Es war ein Schlag ins Gesicht für Shedeur Sanders. Das Quarterback-Talent wurde im Draft 2025 nicht in Runde eins ausgewählt. Diese Tatsache sollte ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ein Kommentar.

von Max Bruns

Hochmut kommt vor dem Fall. Das wird spätestens seit gestern Nacht auch Shedeur Sanders wissen.

Das wohl polarisierendste College-Talent des diesjährigen NFL Drafts wurde von keinem Team in der ersten Runde gepickt. Dabei ist es keineswegs so, als käme das überraschend. Außer für Sanders selbst.

In den letzten Tagen vor dem Draft zeichnete sich immer mehr ab, dass Sanders wohl aus der ersten Runde fallen würde.

Er selbst hatte sich aber darauf vorbereitet, dass sein Name in der Nacht auf Freitag von Commissioner Roger Goodell vorgelesen wird. Mit einer selbst für seine Verhältnisse großen Diamanten-Kette mit der Aufschrift "legendär" um den Hals veranstaltete der Quarterback eine Draft-Party in Texas bei der Familie, um seinen Pick zu feiern.