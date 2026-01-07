- Anzeige -

Ist es wirklich die richtige Entscheidung, so einen verdienten Trainer zu entlassen? Viele Argumente sprechen dafür!

Ravens: Saison eine Enttäuschung Die vergangene Saison war mit dem Verpassen der Playoffs eine große Enttäuschung. Dass Quarterback Lamar Jackson zeitweise verletzungsbedingt ausfiel, ist keine Ausrede. Der mobile Passgeber verpasste vier Spiele, von denen auch noch zwei gewonnen wurden. Noch viel weniger kann ein Alibi darin bestehen, dass Kicker Tyler Loop im entscheidenden Spiel gegen die Pittsburgh Steelers das 44-Yard-Field-Goal zum möglichen Sieg verschoss. Klar: Hätte er getroffen, wären die Ravens jetzt in den Playoffs und Harbaugh noch im Amt. Aber: Wenn ein Top-Kader wie der der Ravens darauf angewiesen ist, dass ein Rookie die Mannschaft in die Playoffs schießt, liegen die Probleme viel tiefer. Die Ravens machten insgesamt keinen stabilen Eindruck - vor allem in den Heimspielen. Die letzten drei Partien im heimischem M&T Bank Stadium wurden allesamt verloren. Insgesamt belief sich die Heimbilanz in der Saison 2025 auf drei Siege und sechs Niederlagen. Dies ist die schlechteste Heimbilanz in der 30-jährigen Geschichte dieser Franchise.