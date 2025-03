Mit dem Start der Free Agency wirft die NFL-Saison 2025 endgültig ihre Schatten voraus. Alle wichtigen personellen Entwicklungen gibt es hier bei uns im Ticker. Der Start der Free Agency ist alljährlich der Tag, an dem die alte NFL-Saison endgültig endet und der Blick auf die neue Spielzeit gerichtet wird. ran begleitet die wichtigsten Verpflichtungen, Entlassungen, Trades und mehr im Ticker. So funktioniert die Free Agency 2025

Cap Space aller NFL-Teams: Seahawks auf einmal reich

+++ 15. März, 19:21 Uhr: Entscheidung bei Kirk Cousins gefallen +++ Das kommt überraschend: Die Atlanta Falcons werden wohl auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Kirk Cousins setzen. Die Franchise ließ eine Frist verstreichen, die nun für die Saison 2026 einen zusätzlichen Bonus über 10 Millionen US-Dollar für den Quarterback auslöst. Eine kurzfristige Trennung vom 36-Jährigen scheint dadurch erstmal vom Tisch zu sein. Cousins unterschrieb im vergangenen Jahr mit viel Vorschusslorbeeren einen Vierjahresvertrag über 180 Millionen US-Dollar in Atlanta, entpuppte sich allerdings als teures Missverständnis. Im Laufe der Saison wurde er von Rookie-Quarterback Michael Penix Jr. ersetzt. Komplett ausgeschlossen ist ein Cousins-Wechsel im Laufe der Saison durch diesen Move nicht: Die Falcons würden im Falle eines Trades eben jenen Bonus an das aufnehmende Team abgeben und so ihren eigenen Dead Cap senken.

+++ 15. März, 13:43 Uhr: Kehrtwende! 49ers holen Kyle Juszczyk zurück +++ Das kommt überraschend: Nachdem die San Francisco 49ers vor nur wenigen Tagen ihren langjährigen Fullback-Star Kyle Juszczyk entließen, haben sie ihn jetzt mit einem neuen Zweijahresvertrag ausgestattet. Juszczyk stehen bis einschließlich 2026 acht Millionen Dollar zu. Im Vergleich zu seinem alten Kontrakt bedeutet das ein Zugeständnis von rund einer Millionen Dollar. Der Fullback musste bereits 2024 eine Lohnkürzung hinnehmen, sein 2021 ursprünglicher unterzeichneter Vertrag hätte ihm bis 2026 5,4 Millionen Dollar jährlich eingebracht. Juszczyk geht damit in seine neunte Saison bei den Niners. Er erreichte in allen seinen bisherigen Spielzeiten in San Francisco den Pro Bowl.

+++ 15. März, 10:02 Uhr: Chargers verstärken O-Line mit Eagles-Guard +++ Die Los Angeles Chargers holen Guard Mekhi Becton von Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles und verstärken mit dem 25-Jährigen ihre zuletzt schwächelnde O-Line. Becton, der im Jahr 2020 von den New York Jets in der ersten Runde noch als Tackle gedraftet wurde, schaffte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch als einer der besten Run Blocker der Liga.

+++ 14. März, 21:50 Uhr: Zwei Mega-Deals bei den Bengals? +++ Die Cincinnati Bengals haben laut den NFL-Insidern Ian Rapoport und Tom Pelissero "erhebliche Fortschritte" im Hinblick auf die massiven Vertragsverlängerungen mit den beiden Star-Receivern Ja'Marr Chase und Tee Higgins gemacht. Demnach könnten die Deals bereits in den kommenden Tagen abgeschlossen, und damit der Wunsch von Quarterback Joe Burrow erfüllt werden. Insider-Kollege Adam Schefter berichtet zudem, dass man in der Liga davon ausgeht, dass der neue Vertrag von Chase - wenn er zustande kommt - zwischen 40,1 und 41 Millionen US-Dollar pro Jahr wert sein soll. Damit würde der Passempfänger Browns-Defensive-End Myles Garrett übertreffen und zum bestbezahlten Nicht-Quarterback der Liga werden.

