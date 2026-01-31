NFL Pro Bowl 2026
NFL: Pro Bowl Games 2026 live - Das All-Star-Game der NFL im TV und Stream
- Aktualisiert: 02.02.2026
- 09:43 Uhr
In der Super-Bowl-Woche steht mit dem Pro Bowl das All-Star-Game der NFL vor der Tür. Die besten Stars spielen gegeneinander - AFC gegen NFC! ran verrät euch, wo ihr das Spektakel live im TV, im Livestream und im Ticker verfolgen könnt.
Der Pro Bowl findet traditionell vor dem Super Bowl statt und zeigt vor dem Duell der beiden besten Teams der Saison die besten NFL-Spieler auf ihrer jeweiligen Position.
In diesem Jahr wird das Spiel zwischen der AFC und der NFC nicht eine Woche vorher stattfinden, sondern ist Teil der Super-Bowl-Woche in der San Francisco Bay Area.
Die jährlichen Skill-Spiele werden in den Tagen vor dem 7-vs.-7-Game ohne Live-Publikum abgehalten. Dort können die Spieler für ihre Conference bereits Punkte sammeln.
ran.de hat für euch alle Informationen zum Pro-Bowl-Game hier zusammengefasst.
Inhalt
- Wann findet der Pro Bowl statt? Datum und Uhrzeit
- Wer überträgt den Pro Bowl in Deutschland?
- Wo gibt es einen Livestream für den Pro Bowl 2026?
- Wo wird der Pro Bowl 2026 ausgetragen?
- Diese Spieler werden im Pro Bowl 2026 auf dem Feld stehen:
- Offense (AFC):
- Defense (AFC):
- Special Teams (AFC):
- Offense (NFC):
- Defense (NFC):
- Special Teams (NFC):
Wann findet der Pro Bowl statt? Datum und Uhrzeit
Der Pro Bowl wird in der Nacht vom Dienstag, den 3. Februar, auf Mittwoch, den 4. Februar, stattfinden. Der Kickoff wird um 20 Uhr in der Eastern Timezone von Amerika stattfinden. Das ist um 2 Uhr deutscher Zeit.
Wer überträgt den Pro Bowl in Deutschland?
Im Free-TV wird der Pro Bowl in Deutschland nicht live zu sehen sein.
Wo gibt es einen Livestream für den Pro Bowl 2026?
- NFL Game Pass: Pro Bowl live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig)
- DAZN: Pro Bowl live (kostenpflichtiges Abo notwendig)
- ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Network - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr dort immer Highlights zu allen Playoff-Partien.
- Zudem gibt es auf ran.de einen Liveticker zum Super Bowl
Wo wird der Pro Bowl 2026 ausgetragen?
Der Pro Bowl wird im Moscone Center in San Francisco, Kalifornien, stattfinden. Gespielt wird mit sieben Spielern pro Team auf einem 50 Yard langen Spielfeld.
Diese Spieler werden im Pro Bowl 2026 auf dem Feld stehen:
Offense (AFC):
- Shedeur Sanders (Quarterback, Cleveland Browns)
- Joe Flacco (Quarterback, Cincinnati Bengals)
- Jonathan Taylor (Running Back, Indianapolis Colts)
- James Cook (Running Back, Buffalo Bills)
- De'Von Achane (Running Back, Miami Dolphins)
- Tee Higgins (Wide Receiver, Cincinnati Bengals)
- Ja'Marr Chase (Wide Receiver, Cincinnati Bengals)
- Nico Collins (Wide Receiver, Houston Texans)
- Courtland Sutton (Wide Receiver, Denver Broncos)
- Tyler Warren (Tight End, Indianapolis Colts)
- Dalton Kincaid (Tight End, Buffalo Bills)
- Pat Ricard (Fullback, Baltimore Ravens)
- Dion Dawkins (Offensive Tackle, Buffalo Bills)
- Garrett Bowles (Offensive Tackle, Denver Broncos)
