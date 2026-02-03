NFL - ALLE HIGHLIGHTS IM NFL NETWORK AUF JOYN
Super Bowl 2026 - Die Top- Werbespots im Überblick: "Kardashian-Fluch" und Cola-Krieg
- Aktualisiert: 08.02.2026
- 15:31 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Der Super Bowl 2026 steht an! Traditionell sind die Werbungen, Commercials und TV-Teaser ein besonderes Highlight der Übertragung. ran zeigt die coolsten Clips.
Der Super Bowl steht für Unterhaltung - nicht nur im sportlichen Bereich.
Abseits des Showdowns der New England Patriots gegen die Seattle Seahawks erfeuen sich auch die Werbeunterbrechungen großer Beliebtheit.
Die Marken wollen sich dabei von ihrer besten Seite präsentieren und nehmen für die kurze Aufmerksamkeit Mondpreise in Kauf. Laut "Bloomberg" kostet ein 30-sekündiger Spot während der SB-Übertragung der NFL rund zehn Millionen US-Dollar!
Dementsprechend originell sollte der Content sein. ran zeigt Euch die besten Commercials zum Super Bowl 2026.
Pepsi klaut Cola-Eisbären
Pepsi vs. Cola. Es geht weiter!
Der Coca‑Cola‑Eisbär erlebt eine überraschende Offenbarung, nachdem er das konkurrierende Produkt probiert hat. Zudem gibt es eine freche Anspielung auf ein gewisses Coldplay-Konzert ...
Externer Inhalt
Externer Inhalt
Sabrina Carpenter für Pringles
Pringles hat in den vergangenen zwei Jahren so einiges an Starpower aufgefahren. Dabei haben Chris Pratt und Nick Offerman die Hauptrollen übernommen.
Nun fährt das Unternehmen die ganz großen Geschütze auf und setzt auf Pop-Sensation Sabrina Carpenter.
Externer Inhalt
Bradley Cooper und Matthew McConaughey für Uber Eats
Bradley Cooper kämpft gegen die Verschwörung, die NFL sei nur eine Fassade, um Essen zu verkaufen. Matthew McConaughey unterstützt ihn jetzt dabei.
Externer Inhalt
Peyton Manning, Post Malone und Shane Gillis für Bud Light
Beim Super Bowl 59 hat uns das Trio Peyton Manning, Post Malone und Shane Gillis eine von Vätern inspirierte Gartenparty beschert.
In diesem Jahr ist das Team für die Biermarke auf dem Weg zu einer Hochzeit. Kann Bud Light toppen, was es vor einem Jahr abgeliefert hat?
Externer Inhalt
Emma Stone für Squarespace
Das Schauspieler-Regisseur-Duo Emma Stone und Yorgos Lanthimos hat bereits bei Oscar-würdigen Produktionen wie "Poor Things", "The Favourite", "Kinds of Kindness" und "Bugonia" zusammengearbeitet.
Nun tun sie sich erneut zusammen. Diesmal für einen Werbespot des Website-Builders zu Super Bowl 60.
Externer Inhalt
Kendall Jenner für Fanatics Sportsbook
Kendall Jenner greift den online viral gegangenen Begriff des "Kardashian-Fluchs" auf.
Der Fluch hat sich bislang größtenteils auf die NBA beschränkt. Jetzt sagt Jenner für Wettanbieter Fanatics Sportsbook, dass er genau rechtzeitig zum Super Bowl 60 in die NFL einsteigt.
Externer Inhalt
Ben Stiller und Benson Boone für Instacart
Comedy-Ikone Ben Stiller tut sich in einem Werbespot für den Liefer- und Abholdienst Instacart mit Popstar Benson Boone zusammen.
Es sieht fast so aus, als würde Stiller für diese Rolle White Goodman verkörpern. Dies dürfte für langjährige Fans des Films "Dodgeball" spannend sein. Gibt es eine Fortführung?
Externer Inhalt
Ben Affleck, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc und Jason Alexander für Dunkin'
Das Gesicht von Dunkin' Donuts aka. Ben Affleck bereitet sich zum Super Bowl auf die nächste Runde mit dem Unternehmen vor.