+++ 14. März, 12:31 Uhr: Quarterback Joe Flacco bei den Giants zu Gast +++ Wer wird der neue Starting Quarterback der New York Giants? Die Franchise, die aktuell nur QB Tommy DeVito unter Vertrag hat, ist noch immer auf der Suche nach einem neuen Starter. Wie NFL-Insider Field Yates nun berichtet, stattete der 40-jährige Joe Flacco unlängst dem Team aus dem "Big Apple" einen Besuch ab. Und das einen Tag bevor einer der weiteren beiden realistischen Kandidaten, Russell Wilson, beim Team vorbeischauen soll. Auch Aaron Rodgers, der nach seiner Entlassung bei den Jets noch immer kein neues Team hat, gilt als potenzieller Kandidat für den Starting-Job der Giants.

+++ 14. März, 06:32 Uhr: Sanders schließt sich den Cowboys an +++ Die Dallas Cowboys haben offenbar einen neuen Running Back: Wie "ESPN" berichtet, nehmen die Cowboys Miles Sanders unter Vertrag. Damit reagiert Dallas auf den Abgang von Rico Dowdle, der 2024 noch Leading Rusher der Cowboys war. Er schloss sich den Carolina Panthers an, ironischerweise das Team, das Sanders erst vor Wochenfrist entlassen hatte. Sanders erhält einen Jahresvertrag.

+++ 13. März, 23:04 Uhr: Chiefs holen Gardner Minshew +++ Die Kansas City Chiefs haben Garnder Minshew unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Quarterback war zuletzt Free Agent, nachdem er von den Las Vegas Raiders entlassen worden war. Minshew erhält einen Einjahresvertrag und wird der neue Backup von Star-Quarterback Patrick Mahomes. Vor den Raiders hatte Minshew für die Indianapolis Colts, die Philadelphia Eagles und die Jacksonville Jaguars gespielt.

+++ 13. März, 16:35 Uhr: Patriots entlassen Kapitän David Andrews +++ Entscheidung in New England! Die Patriots haben offiziell mitgeteilt, dass Center David Andrews entlassen wird. Der 32-Jährige trat dem Team einst als Rookie-Free-Agent bei und spielte zehn Jahre für die Franchise - acht Jahre davon als Kapitän. Mit Quarterback-Superstar Tom Brady gewann er zweimal den Super Bowl. Andrews erholt sich aktuell von einer Schulteroperation. Sollte er sich entscheiden, in den Ruhestand zu gehen, wird erwartet, dass das Team eine Zeremonie für ihn veranstaltet, um seine Leistungen im vergangenen Jahrzehnt zu würdigen. "Der Erfolg von David Andrews ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was jeder NFL-Anwärter anstreben sollte", wird Besitzer Robert Kraft zitiert. Der Owner lobte zudem die "Führungsqualitäten, seine Arbeitsmoral und sein Engagement".

+++ 13. März, 00:20 Uhr: San Francisco 49ers verpflichten Quarterback Mac Jones +++ Vier Jahre, nachdem die 49ers erwogen hatten, ihn zum dritten Pick im Draft zu machen, ist Quarterback Mac Jones nun tatsächlich den 49ers gestoßen. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich der ehemalige Quarterback der Patriots und Jaguars mit den 49ers auf einen Vertrag geeinigt. Es handelt sich um einen Zweijahresvertrag über 7 Millionen US-Dollar, wobei 5 Millionen US-Dollar garantiert sind. Jones kann bis zu 11,5 Millionen US-Dollar verdienen. Jones war bei den Patriots zunächst sehr erfolgreich und schaffte es gleich in seiner ersten Saison in den Pro Bowl. In den folgenden zwei Spielzeiten wurde er den Erwartungen allerdings nicht mehr gerecht. Jones wurde daraufhin 2024 zu den Jaguars getradet. Beim NFL Draft 2021 entschied sich San Francisco für Trey Lance, der heute bei den Dallas Cowboys unter Vertrag steht. Jones wurde als Puck Nummer 15 von den New England Patriots ausgewählt.

