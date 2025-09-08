Die NFL-Saison hat gerade erst begonnen und ist schon wieder reich an kuriosen Szenen und Zwischenfällen. Beim Duell zwischen den Ravens und den Bills hat ein Fan für einen Eklat gesorgt. Für einen Fan ist die gerade erst begonnene NFL-Saison wohl schon wieder zu Ende. Nach einer komplett unnötigen Aktion beim Match zwischen den Buffalo Bills und den Baltimore Ravens droht diesem ein Stadionverbot.

Die Szene ereignete sich nach einem Touchdown im dritten Viertel durch Ravens-Receiver DeAndre Hopkins. Dieser stand - wie Quarterback Lamar Jackson und andere Ravens-Stars - nahe der ersten Reihe der Tribüne, wo der Anhänger in einem roten Bills-Trikot saß. Der Anhänger stieß zunächst Hopkins und im Anschluss auch noch Jackson gegen den Helm. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

HIGHLIGHTS: Bills-Comeback! 16 Punkte in letzten vier Minuten

Lamar Jackson stößt Anhänger weg: Keine Sanktion erwartet Während Hopkins nicht reagierte, stieß Jackson den Bills-Fan mit beiden Händen weg. Im Normalfall dürfen NFL-Zuschauer nicht angefasst werden, jedoch droht Lamar Jackson wohl keine Strafe. Die Szene wurde schließlich vom Fan initiiert und die Reaktion des Quarterbacks war nicht allzu heftig.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

