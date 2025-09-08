NFL
NFL - Baltimore Ravens: Lamar Jackson kommt nach Fan-Eklat in Buffalo ohne Strafe davon
- Aktualisiert: 11.09.2025
- 19:39 Uhr
- ran.de
Nach dem Fan-Eklat in Buffalo kommt Ravens-Star Lamar Jackson ohne Strafe davon. Der Quarterback entschuldigt sich, findet aber auch mahnende Worte.
Baltimore-Ravens-Quarterback Lamar Jackson wird nach dem Fan-Eklat im Sunday Night Game bei den Buffalo Bills nicht bestraft.
"Der Vorfall wurde vom Klub adressiert und die Liga wird keine weiteren Konsequenzen ziehen", ließ die NFL in einem Statement verlauten.
Zuvor hatte sich Jackson bereits bei dem Fan entschuldigt, den er bei der 40:41-Niederlage weggestoßen hatte.
"Ich entschuldige mich bei dieser Person - wer auch immer das war - ich weiß nicht, wer es war", sagte der Spielmacher.
"Ihm gilt meine Entschuldigung. Aber: Bleib das nächste Mal einfach cool. Man kann Trash Talk betreiben, aber lass deine Hände bei dir. Das ist alles, was ich dazu sagen kann."
NFL-Eklat: Drastische Strafe für Bills-Fan
Die entsprechende Szene ereignete sich nach einem Touchdown im dritten Viertel durch Ravens-Receiver DeAndre Hopkins. Dieser stand - wie Jackson und andere Ravens-Stars - nahe der ersten Reihe der Tribüne, wo der Anhänger in einem roten Bills-Trikot saß.
Externer Inhalt
Externer Inhalt
Der Anhänger schlug zunächst Hopkins und im Anschluss auch noch Jackson gegen den Helm. Hopkins reagierte nicht, aber Jackson stieß den Bills-Fan mit beiden Händen weg. Im Normalfall dürfen NFL-Zuschauer von nicht angefasst werden.
Während Jackson ohne Strafe davonkommt, hatte die Szene für den Anhänger drastische Konsequenzen: Er wurde in allen NFL-Stadien lebenslang gesperrt wird.