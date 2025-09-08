Anzeige
American Football

NFL: Fan-Eklat überschattet Ravens-Touchdown - Lamar Jackson und DeAndre Hopkins betroffen

  • Veröffentlicht: 08.09.2025
  • 09:04 Uhr
  • ran.de
Article Image Media

Die NFL-Saison hat gerade erst begonnen und ist schon wieder reich an kuriosen Szenen und Zwischenfällen. Beim Duell zwischen den Ravens und den Bills hat ein Fan für einen Eklat gesorgt.

Für einen Fan ist die gerade erst begonnene NFL-Saison wohl schon wieder zu Ende.

Nach einer komplett unnötigen Aktion beim Match zwischen den Buffalo Bills und den Baltimore Ravens droht diesem ein Stadionverbot.

NFL, American Football Herren, USA Baltimore Ravens at Buffalo Bills Sep 7, 2025; Orchard Park, New York, USA; Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) celebrates with wide receiver Tylan Wal...

Die Szene ereignete sich nach einem Touchdown im dritten Viertel durch Ravens-Receiver DeAndre Hopkins. Dieser stand - wie Quarterback Lamar Jackson und andere Ravens-Stars - nahe der ersten Reihe der Tribüne, wo der Anhänger in einem roten Bills-Trikot saß. Der Anhänger stieß zunächst Hopkins und im Anschluss auch noch Jackson gegen den Helm.

Lamar Jackson stößt Anhänger weg: Keine Sanktion erwartet

Während Hopkins nicht reagierte, stieß Jackson den Bills-Fan mit beiden Händen weg. Im Normalfall  dürfen NFL-Zuschauer nicht angefasst werden, jedoch droht Lamar Jackson wohl keine Strafe. Die Szene wurde schließlich vom Fan initiiert und die Reaktion des Quarterbacks war nicht allzu heftig.

Zum Vergleich: Ex-NFL-Spieler Mike Milbury kletterte einst auf die Tribüne und schlug mit seinem Schuh nach einem Störenfried im Publikum.

Den Bills-Fan dürfte man im Stadion derweil nicht mehr so schnell sehen. Selbst ein lebenslanges Verbot kann angesichts des Vergehens nicht ausgeschlossen werden.

Jackson und Co. dürften sich aber letztlich mehr über das Resultat ärgern. Mit einem 22:6 im finalen Viertel konnten die Bills ein verloren geglaubtes Match mit 41:40 gewinnen.

