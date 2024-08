NFL: Ex-Profi Gosder Cherilus sorgt für Pinkel-Skandal im Flugzeug - Entschuldigung via Twitter

Anzeige

Eklat um Ex-NFL-Star Gosder Cherilus! Der ehemalige Right Tackle der Detroit Lions, der Indianapolis Colts und der Tampa Bay Buccaneers brachte durch sein Verhalten ein Flugzeug zum Umkehren, er selbst wurde verhaftet.

Was ist da nur in Gosder Cherilus gefahren? Der ehemalige NFL-Profi begann laut US-Medien kurz nach dem Start eines Flugzeugs aus Boston damit, auf einen anderen Passagier zu urinieren.

Durch sein skandalöses Verhalten zwang der inzwischen 40-Jährige, der für die Detroit Lions, für die Indianapolis Colts und für die Tampa Bay Buccaneers auflief, die Maschine zum Umkehren, eigentlich wäre sie auf dem Weg nach Dublin gewesen.

Nach der erneuten Landung in Boston wurde der Ex-Profi von Polizisten in Empfang genommen, verhielt sich aber äußerst unkooperativ und wurde in der Folge festgenommen.

"Delta Flug 154 von Boston nach Dublin am 17. August musste aufgrund eines widerspenstigen Passagiers zum Boston Logan zurückkehren", hieß es von der Fluggesellschaft Delta Airlines zu dem Vorfall.

Kurz darauf reagierte der ehemalige NFL-Star auf Twitter. "Der Flug wurde um vier Stunden verschoben und hob erst um 00:30 Uhr ab. Durch den Nacht-Flug habe ich Medikamente eingenommen, die ich sonst nicht nehme. Diese sorgten für ein Verhalten, das nicht meinen Charakter widerspiegelt und daher möchte ich mich bei den Passagieren und den Flugbegleitern entschuldigen", so der 40-Jährige.