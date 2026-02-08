NFL - Falcons-Star festgenommen - Streit, Flucht, Crash nach Zoff mit WNBA-Profi

James Pearce Jr. ist nach einem Streit mit Rickea Jackson vom WNBA-Klub Los Angeles Sparks festgenommen worden. Zuvor war er geflüchtet und dabei gecrasht.

Schock für die Atlanta Falcons: Pass Rusher James Pearce Jr. droht jede Menge Ärger.

Der NFL-Erstrundenpick ist in Florida wegen schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, schweren Stalkings sowie Flucht vor der Polizei am Samstag festgenommen worden.

"Wir sind über einen Vorfall mit James Pearce Jr. in Miami informiert. Derzeit sammeln wir weitere Informationen und werden uns zu diesem offenen rechtlichen Vorgang vorerst nicht weiter äußern", teilten die Falcons mit.

Was war passiert? Nach Angaben der Polizei soll es zuvor zu einer Auseinandersetzung mit Rickea Jackson vom WNBA-Klub Los Angeles Sparks gekommen sein. Pearce war bei dem Polizei-Einsatz wegen des mutmaßlichen häuslichen Streits geflüchtet und während der anschließenden Verfolgungsjagd mit seinem Fahrzeug verunglückt.

Aus den Haftunterlagen geht hervor, dass Pearce in mehreren Punkten angeklagt ist, über die Höhe einer möglichen Kaution für die einzelnen Vorwürfe wurde bislang offenbar nicht entschieden.