+++ 12. März, 00:20 Uhr: Panthers holen ehemaligen Cowboys-RB +++ Die Carolina Panthers haben ihren dünnen Running-Back-Raum ausgebaut. Rico Dowdle, der als Starter in der vergangenen Saison für die Dallas Cowboys auf 1.079 Rushing-Yards kam, unterschreibt für ein Jahr und drei Millionen Dollar in Charlotte.

+++ 12. März, 23:37 Uhr: Jets entlassen Star-Linebacker +++ Die New York Jets und C.J. Mosley gehen getrennte Wege. Der 32-Jährige stand seit 2019 im Big Apple unter Vertrag und war einer der Leistungsträger der Defense. Eine überraschende Entscheidung, denn New York spart zwar rund 4 Millionen Dollar Cash, für den Cap Space hat der Move allerdings sogar negative Konsequenzen. Stünde Mosley unter Vertrag, läge der Cap Hit bei rund 12,8 Millionen Dollar, der Dead Cap beträgt allerdings 16,4 Millionen Dollar.

+++ 12. März, 22:38 Uhr: Cowboys traden für Linebacker +++ Trade-Alarm - wenn auch nur ein kleiner. Die Dallas Cowboys sichern sich Linebacker Kenneth Murray von den Tennessee Titans. Dafür tauschen die beiden Klubs spät im kommenden Draft zwei Picks, welche genau, ist noch nicht bekannt. Murray ist ein ehemaliger Erstrundenpick und sammelte in 14 Spielen 2024 95 Tackles.

+++ 12. März, 22:22 Uhr: Titans verpflichten O-Liner aus Detroit +++ Die Tennessee Titans verstärken weitere ihre Offensive Line. Nach Dan Moore wechselt Guard Kevin Zeitler für ein Jahr und 9 Millionen Dollar von Detroit nach Nashville.

+++ 12. März, 21:55 Uhr: Seahawks verpflichten Star-Pass-Rusher +++ Die Seattle Seahawks haben mit der Verpflichtung von Sam Darnold gezeigt, dass sie mit einem Rebuild nichts zu tun haben wollen. Das haben sie jetzt untermauert, die Seahawks nehmen Star-Pass-Rusher DeMarcus Lawrence für die nächsten drei Jahre unter Vertrag. Der langjährige Cowboys-Star soll dafür mit 42 Millionen Dollar entlohnt werden, 18 Millionen davon sind garantiert.

+++ 12. März, 21:51 Uhr: Steelers nehmen Darius Slay unter Vertrag +++ Die Pittsburgh Steelers landen nach D.K. Metcalf die nächste namhafte Verpflichtung. Super-Bowl-Sieger Darius Slay unterschreibt einen Einjahresvertrag in "Steel City", dem Cornerback stehen dabei rund 10 Millionen Dollar zu.

+++ 12. März, 21:10 Uhr: Russell Wilson reist zu den Browns und Giants +++ Lange war es ruhig um Russell Wilson, mit dem Auftakt des neuen Liga-Jahres kommt allerdings Bewegung in die Personalie. Mehreren Medienberichten zufolge plant Wilson am Donnerstag ein Treffen mit den Cleveland Browns, ehe er am Freitag zu den New York Giants reist. Nicht unwahrscheinlich, dass sich Wilson zwischen den beiden Teams entscheiden wird. Es gibt allerdings einen Haken für den Quarterback. Wie Ian Rapoport berichtet, warten die Giants noch auf eine Antwort von Aaron Rodgers. Entscheidet sich der 41-Jährige für die New Yorker, muss sich Wilson wohl mit den Browns begnügen.

+++ 12. März, 21:09 Uhr: Evan Engram unterschreibt bei den Broncos +++ Nachdem die Jacksonville Jaguars Evan Engram entlassen haben, hat der Tight End eine neue Heimat gefunden. Der 30-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei den Denver Broncos, wie sein Berater verkündet hat. Engram verdient dabei rund 23 Millionen Dollar, 16,5 Millionen davon sind garantiert.

