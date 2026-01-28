Super Bowl 60 steigt im Levi's Stadium in Santa Clara. Die New England Patriots und die Seattle Seahawks bestreiten den finalen NFL-Showdown. ran liefert die wichtigsten Infos im News-Ticker. Alles ist angerichtet für Super Bowl 60. Am 9. Februar (0:30 Uhr deutscher Zeit) steigt im Levi's Stadium in Santa Clara das mit Spannung erwartete Endspiel der NFL-Saison zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks. Super Bowl 2026 - alle Infos Die Seahawks haben erst einen Super Bowl (2013) gewonnen, während die Patriots schon sechsmal erfolgreich waren. Beide Teams trafen vor elf Jahren im Super Bowl aufeinander, den die Patriots mit 28:24 gewinnen konnten. ran liefert alle wichtigen Informationen und Neuigkeiten rund um den Super Bowl im News-Ticker.

+++ 8. Februar, 16:45 Uhr: Entscheidung um Lorenz Metz gefallen +++ Nein, realistisch war es nicht. Natürlich hoffte Lorenz Metz darauf, möglicherweise vom Practice Squad der New England Patriots in den Spieltagskader befördert zu werden. Dann wäre er als Pats-Spieler tatsächlich mittendrin gewesen. Doch die Patriots haben zum Super Bowl gegen die Seattle Seahawks zwei andere Akteure hochgezogen. Deutscher Patriots-Spieler Lorenz Metz im Interview Running Back und Kickoff Returner D’Ernest Johnson und Defensive End Leonard Taylor III stehen im Kader für das NFL-Endspiel. Beide hatten auch die anderen Playoff-Spiele absolviert. Metz geht somit zwar leer aus, was einen Kaderplatz angeht. Die für ihn spezielle Reise mit den Patriots könnte trotzdem ein Happy erleben – mit einem Triumph gegen die Seahawks.

+++ 8. Februar, 11:05 Uhr: Patriots-Coach Vrabel mit besonderem Trick +++ Damit es in der Nacht von Sonntag auf Montag mit dem Super-Bowl-Titel klappt, hat sich Patriots-Coach Mike Vrabel laut US-Medien einen besonderen Trick ausgedacht. Im vorletzten Training vor dem Endspiel veranlasste der Cheftrainer nach einer Stunde eine 14 Minuten andauernde Pause, in der die Spieler in die Kabine geschickt wurden. Währenddessen lief laute Musik, darunter auch zwei Songs von Bad Bunny, der die Halftime Show performt. Simuliert wurden damit die Umstände, die sich beim Spiel gegen die Seahawks im Levi's Stadium darstellen werden. Beim letzten Training am Samstag durften dann sogar die Familien der Spieler dabei sein. Dabei wurde die Einheit sogar unterbrochen, um Bilder von Spielern mit ihren Familien zu machen.

+++ 7. Februar, 21:15 Uhr: Krasse Preise im Super-Bowl-Fanshop +++ Die Preise rund um den Super Bowl sind tradditionell hoch. So auch im Fanshop, in dem sich ran vor dem NFL-Endspiel umgeschaut hat. Der günstigste Preis wird dabei für einen einfachen Sticker mit dem Super-Bowl-Logo aufgerufen, den man für 6,99 US-Dollar erwerben kann. Wichtig: Die Preise aller Produkte werden ohne die im Anschluss fälligen Steuern ausgewiesen. Der teuerste Artikel ist derweil eine Diamant-Kette mit einem Anhänger, der das Super-Bowl-Logo und die Vince Lombardi Trophy zeigt. Der Klunker kostet happige 12.500 Dollar.

+++ 7. Februar, 16:45 Uhr: Trikotfarbe als gutes Omen? Premiere durch Seahawks und Patriots +++ Eine wichtige Frage vor jedem Super Bowl ist die nach den Trikots. In welchem Jersey laufen die beiden Teams auf? Und was bedeutet das? Im Super Bowl LX werden die Seattle Seahawks komplett in marineblauen Trikots auflaufen, die Patriots spielen derweil gänzlich in Weiß. Erstmalig stehen sich damit im größten Spektakel der Welt zwei Teams in einfarbigen Jerseys gegenüber. Es ist auch das erste Mal, dass ein komplett in Weiß gekleidetes Team gegen ein Team antritt, das einfarbig gekleidet ist. Seattle hat bei zwei seiner drei Super-Bowl-Teilnahmen komplett marineblaue Trikots getragen, beide Male verlor Seattle, darunter auch gegen New England im Super Bowl XLIX. Die Patriots wiederum trugen seit ihrer Niederlage gegen die New York Giants im Super Bowl XLVI in den folgenden fünf Super Bowls, einschließlich dieses Jahres, weiße Trikots. Allerdings haben sie diese bislang nie mit weißen Hosen kombiniert. Generell gilt: Das Team in weißen Trikots gewann 18 der vergangenen 26 Endspiele - aber in den zurückliegenden beiden Jahren gewann mit den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles jeweils eine Franchise mit einem farbigen Jersey. Übrigens: Seahawks und Patriots werden jeweils einen Aufnäher zum 250-jährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten direkt unter dem Super-Bowl-LX-Logo auf der rechten Schulter tragen. Im Super Bowl X trugen die Dallas Cowboys und die Pittsburgh Steelers ebenfalls Aufnäher anlässlich des 200-jährigen Jubiläums.

