möglichen Landing Spot in Verbindung gebracht, doch die Giants haben an Position drei bereits einen Pick. Die Saints erst an neun.

+++ Update 14. April: Sanders wehrt sich nach Diskussion über "Patting" +++ Vor dem Draft diskutieren Experten und auch NFL-Profis öffentlich über Shedeur Sanders und seine Ballbehandlung. Der Quarterback hat es sich angewöhnt, vor dem Wurf noch einmal mit der linken Hand auf das Spielgerät zu fassen - das sogenannte "Patting". Was natürlich noch einmal zusätzliche Zehntelsekunden kostet, die in der Liga womöglich über das Gelingen des Plays entscheiden. Im Podcast "Up & Adams" der Sportreporterin Kay Adams äußerte sich der First-Round-Kandidat erstmals zu der Thematik. "Patting hat mir bis hierhin Erfolg gebracht. Es hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ich sehe nicht, was daran falsch sein soll", wehrt sich der Sohn von NFL-Legende Deion Sanders. Und er legt nach: "Für mich können Dinge ein Problem sein, die für andere Menschen kein Problem sind." Es gehe darum, mental hart zu bleiben, "denn man darf niemals nach Bestätigung oder Glück durch andere Menschen suchen. Man muss es in sich selbst finden und sich nicht darum scheren, was andere sagen."

+++ Update 9. April: Holen die Steelers Sanders und Rodgers? +++ Wo Shedeur Sanders nach diesem Draft landet, ist eine der großen Fragen in dieser Offseason. Der Quarterback gilt nicht als das absolute Top-Prospect und dennoch dürften ihn einige Teams ihn im Auge haben. Dazu gehören auch die Pittsburgh Steelers, denen Sanders im Rahmen der Top-30-pre-Draft-Visits einen Besuch abstatten wird. Den Steelers gehört der 21. Pick, dafür müsste Sanders allerdings um den ein oder anderen erwarteten Platz im Draft fallen. Außerdem wäre da ja noch die Personalie Aaron Rodgers. Zwar deutet vieles darauf hin, dass der einstige Star-QB in den "Steel-City" kommt, eine Einigung gibt es aber noch nicht. Ausgeschlossen ist ein Szenario aber nicht, in dem die Steelers Rodgers und Sanders unter Vertrag nehmen. Russell Wilson und Justin Fields sind Geschichte, momentan würde Pittsburgh mit Mason Rudolph und Skylar Thompson an den Start gehen. Die Steelers könnten sich aus Rodgers und Sanders also ein neues Spielmacher-Duo zusammenbauen, von dem wohl alle Seiten profitieren würden.

+++ Update 9. April: Top-Prospects besuchen Teams +++ Wie üblich in der Zeit vor dem Draft besuchen die jungen Football-Talente diverse NFL-Teams, um vor Ort ihr Können zu zeigen. Bei den Cleveland Browns waren am Anfang der Woche mehrere Prospects zu Besuch. Jaxson Dart (Ole Miss), Tyler Shough (Louisville) und Jalen Milroe (Alabama) statteten den Browns einen Besuch ab. Alles drei sind große Quarterback-Talente. Bei den Dallas Cowboys steht hingegen am Donnerstag noch ein Besuch an. Matthew Golden (Texas) spielte zuletzt bei den Tampa Bay Buccaneers vor und will sich nun in Dallas zeigen. Golden gilt als potenzieller erster Receiver-Pick im diesjährigen Draft. Die Cowboys haben den 12. Pick inne und sind auf der Suche nach einem starken Partner für Wide-Receiver-Star CeeDee Lamb.

+++ Update 8. April: Travis Hunter geht wohl an zweiter Stelle +++ Einige Tage sind es noch zum Draft, doch die Gerüchteküche brodelt bereits ordentlich. Nachdem sich die Anzeichen in den US-Medienberichten verdichten, dass Cam Ward an erster Stelle von den Tennessee Titans gepickt wird, stellt sich die Frage, wer auf den Quarterback folgt. Denn an zweiter Stelle picken die Cleveland Browns. Abdul Carter ist ein Name, der bei vielen Experten hoch im Kurs steht. Doch wie aus einem Bericht von "The Athletic" hervorgeht, haben die Browns wohl einen anderen hoch veranlagten Spieler im Visier. Demnach soll sich Cleveland bereits auf Travis Hunter festgelegt haben, auch falls Ward nicht an erster Stelle über den Tisch geht. Der Wide Receiver, der auch als Cornerback gelistet ist, gehört zu den Top-Picks und war in Colorado auf dem College - gemeinsam mit Quarterback Shedeur Sanders.

+++ Update 8. April: Raiders wohl Favoriten bei Ashton Jeanty +++ Ashton Jeanty ist der wohl vielversprechendste Running Back des diesjährigen Draft-Jahrgangs. Wie US-Buchmacher angeben, sollen die Las Vegas Raiders wohl der wahrscheinlichste Landing Spot für das junge Football-Talent sein. Laut "DraftKings" werden die Raiders ihren #6-Pick für den 21-Jährigen einlösen. Nach Jeanty rechnen viele Experten damit, dass Omarion Hampton als zweiter Running Back ausgewählt wird.