+++ 12. März, 21:07 Uhr: Vikings nehmen Pass Rusher unter Vertrag +++ Das neue Liga-Jahr ist seit sieben Minuten eröffnet - und die Minnesota Vikings verlieren keine Zeit. Kurz nachdem die San Francisco 49ers Defensive Tackle Javon Hargrave entlassen haben, einigen sich die Vikings und der Pass Rusher auf einen Zweijahresvertrag - Hargrave stehen 30 Millionen Dollar in dieser Zeit zu, 19 Millionen davon garantiert.

+++ 12. März, 19:20 Uhr: Seattle Seahawks holen Wide Receiver +++ Die Seattle Seahawks haben in der Offseason viel Qualität abgegeben, mit den Wide Receivern D.K. Metcalf und Tyler Lockett haben langjährige Leistungsträger die Franchise verlassen. Jetzt haben die Seahawks auf die Abgänge reagiert: Seattle hat sich mit Marquez Valdes-Scantling auf einen Einjahresvertrag geeinigt, der dem Routinier bis zu 5,5 Millionen Dollar einbringen kann. Der 30-Jährige wurde 2018 von den Green Bay Packers gedraftet und war zuletzt bei den New Orleans Saints aktiv. Mit den Kansas City Chiefs, bei denen er zwischen 2022 und 2023 spielte, gewann der Passempfänger zwei Super Bowls.

+++ 12. März, 19:10 Uhr: Rams entlassen Cooper Kupp +++ Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt haben die Los Angeles Rams ihre Entscheidung getroffen. Nachdem kein Trade-Partner gefunden wurde, entlassen die Rams Cooper Kupp mit dem Start des neuen Liga-Jahrs. Mit der Entlassung sparen die Rams in den kommenden zwei Jahren insgesamt rund 27 Millionen Dollar gegen den Cap. Der Dead Cap dieses Jahr beträgt allerdings 22,3 Millionen Dollar, 2026 immerhin nur noch 7,5 Millionen. Kupp hat für die kommende Saison bereits einige Interessenten. Verschiedenen Medienberichten zufolge seien unter anderem die Green Bay Packers an einer Verpflichtung des Star-Receivers nicht abgeneigt.

+++ 12. März, 19:07 Uhr: Washington Commanders verlänger mit Mariota +++ Die Washington Commanders behalten Marcus Mariota als Backup von Jayden Daniels. Der Quarterback unterschreibt einen Einjahresvertrag in Höhe von 8 Millionen Dollar.

+++ 12. März, 15:35 Uhr: Buffalo Bills verlängern mit Damar Hamlin +++ Die Buffalo Bills haben den Vertrag mit Damar Hamlin um ein weiteres Jahr verlängert. Genaue Zahlen zu dem Deal sind noch nicht bekannt. Der Safety startete in der vergangenen Saison 14 Spiele für die Bills. Dabei registrierte der 26-Jährige 62 Tackles und zwei Interceptions.

Dass Hamlin seine NFL-Karriere überhaupt fortsetzen kann, ist eine herzerwärmende Geschichte. Vor etwas mehr als zwei Jahren, erlitt er während eines Spiels gegen die Cincinnati Bengals einen Herzstillstand, musste zwischenzeitlich um sein Leben fürchten. Im Herbst 2023, rund zehn Monate nach dem Unfall, gab Hamlin sein Comeback für die Bills - und wird auch 2025 für das Team aus Bundesstaat New York auflaufen.

+++ 12. März, 14:35 Uhr: Buffalo Bills verstärken D-Line +++ Larry Ogunjobi wird ein Buffalo Bill! Der Defensive Tackle war zuletzt bei den Pittsburgh Steelers unter Vertrag. Der 30-Jährige unterschreibt einen Einjahresvertrag über 8,3 Millionen US-Dollar. Acht Millionen sind davon garantiert, berichtet Insider Ian Rapoport. Durch mögliche Prämien könnte die Summe auf rund zehn Millionen US-Dollar steigen. 2024 stand Ogunjobi in 15 Partien für die Steelers auf dem Feld. 1,5 Sacks, 16 Solo Tackles kamen dabei zustande. In Pittsburgh spielte er drei Saisons. 2021 war er bei den Cincinnati Bengals, von 2017 bis 2020 bei den Cleveland Browns.

