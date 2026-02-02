- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL - Minnesota Vikings: Brian Flores jetzt offenbar der bestbezahlte Coordinator

  • Veröffentlicht: 02.02.2026
  • 10:10 Uhr
  • ran.de

Brian Flores hat bei den Minnesota Vikings einen neuen Vertrag unterschrieben. Der macht ihn offenbar zum bestbezahlten Coordinator der Liga.

Brian Flores hat bei den Minnesota Vikings zuletzt einen neuen Vertrag unterschrieben. Mit dem kassiert der Defensive Coordinator ordentlich ab.

Denn laut "ESPN" soll Flores mehr als sechs Millionen Dollar pro Jahr verdienen.

Flores' ursprünglicher Dreijahresvertrag, den er vor der Saison 2023 unterzeichnet hatte, war ausgelaufen. Unter seiner Führung zählte die Defense in den vergangenen Jahren zu den besten der NFL. Das weckte Begehrlichkeiten bei anderen Teams.

Head Coach Kevin O'Connell lobte Flores in einem Team-Statement: "Brian hat eine einzigartige Fähigkeit, sich mit Spielern zu verbinden, ihre Stärken zu verstehen und sie in Positionen zu bringen, in denen sie maximalen Einfluss haben. Die Identität unserer Defense spiegelt seine Führung und Vorbereitung wider."

- Anzeige -
- Anzeige -

Raiders: Topverdiener Chip Kelly ist weg

Kein Wunder also, dass die Vikings tief in die Tasche gegriffen haben. Flores ist mit dem Gehalt jetzt wohl der bestbezahlte Coordinator der Liga. Die Gehälter der Coaches sind nicht so transparent wie die Zahlungen an die Spieler.

Zuletzt galt Chip Kelly mit sechs Millionen Dollar als Top-Verdiener unter den Koordinatoren. Er ist allerdings als Offensive Coordinator bei den Las Vegas Raiders entlassen worden.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1069303416
News

NFL kündigt mehrere Spiele im Stadion von Real Madrid an

  • 02.02.2026
  • 14:42 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 02.02.2026
  • 14:19 Uhr
Tampa Bay Buccaneers v Los Angeles Rams - NFL 2025
News

NFL: Historischer Milliarden-Deal mit ESPN!

  • 02.02.2026
  • 14:16 Uhr
NFL kehrt nach Madrid zurück
News

NFL spielt weiter in Madrid: "Mehrjährige Partnerschaft"

  • 02.02.2026
  • 14:13 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 02.02.2026
  • 14:04 Uhr

NFL - Super Bowl: Patriots-Star sorgt bei Landung für Aufsehen

  • Video
  • 01:03 Min
  • Ab 0
ATLANTA, GA - JANUARY 04: New Orleans quarterback Tyler Shough (6) rolls out to pass during the NFL, American Football Herren, USA game between the New Orleans Saints and the Atlanta Falcons on Jan...
News

Saints-Gegner bei Paris-Spiel soll feststehen

  • 02.02.2026
  • 12:16 Uhr
imago images 0836114849
News

Bad Bunny im Super Bowl: Warum zieht die NFL das durch?

  • 02.02.2026
  • 11:53 Uhr
Pro Bowl Logo
News

NFL: Pro Bowl Games 2026 live - Das All-Star-Game der NFL im TV und Stream

  • 02.02.2026
  • 11:32 Uhr
Los Angeles Chargers v Denver Broncos - NFL 2025
News

Kommentar: Nicht alles gut - Broncos ziehen die richtigen Schlüsse

  • 02.02.2026
  • 09:49 Uhr