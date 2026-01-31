- Anzeige -
NFL: Seattle Seahawks stehen wohl zum Verkauf - nach dem Super Bowl

  • Aktualisiert: 02.02.2026
  • 09:48 Uhr
  • ran.de

In gut einer Woche treten die Seattle Seahawks im Super Bowl an. Nur kurze Zeit später könnten sie vekauft werden.

In gut einer Woche ist es soweit. In der Nacht vom 8. auf den 9. Februar treten die Seattle Seahawks im Super Bowl LX gegen die New England Patriots an (ab 0.30 Uhr im Liveticker).

Doch schon wenig später könnte der mögliche neue NFL-Champion verkauft werden.

Wie "ESPN" aus Liga- und Eigentümerkreisen erfahren hat, dürfte dann die jahrelange Ungewissheit darüber enden, wie es für das Team nach dem Tod des ehemaligen Owners Paul G. Allen im Jahr 2018 weitergeht. Demnach fanden in der vergangenen Woche bereits Verkaufsgespräche auf Ebene der Liga und der Eigentümer statt.

2018 starb Paul G. Allen an Komplikationen im Zusammenhang mit einem Non-Hodgkin-Lymphom (Lymphdrüsenkrebs, Anm.d.Red.), seither gehören die Seahawks und die Portland Trail Blazers aus der NBA zum Nachlass des Microsoft Mitbegründers.

Wird die Franchise nach dem Super Bowl verkauft?

Seine Schwester Jody Allen hat als Treuhänderin die Kontrolle über die Teams übernommen, mit der Anweisung ihres Bruders, beide Teams schlussendlich zu verkaufen und den Erlös für wohltätige Zwecke zu spenden.

Sam Darnold gegen die 49ers

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Ein Sprecher der NFL lehnte eine Stellungnahme zu der Thematik ab. Auch ein Sprecher aus dem Nachlass von Allen wollte sich nicht konkret äußern, erklärte aber, dass das Team "nicht zum Verkauf steht".

"Wir haben bereits gesagt, dass sich dies auf Wunsch von Paul irgendwann ändern wird, aber ich habe keine Neuigkeiten dazu. Unser Fokus liegt derzeit darauf, den Super Bowl zu gewinnen und den Verkauf der Portland Trail Blazers in den kommenden Monaten abzuschließen", wurde verlautbart.

Sollten die Seahawks tatsächlich verkauft werden, wäre es das erste Mal in der Super-Bowl-Ära, dass ein gesamtes Team, das im NFL-Endspiel stand, kurz darauf auf den Markt kommt. Zuletzt kaufte Preston Robert Tisch 1991 50 Prozent der New York Giants, die seinerzeit Meister waren.

Bringen die Seahawks einen Rekord-Erlös?

Paul G. Allen hatte die Seahawks 1996 gekauft und das Team vor einem Umzug nach Südkalifornien bewahrt. Bei einem erneuten Verkauf könnte die Franchise einen Rekord in Sachen Verkaufspreis aufstellen.

Die Plattform "Sportico" bewertet die Seahawks aktuell mit 6,59 Milliarden US-Dollar, Platz 14 innerhalb der NFL. Zuletzt wurde mit den Washington Commanders eine Franchise aus der besten Football-Liga der Welt veräußert. 2023 wanderten 6,05 Milliarden Dollar über den Tisch.

Ein Team-Verantwortlicher äußerte in diesem Zuge gegenüber "ESPN", die Seahawks könnten zwischen sieben und acht Milliarden Dollar einbringen.

