NFL Super Bowl LX
Super Bowl 2026: Wiederholung im Stream - so kannst du New England Patriots vs. Seattle Seahawks am Montag sehen
- Veröffentlicht: 08.02.2026
- 15:50 Uhr
- ran.de
Der Super Bowl 2026 steht an. In Santa Clara duellieren sich die New England Patriots und die Seattle Seahawks um die NFL-Krone. Wer die Live-Übertragung verpasst hat, kann sich das Spektakel am Montag bei ran in der Wiederholung in voller Länge ansehen.
In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt mit dem Super Bowl LX das größte Einzelsportereignis des Jahres. Austragungsort ist das Levi’s Stadium in Santa Clara/Kalifornien, die Heimstätte der San Francisco 49ers.
Kickoff ist um 0:30 Uhr deutscher Zeit. Im Endspiel der NFL-Saison 2025/26 treffen die New England Patriots auf die Seattle Seahawks. Gespielt wird um die begehrte Vince Lombardi Trophy.
Wegen der aufwendigen Pregame- und Halftime-Show zieht sich der Super Bowl meist bis in die frühen Morgenstunden. Das schafft nicht jeder NFL-Fan live. Doch keine Sorge, ran hat die Lösung.
Super Bowl 2026 verpasst? So kannst du das Spiel erneut sehen
Wer den Super Bowl LX nicht komplett live verfolgen kann oder wer so begeistert ist, dass er das Spiel am Montag noch einmal in voller Länge sehen möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten.
Bei ran und auf Joyn wird die Partie im Livestream des NFL Network erneut ausgestrahlt.
Dort ist der Super Bowl 2026 am Montag um 9:30 Uhr kostenlos abrufbar, sodass alle Fans auf ihre Kosten kommen.
Ihr wollt nur die wichtigsten Szenen der Super Bowl sehen? Kein Problem.
Super Bowl 2026: Highlights zu Patriots vs. Seahawks
Drei Stunden nach Abpfiff findet ihr die Highlights zu Patriots vs. Seahawks sowie viele weitere Clips zum NFL-Endspiel auf ran.de und auf Joyn.