+++ 7. Februar, 09:30 Uhr: Kurz vor Super Bowl: Klage gegen Stefon Diggs +++ Kurz vor dem Super Bowl sieht sich Patriots-Receiver Stefon Diggs mit einer neuen Verleumdungsklage konfrontiert. Laut "TMZ" geht die Klage auf einen Vorfall aus dem Jahr 2024 zurück, bei dem es um einen gestohlenen Ferrari und anschließende körperliche Auseinandersetzungen mit seinem engsten Umfeld ging. Der Kläger, ein Ex-Angestellter des Sportlers, behauptet, dass Diggs ihn fälschlicherweise des Diebstahls des Luxusautos beschuldigt habe, obwohl die Polizei ihn von jeglicher Schuld freigesprochen habe. So soll die von Diggs verbreitete, falsche Darstellung der Geschehnisse zu einem beruflichen Niedergang des Hausmeister-Geschäfts des Opfers geführt haben. Zudem soll es zu mehreren Drohungen gekommen sein. So sollen ihn Vertraute von Diggs in mehreren Restaurants konfrontiert und die Rückgabe von Geschenken, die er einst von dem Passempfänger bekam, gefordert haben. In der Klage wird außerdem behauptet, dass zwei mit Diggs in Verbindung stehende Männer den Kläger im Dezember 2025 in einem Nachtclub in Miami angegriffen haben, während der Bruder des Receivers zusah. Bei der Auseinandersetzung, bei der sowohl Stefon als auch Trevon anwesend gewesen sein sollen, soll sich das Opfer mehrere Verletzungen, darunter einen Kreuzbandriss zugezogen haben. In der Klage werden sowohl Stefon als auch Trevon Diggs als Beklagte genannt, wobei Schadenersatz wegen Verleumdung, stellvertretender Haftung und einer Verschwörung zur Belästigung des ehemaligen Mitarbeiters gefordert wird. Die Anschuldigung kommt nur wenige Wochen nach Diggs' Anklage wegen schwerer Körperverletzung durch Würgen oder Ersticken und leichter Körperverletzung, nachdem es zu einem angeblichen Vorfall mit seinem persönlichen Koch gekommen war.

+++ 5. Februar, 20:18 Uhr: Bad Bunny schweigt zu Trump +++ Musikstar Bad Bunny, der als Headliner die Halftime Show beim Super Bowl LX performen wird, hat auf einer Pressekonferenz drei Tage vor dem Spiel zunächst auf weitere Kritik an US-Präsident Donald Trump verzichtet. Stattdessen sprach der Puerto Ricaner darüber, wie dankbar er für seine jüngsten Erfolge sei und wie er sich auf seinen Auftritt vorbereite. Politische Äußerungen vermied er stattdessen komplett. Am vergangenen Sonntag hatte sich der 31-Jährige im Rahmen der Grammy-Verleihung, bei der er drei Auszeichnungen gewann, mit harten Worten gegen Trump und die US-Einwanderungsbehörde ICE gestellt. "Bevor ich Gott danke, werde ich sagen: ICE out", sagte er. "Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Aliens. Wir sind Menschen und wir sind Amerikaner."

+++ 5. Februar, 10:46 Uhr: Patriots halten Trainingsinhalte zurück +++ Die New England Patriots haben bis zur Hot Week gewartet, um Teile ihrer Vorbereitung auf die Seattle Seahawks im Training zu implementieren. Obwohl der Gegner bereits eine Woche länger feststand, verriet Head Coach Mike Vrabel, einige Trainingsinhalte das erste Mal erst in Santa Clara trainiert zu haben. Dies sei auf einen Rat von Offensive Coordinator Josh McDaniels geschehen, der in seinem zehnten Super Bowl mit den Patriots steht: "Wir wollten [die Spieler] beschäftigt und angeregt halten, damit sie sich nicht nur Dinge zum zweiten oder dritten Mal ansehen."

+++ 5. Februar, 7:23 Uhr: Seahawks-Sorgen um verletzten Rookie +++ Die Seattle Seahawks bangen um Nick Emmanwori. Der Rookie-Safety, der in der Regular Season auf 56 Tackles, elf verteidigte Pässe und eine Interception kam und für die Auszeichnung zum Defensive Rookie of the Year nominiert ist, verletzte sich im Training am Sprunggelenk. Emmanwori konnte das Feld aus eigener Kraft verlassen. Head Coach Mike Macdonald verkündete am Mittwochabend (Ortszeit) noch keine Diagnose, sagte lediglich, die Seahawks wollten "herausfinden, was die nächsten Schritte" seien.

