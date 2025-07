NFL: Equanimeous St. Brown unterschreibt bei den 49ers

Nächste Chance für Equanimeous St. Brown: Der deutsch-amerikanische Wide Receiver hat eine neue sportliche Heimat in der Football-Profiliga NFL gefunden und wechselt zu den San Francisco 49ers. Wie der fünfmalige Super-Bowl-Champion mitteilte, unterschrieb der ältere Bruder von Amon-Ra St. Brown (25/Detroit Lions) einen Einjahresvertrag bei der Franchise aus dem US-Bundesstaat Kalifornien.

Für Equanimeous St. Brown, der 2018 in der sechsten Runde des Drafts von den Green Bay Packers ausgewählt und 2022 zu den Chicago Bears gewechselt war, ist San Francisco die vierte Station in der NFL. In der vergangenen Saison hatte der 28-Jährige bei den New Orleans Saints unter Vertrag gestanden, dort war er aber nur zu zwei Einsätzen gekommen.