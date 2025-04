NFL Draft 2025: New York Giants liebäugeln mit Travis Hunter - News und Gerüchte im Ticker

Der NFL Draft 2025 steht an. ran fasst für euch die wichtigsten News und Gerüchte im Ticker zusammen. Mit dem NFL Draft 2025 startet die Liga endgültig in die neue Saison. Zahlreiche College-Spieler werden von den 32 Franchises ausgewählt und können ihren Traum von einer Laufbahn in der NFL leben. Vom 24. bis zum 26. April findet das Mega-Event in Green Bay im US-Bundesstaat Wisconsin statt. Rund um das legendäre Lambeau Field findet der Draft statt. Es ist die Heimspielstätte der Franchise Green Bay Packers. Alle Informationen rund um Übertragungen, Picks und den Draft-Terminen findet ihr hier: NFL Draft 2025 live: TV-Übertragung, Livestream, Startzeit der 1. Runde - alles, was ihr wissen müsst Hier im Ticker findet ihr aktuelle News und Gerüchte zum anstehenden NFL Draft 2025. ran hält euch auf dem Laufenden.

+++ Update 16. April: Giants mit verlockendem Angebot an Hunter +++ Travis Hunter hat in der jüngeren Vergangenheit mehrfach betont, dass er sowohl Cornerback als auch Wide Receiver in der NFL spielen möchte (siehe vorherige Einträge). Für den Draft hat diese Forderung eine gewisse Bedeutung, schließlich sollte das aufnehmende Team auch gewillt sein, das Top-Prospect in der Offense und der Defense zu bringen. Eines dieser Teams sind wohl die New York Giants, die im diesjährigen Draft an dritter Stelle picken. "Wir würden uns nicht davor scheuen, ihn auf beiden Seiten des Balles spielen zu lassen", sagte New Yorks General Manager Joe Schoen in einer Pressekonferenz im Vorfeld des Drafts. Klar ist: Die Giants haben in Malik Nabers einen jungen Top-Receiver im Kader, zudem sind Wan'Dale Robinson und Darius Slayton weitere ordentliche Anspielstationen für New Yorks vermeintlichen Starting-Quarterback Russell Wilson. In der Secondary besteht hingegen mehr Luft nach oben. Wie genau die Giants Hunter auf den beiden Positionen einsetzen würden, detaillierte Schoen aber nicht.

+++ Update 16. April: Ravens-Coach Harbaugh kontert Hunter +++ Travis Hunter hat kurz vor dem Draft eine Ansage gemacht (siehe Eintrag vorher). Die Frage ist: Wird ein Team ihm die Möglichkeit geben, auf beiden Seiten des Balles seine Klasse zu zeigen? Für Ravens-Coach John Harbaugh wird es "interessant sein zu sehen, wie sie es machen, wo auch immer er hingeht", sagte Harbaugh während einer Pressekonferenz vor dem Draft. "Aber zu sagen, dass man komplett in alles eintauchen wird, was es in der Offensive und in der Defensive zu wissen gibt - ich weiß nicht, ob der Tag genug Stunden für einen Spieler hat, um das zu schaffen und jedes Detail zu kennen." Sein Vorschlag: "Ich denke, man könnte es auf einer Seite des Balls machen und dann eine Art Paket auf der anderen Seite des Balls haben. Aber ich gehe davon aus, dass wir gegen ihn spielen werden, also werden wir gleich herausfinden, wie das Team es macht." Divisions-Rivale Cleveland Browns gilt als wahrscheinliche Destination für Heisman-Gewinner Hunter.