+++ 4. Februar, 16:25 Uhr: Jon Bon Jovi und Chris Pratt stellen Teams vor +++ Beim Super Bowl wird laut "TMZ Sports" zwei Stars aus dem Show-Business eine große Ehre zuteil. Dem Bericht nach werden Musiker Jon Bon Jovi und Schauspieler Chris Pratt ihre jeweiligen Lieblingsteams beim Einlauf vorstellen. Seahawks-Fan Pratt übernimmt entsprechend die Ankündigung bei Seattle, Bon Jovi für das Team der Patriots. Im Vorjahr hatten die Schauspieler Bradley Cooper und Jon Hamm die Ehre, die beiden Teams im Super Bowl ankündigen zu dürfen. In der jüngeren Vergangenheit sorgte Dwayne "The Rock" Johnson 2022 beim Super Bowl zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals für einen epischen Auftritt, als er die Ankündigung für beide Teams übernahm.

+++ 4. Februar, 14:20 Uhr: Mike Vrabel schreibt Super-Bowl-Geschichte +++ Erstmals seit der Saison 2018 stehen die New England Patriots wieder im Super Bowl. Von der damaligen Dynastie um Tom Brady und Bill Belichick ist niemand mehr da. Umso höher ist es dem neuen Head Coach Mike Vrabel - selbst bereits Super-Bowl-Sieger mit den Patriots - anzurechnen, New England in seinem ersten Jahr gleich ins NFL-Endspiel geführt zu haben. Vrabel ist erst der achte Head Coach, der es in Jahr eins mit seinem neuen Team sofort in den Super Bowl schafft. Die anderen sieben findet ihr hier.

+++ 3. Februar, 07:05 Uhr: Lorenz Metz mit Super-Bowl-Ansage bei der Opening Night +++ Es war ein ungewohnter Anblick für die anwesenden Journalistinnen und Journalisten sowie die Spieler beider Teams, Anders als in den vergangenen Jahren fand die traditionelle Opening Night nicht im Stadion des Super Bowls statt, sondern wurde sogar in eine andere Stadt verlegt. Im San Jose Convention Centre eröffnete RedZone-Ikone Scott Hansen die Super Bowl Hot Week. Beide Teams stellten sich eine Stunde lang den Fragen der Pressevertretern und den Fans. Super Bowl 2026: Deutscher Patriots-Spieler Lorenz Metz im Interview

Vor allem Lorenz Metz, deutscher Offensive Tackle im Practice Squad der New England Patriots, zeigte sich angriffslustig: "Ich halte es damit, wie es unser Trainer Mike Vrabel gesagt hat. Wir spielen nicht im Super Bowl, wir gewinnen den Super Bowl!"

+++ 2. Februar, 16:05 Uhr: Erdbeben in Kalifornien nördlich des Levi's Stadiums +++ Zu Beginn der Hot Week vor dem Super Bowl hat sich am Montagmorgen Ortszeit in der Nähe von San Ramon ein Erdbeben der Stärke 4,2 ereignet. Zuvor schon hatte es ein Beben der Stärke 3,8 gegeben. Das berichtet "ABC7News" unter Berufung auf Angaben der US-amerikanischen Geologie-Behörde. Demnach habe die Erde in der Region über 30 Mal gebebt. Das heftigste Beben ereignete sich um 7:01 Uhr Ortszeit. Den Ursprung hatte das Beben demzufolge in etwa 9,4 Kilometern Tiefe. Über Verletzte gab es zunächst keine Berichte. Ein Video aus einem Supermarkt zeigt, wie während des Bebens Produkte aus den Regalen fielen. Das Erdbeben-Gebiet befindet sich etwa eine Autostunde nördlich des Levi's Stadiums, wo am kommenden Sonntag der Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks stattfindet.

+++ 2. Februar, 08:04 Uhr: Startschuss für die Hot Week +++ Der Super Bowl rückt immer näher. In der Nacht von Sonntag auf Montag treffen die New England Patriots im Levi’s Stadium der San Francisco 49ers auf die Seattle Seahawks. Beide Teams sind inzwischen in San Jose eingetroffen, um sich auf das große Endspiel vorzubereiten. Die Seahawks bleiben während der Woche in San Jose und trainieren auf dem Campus der San Jose State University. Die Patriots schlagen ihr Quartier in Santa Clara auf, wo das Levi’s Stadium steht, und trainieren an der Stanford University. Am Montagabend findet in San Jose die Super-Bowl-Opening-statt, mit der die sogenannte Hot Week vor dem Super Bowl eingeläutet wird.