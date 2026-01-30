Joe Flacco wurde überraschend in den Pro Bowl für die AFC berufen. Trotz seiner langen und erfolgreichen Karriere ist der Routinier zum ersten Mal beim Allstar Game dabei.

Viele Jahre hatte Joe Flacco für die Baltimore Ravens auf einem überdurchschnittlichen Quarterback-Level in der NFL agiert und 2013 sogar den Super Bowl gewonnen. In den Pro Bowl schaffte er es allerdings nie - bis zum Jahr 2026.

Zu groß war die Klasse von seinen damaligen Kontrahenten in der AFC wie Tom Brady, Peyton Manning, Philip Rivers und Ben Roethlisberger. Auch diese Saison deutete erstmal nichts auf einer Verlängerung von Flaccos Jahr an.

Seine Statistik mit 15 Touchdowns und 2.579 Yards hätte unter normalen Umständen wohl kaum für eine Reise zum Pro Bowl gereicht. Die Konkurrenz war auch in diesem Jahr zu groß und Flacco lange nicht mehr auf dem Niveau von vor zehn Jahren.