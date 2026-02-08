Der Super Bowl 2026 steht an. In Santa Clara duellieren sich die New England Patriots und die Seattle Seahawks um die NFL-Krone. Wer die Live-Übertragung verpasst hat, kann sich das Spektakel am Montag bei ran in der Wiederholung in voller Länge ansehen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt mit dem Super Bowl LX das größte Einzelsportereignis des Jahres. Austragungsort ist das Levi’s Stadium in Santa Clara/Kalifornien, die Heimstätte der San Francisco 49ers.

Kickoff ist um 0:30 Uhr deutscher Zeit. Im Endspiel der NFL-Saison 2025/26 treffen die New England Patriots auf die Seattle Seahawks. Gespielt wird um die begehrte Vince Lombardi Trophy.

Wegen der aufwendigen Pregame- und Halftime-Show zieht sich der Super Bowl meist bis in die frühen Morgenstunden. Das schafft nicht jeder NFL-Fan live. Doch keine Sorge, ran hat die Lösung.