+++ 12. März, 03:00 Uhr: Buffalo Bills nehmen Joey Bosa unter Vertrag +++ Einer der größten verfügbaren Stars in der Free Agency ist vom Markt. Joey Bosa schließt sich den Bufflo Bills an. Der Pro Bowl Edge Rusher, der zuletzt bei den Los Angeles Chargers unter Vertrag stand, unterschreibt beim Top-Team aus der AFC East einen Einjahresvertrag in Höhe von 12,6 Millionen US-Dollar. Laut NFL-Insider Ian Rapoport sind dabei 12 Millionen US-Dollar garantiert, durch Boni ist der Vertrag sogar bis zu 15,6 Millionen US-Dollar wert. Die Bills schließen also die Lücke von Von Miller.

+++ 12. März, 02:30 Uhr: DeMarcus Robinson nach San Francisco +++ Die San Francisco 49ers und DeMarcus Robinson haben sich auf einen Zweijahresvertrag in Höhe von neun Millionen US-Dollar geeinigt. Zuvor spielte der Wide Receiver bei den LA Rams.

+++ 12. März, 01:00 Uhr: Safety Woods zu den Titans +++ Die Tennessee Titans haben sich die Dienste von Xavier Woods gesichert. Der Safety unterschreibt für zwei Jahre und zehen Millionen US-Dollar bei den Titans.

+++ 12. März, 00:10 Uhr: DeAndre Hopkins findet neues Team +++ Lamar Jackson bekommt eine neue Waffe: Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, soll der ehemalige Chiefs-Receiver DeAndre Hopkins bei den Ravens einen Einjahresvertrag über 6 Millionen Dollar unterschreiben.

+++ 11. März, 22:15 Uhr: Saints schnappen sich offenbar Chiefs-Star Reid +++ Die Saints legen offenbar direkt nach. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, soll Safety Justin Reid von den Chiefs nach New Orleans kommen. Der aus Louisiana stammende Spieler erhält demnach einen Dreijahres-Deal über 31,5 Millionen Dollar, wovon 22,5 Millionen Dollar bei der Vertragsunterzeichnung voll garantiert sein sollen.

+++ 11. März, 21:45 Uhr: Falcons holen Floyd und halten Hughes +++ Die Atlanta Falcons verpflichten laut Rapoport Pass Rusher Leonard Floyd. Nach seinem Aus bei den San Francisco 49ers bekommt der Routinier offenbar einen Einjahresvertrag. Zuvor einigten sich die Falcons laut "ESPN"-Reporter Jeremy Fowler bereits mit Cornerback Mike Hughes auf einen Dreijahresvertrag über 18 Millionen Dollar.

+++ 11. März, 20:45 Uhr: Saints und Johnson einigen sich +++ Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, haben sich die New Orleans Saints und Tight End Juwan Johnson auf einen Dreijahresvertrag über 30,75 Millionen Dollar geeinigt, der dem Spieler maximal 34,5 Millionen Dollar einbringen kann. 21,25 Millionen Dollar sollen demnach garantiert sein. Der 28-Jährige fing in der vergangenen Saison 50 Pässe für 548 Yards und drei Touchdowns. In seinen fünf Spielzeiten in New Orleans hat Johnson 146 Pässe für 1.622 Yards und 18 Touchdowns gefangen.

+++ 11. März, 18:55 Uhr: Cowboys machen Turpin zu bestbezahltem Special Teamer +++ Die Cowboys einigen sich laut NFL-Reporter Tom Pelissero mit Wide Receiver/Return Specialist KaVontae Turpin auf einen Dreijahresvertrag über 18 Millionen Dollar. Dallas macht den 28-Jährigen damit zum bestbezahlten Special Teamer der NFL.

