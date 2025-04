Es war ein Schlag ins Gesicht für Shedeur Sanders. Das Quarterback-Talent wurde im Draft 2025 in den ersten vier Runden nicht ausgewählt, würde erst in der 5. Runde von den Cleveland Browns erlöst. Diese Tatsache sollte ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ein Kommentar. von Max Bruns Hochmut kommt vor dem Fall. Das wird spätestens seit den NFL Draft 2025 auch Shedeur Sanders wissen. Das wohl polarisierendste College-Talent des diesjährigen wurde von keinem Team in den ersten vier Runden gepickt.

Dabei ist es keineswegs so, als käme es überraschend, dass Sanders nicht an den absoluten Top-Positionen ausgewählt wurde. In den letzten Tagen vor dem Draft zeichnete sich ein Szenario, in dem die erste Runde ohne den College Superstar stattfinden würde, immer mehr ab. Sanders selbst hatte dies aber nicht wahrhaben wollen und sich darauf vorbereitet, dass sein Name an Tag eins von Commissioner Roger Goodell vorgelesen wird, daraus wurde aber nichts. Mit einer selbst für seine Verhältnisse großen Diamanten-Kette mit der Aufschrift "Legendary" um den Hals - dem Namen seiner eigenen Marke - veranstaltete der Quarterback eine Draft-Party in Texas bei der Familie, um seinen Pick zu feiern. Vergebens. Und auch an Tag zwei wurde es nichts.

Der 23-Jährige musste sich noch deutlich länger gedulden, erst an Tag drei klingelte das Telefon. Mit dem 144. Pick - in der fünften Runde! - landete Sanders schließlich bei den Cleveland Browns. Ein beispielloser Fall eines Top-Prospects. Schon nach Runde eins hatte er vor Freunden und Familie erklärt: "Das haben wir alle nicht so erwartet!" Am Samstagabend schob er via "X" dann vor seinem Pick nach, Gott "für alles" dankbar zu sein.

Shedeur Sanders: Ein großes Prospect - mehr aber noch nicht Man sollte Selbstbewusstsein nie mit Überheblichkeit verwechseln. Doch gerade bei Sanders fällt dies oft schwer. Er posiert mit protzigen Autos im Netz, verhält sich in Interviews regelmäßig drüber und wirkt wie ein Selbstdarsteller. NFL Draft 2025: Alle Picks aller Teams Sanders' fragliche Einstellung war im Vorfeld des Drafts schon einigen Scouts negativ aufgefallen. Dass er am Ende seiner Tag-eins-Draft-Party keine "Sieger-Rede" halten durfte, wird ihm noch zugutekommen. Denn Sanders schafft es zurecht in die NFL, wenn auch nicht in den ersten vier Draft-Runden.

Dort sollte er dabei jedoch ein anderes Gesicht zeigen als auf dem College. Die Draft-Enttäuschung hat ihn hoffentlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er ist ein großes Prospect - mehr aber auch nicht. Noch nicht. Dass er gute Veranlagungen hat, steht außer Frage. Fakt ist aber: Schon einige Quarterbacks seines Jahrgangs wurden vor ihm gepickt - genau gesagt fünf andere Playmaker wurden ihm vorgezogen.

Shedeur Sanders: Humble statt legendary ist angesagt "Es wurde nur mehr Öl ins Feuer gegossen", kommentierte Sanders seine Nicht-Nominierung in Runde eins. "Wir alle wissen, dass dies unter keinen Umständen hätte passieren dürfen. Morgen ist der Tag. Wir wissen, dass wir größere Dinge vorhaben." Es sollte aber ganz anders kommen. Das Ego scheint offensichtlich angekratzt, wohl umso mehr, nachdem er auch in den Runden zwei, drei und vier nicht gedraftet wurde. Doch klar ist auch: Die Enttäuschung ist nachvollziehbar. Beendet hat Sanders seine Durchhalteparolen-Rede zuvor übrigens mit einem ersten Anzeichen darauf, dass er den Charaktertest womöglich schon in Teilen bestanden hat: "Wir werden trotzdem glücklich sein."