Dieses Mal richtet er seinen Pitch an drei der größten Stars der Sitcom-Geschichte - Jennifer Aniston und Matt LeBlanc aus "Friends" und Jason Alexander aus "Seinfeld".
Externer Inhalt
Elijah Wood für Skittles
Skurril.
Elijah Wood überbringt Skittles als eine Art mythisches Wesen. Frodo in 2026 hittet anders. Dieser Spot verspricht einiges.
Externer Inhalt
Danny McBride und Keegan-Michael Key für State Farm
Die Comedians Danny McBride und Keegan-Michael Key tun sich zusammen, um dir halbherzige Versicherungen anzupreisen.
Und sie haben keine Angst, das offen zuzugeben.
Externer Inhalt
Guy Fieri für Bosch
15 Sekunden, die mehr versprechen. Wird "Food Network"-Star Guy Fieri durch Bosch "normal"?
Externer Inhalt
Kurt Russell und Lewis Pullman für Michelob Ultra
Das Schauspieler-Duo Kurt Russell und Lewis Pullman sorgt im Spot für das Light Beer Michelob Ultra für Furore.
Russell spielt den Meister, während Pullman seinen Lehrling verkörpert, dem er die Geheimnisse des Berglebens beibringt.
Externer Inhalt
Derrick Henry und Kathryn Hahn für Oikos
Ravens-Star Derrick Henry ist dafür bekannt, einer der brutalsten, stärksten und physischsten Running Backs der NFL zu sein.
In diesem Werbespot für die proteinhaltigen Produkte von Oikos ist es jedoch Schauspielerin Kathryn Hahn, die hier Muskeln spielen lässt.
Externer Inhalt
Sofia Vergara für Skechers
Der "Modern Family"-Star hat offenbar genug von ihren alten Schuhen. Und vom Schnüren im Allgemeinen.
Sofia Vergara wirbt für die neueste Version der Slip-on-Sneaker von Skechers und reiht sich damit in eine lange Reihe von Promis und ehemaligen Sportlern ein, die im Laufe der Jahre dasselbe getan haben.
Externer Inhalt
Andy Cohen für NERDS
Reality‑TV‑Star Andy Cohen bestimmt deine Party nach Belieben mit den Süßogkeiten von NERDS.
Externer Inhalt
Clydesdales für Budweiser
Die Lieblingspferde sind zurück. Als ob daran jemals ein Zweifel bestanden hätte.
Die Clydesdales scheinen von einem mysteriösen Tier fasziniert zu sein, das in ihren Stall eingedrungen ist. Bierhersteller Budweiser liefert bei diesem klassischen Format fast immer ab.
Externer Inhalt
Totino's mit Chazmo
Im letzten Jahr hatte uns das Comedy‑Duo Tim Robinson und Sam Richardson mit "Chazmo", dem Pizza‑Roll‑liebenden Außerirdischen) ein denkwürdiges Erlebnis beschert.
Und dieser Alien wird nun für den Super Bowl 60 für Totino's zurückkehren … oder?
Externer Inhalt
Hims & Hers
In diesem Werbespot zeigt Hims & Hers die Kluft zwischen den Wohlhabenden und den weniger Privilegierten im Gesundheitswesen auf.
Externer Inhalt
Kinder Bueno
Kinder Bueno hat uns mit diesem Teaser nicht allzu viel gegeben. Es deutet nur auf ein intergalaktisches Abenteuer hin.
Mal sehen, wie der Spot rund um den Schokoriegel beim Super Bowl aussehen wird.
Externer Inhalt
GrubHub
Yorgos Lanthimos führt Regie bei einem weiteren Werbespot für Super Bowl LX. Dieses Mal für Grubhub.
Der veröffentlichte Teaser des Liefer- und Abholdienstes überlässt viel der Fantasie.
Externer Inhalt
Lay's "Potato Up"
Lay’s hatte beim Super Bowl 59 mit "The Little Farmer" einen sehr herzlichen Werbespot, der eine junge Bäuerin und die Herkunft der Kartoffeln für ihre Chips zeigte.
Es scheint, als würde das Unternehmen dieses Thema auch dieses Jahr wieder aufgreifen. Der siebensekündige Teaser überlässt fast alles der Vorstellungskraft.