+++ Update 15. April: Top-Prospect Travis Hunter mit Ansage an NFL-Teams +++ Travis Hunter gilt als eines der vielversprechendsten College-Talente im diesjährigen NFL-Draft. Das Besondere am 21-Jährigen, der ab 2023 für die Colorado Buffaloes auflief, ist seine Vielseitigkeit auf dem Football-Feld. Hunter kann sowohl die Position des Wide Receivers im Angriff als auch die des Cornerbacks in der Defensive bekleiden. Für die NFL ist dies alles andere als üblich. Zwar können diverse Spieler mehrere Positionen spielen, dass sich diese jedoch in der Offense und Defense befinden, sieht man äußerst selten. Nichtsdestotrotz will Hunter seine Flexibilität beibehalten und kündigte daher an, dass er in der NFL Pass-Verteidiger und -Empfänger spielen möchte. Andernfalls würde er sogar eher mit dem Football aufhören. "Das wär's dann mit dem Football", sagte Hunter im Vorfeld des Drafts auf die Frage, wie es ihm ergehen würde, wenn er nur im Angriff oder ausschließlich in der Verteidigung auflaufen dürfte. "Mein ganzes Leben lang habe ich es schon so gemacht, ich liebe es auf dem Feld zu stehen. Ich habe das Gefühl, dass ich auf beiden Seiten des Balls dominieren kann. Ich genieße das auch wirklich." In der US-Baseball-Profiliga MLB gibt es in Shohei Ohtani ein ähnliches Beispiel. Der Japaner ist sowohl Pitcher als auch Hitter bei den Los Angeles Dodgers. Ohtani gilt als einer der Besten seines Sports.

+++ Update 15. April: Giants laden Sanders zum Workout ein +++ Die New York Giants stellen sich im Quarterback Room neu auf. Mit Jameis Winston und Russell Wilson wurden bereits zwei QBs vor Kurzem verpflichtet. Doch es scheint nicht ausgeschlossen, dass General Manager Joe Schoen im Draft trotzdem nochmal nachlegen möchte. So haben die Giants QB Shedeur Sanders vor dem Event nochmal zu einem privaten Workout eingeladen. Der Spieler vom Colorado-College wird zwar immer noch mit den New Orleans Saints als möglichen Landing Spot in Verbindung gebracht, doch die Giants haben an Position drei bereits einen Pick. Die Saints erst an neun.

+++ Update 14. April: Sanders wehrt sich nach Diskussion über "Patting" +++ Vor dem Draft diskutieren Experten und auch NFL-Profis öffentlich über Shedeur Sanders und seine Ballbehandlung. Der Quarterback hat es sich angewöhnt, vor dem Wurf noch einmal mit der linken Hand auf das Spielgerät zu fassen - das sogenannte "Patting". Was natürlich noch einmal zusätzliche Zehntelsekunden kostet, die in der Liga womöglich über das Gelingen des Plays entscheiden. Im Podcast "Up & Adams" der Sportreporterin Kay Adams äußerte sich der First-Round-Kandidat erstmals zu der Thematik. "Patting hat mir bis hierhin Erfolg gebracht. Es hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ich sehe nicht, was daran falsch sein soll", wehrt sich der Sohn von NFL-Legende Deion Sanders. Und er legt nach: "Für mich können Dinge ein Problem sein, die für andere Menschen kein Problem sind." Es gehe darum, mental hart zu bleiben, "denn man darf niemals nach Bestätigung oder Glück durch andere Menschen suchen. Man muss es in sich selbst finden und sich nicht darum scheren, was andere sagen."

+++ Update 9. April: Holen die Steelers Sanders und Rodgers? +++ Wo Shedeur Sanders nach diesem Draft landet, ist eine der großen Fragen in dieser Offseason. Der Quarterback gilt nicht als das absolute Top-Prospect und dennoch dürften ihn einige Teams ihn im Auge haben. Auch interessant: Aaron Rodgers: Scheiterte Wechsel an irrer Forderung? Dazu gehören auch die Pittsburgh Steelers, denen Sanders im Rahmen der Top-30-pre-Draft-Visits einen Besuch abstatten wird. Den Steelers gehört der 21. Pick, dafür müsste Sanders allerdings um den ein oder anderen erwarteten Platz im Draft fallen. Außerdem wäre da ja noch die Personalie Aaron Rodgers. Zwar deutet vieles darauf hin, dass der einstige Star-QB in den "Steel-City" kommt, eine Einigung gibt es aber noch nicht. Ausgeschlossen ist ein Szenario aber nicht, in dem die Steelers Rodgers und Sanders unter Vertrag nehmen. Russell Wilson und Justin Fields sind Geschichte, momentan würde Pittsburgh mit Mason Rudolph und Skylar Thompson an den Start gehen. Die Steelers könnten sich aus Rodgers und Sanders also ein neues Spielmacher-Duo zusammenbauen, von dem wohl alle Seiten profitieren würden.