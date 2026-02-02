NFL - Minnesota Vikings: Brian Flores jetzt offenbar der bestbezahlte Coordinator

Brian Flores hat bei den Minnesota Vikings einen neuen Vertrag unterschrieben. Der macht ihn offenbar zum bestbezahlten Coordinator der Liga.

Denn laut "ESPN" soll Flores mehr als sechs Millionen Dollar pro Jahr verdienen.

Flores' ursprünglicher Dreijahresvertrag, den er vor der Saison 2023 unterzeichnet hatte, war ausgelaufen. Unter seiner Führung zählte die Defense in den vergangenen Jahren zu den besten der NFL. Das weckte Begehrlichkeiten bei anderen Teams.

Head Coach Kevin O'Connell lobte Flores in einem Team-Statement: "Brian hat eine einzigartige Fähigkeit, sich mit Spielern zu verbinden, ihre Stärken zu verstehen und sie in Positionen zu bringen, in denen sie maximalen Einfluss haben. Die Identität unserer Defense spiegelt seine Führung und Vorbereitung wider."