- Trey Smith (Guard, Kansas City Chiefs)
- Creed Humphries (Center, Kansas City Chiefs)
- Tyler Linderbaum (Center, Baltimore Ravens)
Defense (AFC):
- Will Anderson (Defensive End, Houston Texans)
- Jeffrey Simmons (Defensive Tackle, Tennessee Titans)
- Zach Allen (Defensive Tackle, Denver Broncos)
- Nik Bonitto (Defensive Tackle, Denver Broncos)
- T.J. Watt (Outside Linebacker, Pittsburgh Steelers)
- Tuli Tuipulotu (Outside Linebacker, Los Angeles Chargers)
- Devin Loyd (Outside Linebacker, Jacksonville Jaguars)
- Roquan Smith (Inside Linebacker, Baltimore Ravens)
- Azeez Al-Shaair (Inside Linebacker, Houston Texans)
- Derek Stingley Jr. (Cornerback, Houston Texans)
- Patrick Surtain II (Cornerback, Denver Broncos)
- Denzel Ward (Cornerback, Cleveland Browns)
- Kamari Lassiter (Cornerback, Houston Texans)
- Kyle Hamilton (Safety, Baltimore Ravens)
- Derwin James (Safety, Los Angeles Chargers)
- Calen Bullock (Safety, Houston Texans)
Special Teams (AFC):
- Jordan Stout (Punter, Baltimore Ravens)
- Cameron Dicker (Kicker, Los Angeles Chargers)
- Chimere Dike (Kick Returner, Tennessee Titans)
- Ben Skowronek (Special Teamer, Pittsburgh Steelers)
- Ross Matiscik (Long Snapper, Jacksonville Jaguars)
Offense (NFC):
- Dak Prescott (Quarterback, Dallas Cowboys)
- Jalen Hurts (Quarterback, Philadelphia Eagles)
- Jared Goff (Quarterback, Detroit Lions)
- Jahmyr Gibbs (Running Back, Detroit Lions)
- Bijan Robinson (Running Back, Atlanta Falcons)
- Christian McCaffrey (Running Back, San Francisco 49ers)
- Kyle Juszczyk (Fullback, San Francisco 49ers)
- Trey McBride (Tight End, Arizona Cardinals)
- Jake Ferguson (Tight End, Dallas Cowboys)
- Penei Sewell (Offensive Tackle, Detroit Lions)
- Trent Williams (Offensive Tackle, San Francisco 49ers)
- Tyler Smith (Guard, Dallas Mavericks)
- Joe Thuney (Guard, Chicago Bears)
- Chris Lindstrom (Guard, Atlanta Falcons)
- Drew Dalman (Center, Chicago Bears)
- Cam Jurgens (Center, Philadelphia Eagles)
Defense (NFC):
- Aidan Hutchinson (Defensive End, Detroit Lions)
- Quinnen Williams (Defensive Tackle, Dallas Cowboys)
- Brian Burns (Outside Linebacker, New York Giants)
- Jared Verse (Outside Linebacker, Los Angeles Rams)
- Byron Young (Outside Linebacker, Los Angeles Rams)
- Jack Campbell (Inside Linebacker, Detroit Lions)
- Zack Baun (Inside Linebacker, Philadelphia Eagles)
- Jaycee Horn (Cornerback, Carolina Panthers)
- Cooper DeJean (Cornerback, Philadelphia Eagles)
- Keishan Nixon (Cornerback, Green Bay Packers)
- Nahshon Wright (Cornerback, Chicago Bears)
- Kevin Byard (Safety, Chicago Bears)
- Antoine Winfield (Safety, Tampa Bay Buccaneers)
- Budda Baker (Safety, Arizona Cardinals)
Special Teams (NFC):
- Tress Way (Punter, Washington Commanders)
- Brandon Aubrey (Kicker, Dallas Cowboys)
- Rashid Shaheed (Kick Returner, Seattle Seahawks)
- Luke Grifford (Special Teamer, San Francisco 49ers)
- Jon Weeks (Long Snapper, San Francisco 49ers)
Disclaimer: Die aufgelisteten Namen sind nicht die erste Wahl des Komitees, die im Dezember veröffentlicht wurde, sondern die Profis, die beim Event auch wirklich gegeneinander antreten. Der ursprünglichen Kader wurde durch Absagen ordentlich durcheinander gewirbelt.