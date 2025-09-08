Nach dem Fan-Eklat in Buffalo kommt Ravens-Star Lamar Jackson ohne Strafe davon. Der Quarterback entschuldigt sich, findet aber auch mahnende Worte. Baltimore-Ravens-Quarterback Lamar Jackson wird nach dem Fan-Eklat im Sunday Night Game bei den Buffalo Bills nicht bestraft. "Der Vorfall wurde vom Klub adressiert und die Liga wird keine weiteren Konsequenzen ziehen", ließ die NFL in einem Statement verlauten. Zuvor hatte sich Jackson bereits bei dem Fan entschuldigt, den er bei der 40:41-Niederlage weggestoßen hatte.

"Ich entschuldige mich bei dieser Person - wer auch immer das war - ich weiß nicht, wer es war", sagte der Spielmacher. "Ihm gilt meine Entschuldigung. Aber: Bleib das nächste Mal einfach cool. Man kann Trash Talk betreiben, aber lass deine Hände bei dir. Das ist alles, was ich dazu sagen kann."

NFL-Eklat: Drastische Strafe für Bills-Fan Die entsprechende Szene ereignete sich nach einem Touchdown im dritten Viertel durch Ravens-Receiver DeAndre Hopkins. Dieser stand - wie Jackson und andere Ravens-Stars - nahe der ersten Reihe der Tribüne, wo der Anhänger in einem roten Bills-Trikot saß.