+++ 11. März, 17:30 Uhr: Panthers entlassen Miles Sanders +++ Die Panthers trennen sich vor Beginn des neuen Ligajahres von Running Back Miles Sanders. Dies gab die Franchise auf ihrer Homepage bekannt. Der 27-Jährige verbrachte die letzten beiden Spielzeiten in Carolina, nachdem er 2023 als Free Agent einen Vierjahresvertrag über 25,4 Millionen Dollar unterschrieben hatte. Teamintern hat Sanders die Rolle des Starters jedoch an Chuba Hubbard verloren, der im vergangenen Herbst eine langfristige Vertragsverlängerung erhielt. In zwei Spielzeiten verzeichnete Sanders 184 Carries für 637 Yards und drei Touchdowns sowie 51 Catches für 302 Yards und einen Touchdown für Carolina. Laut "Spotrac" generiert die Franchise damit knapp 5,3 Millionen Dollar an Cap Space.

+++ 11. März, 17:15 Uhr: Chiefs schnappen sich Cornerback Fulton +++ Die Kansas City Chiefs reagieren auf die Niederlage im Super Bowl und verstärken ihre Defense. Laut Rapoport erhält Cornerback Kristian Fulton einen Zweijahresvertrag über 20 Millionen Dollar geeinigt, 15 Millionen Dollar sollen voll garantiert sein. Der 26-Jährige bestritt in der vergangenen Saison 15 Spiele für die Los Angeles Chargers und verzeichnete dabei eine Interception und 51 Tackles.

+++ 11. März, 16:30 Uhr: Buccaneers holen Punter Riley Dixon +++ Punter-News! Laut NFL-Insider Ian Rapoport verlässt Riley Dixon die Denver Broncos und schließt sich den Tampa Bay Buccaneers an. Der 31-Jährige erhält demnach einen Zweijahresvertrag über sechs Millionen Dollar.

+++ 11. März, 16:00 Uhr: Daniel Jones wechselt zu den Colts +++ Nächster Quarterback-Hammer! Daniel Jones unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport bei den Indianapolis Colts einen Einjahresvertrag über 14 Millionen Dollar, der bis zu 17,7 Millionen Dollar wert sein kann. 13,15 Millionen Dollar sind demnach voll garantiert. Der langjährige Spieler der New York Giants wird damit Konkurrent des strauchelnden Erstrunden-Picks von 2023, Anthony Richardson.

+++ 11. März, 15:45 Uhr: Eagles traden Champion für O-Liner der Texans +++ Die Houston Texans treiben den Umbau ihrer Offensive Line voran und geben den ehemaligen Erstrundenpick Kenyon Green, Guard, an die Philadelphia Eagles ab. Dafür wechselt Cornerback C.J. Gardner-Johnson vom amtierenden Champion in die AFC South. Das berichtet das "NFL Network". Neben den Spielern werden zudem Draft-Picks ausgetauscht. Die Eagles schicken einen Sechstrundenpick 2026 weg und erhalten im Gegenzug einen Fünftrundenpick 2026.

+++ 11. März, 15:30 Uhr: Cowboys einigen sich mit Solomon Thomas +++ Die Cowboys verstärken ihre Defense. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, erhält Defensive Tackle Solomon Thomas einen Zweijahresvertrag über bis zu acht Millionen Dollar. Der ehemalige Jets-Spieler wechselt damit in seine Heimat Dallas.

+++ 11. März, 14:00 Uhr: Vikings schnappen sich Top-Guard +++ Die Vikings machen munter weiter und landen direkt den nächsten Mega-Deal. Wie "ESPN"-Reporter Jeremy Fowler berichtet, erhält Guard Will Fries einen Fünfjahresvertrag über 88 Millionen Dollar in Minnesota. Damit sichert sich die Franchise einen der besten Interior Linemen auf dem Markt. Der 26-Jährige wurde von den Indianapolis Colts 2021 in der siebten Runde gedrafted.

+++ 11. März, 13:10 Uhr: Vikings angeln sich Star-Verteidiger Allen +++ Der zweimalige Pro Bowler Jonathan Allen unterschreibt bei den Minnesota Vikings. Wie NFL-Insider Ian Rapoport und Adam Schefter übereinstimmend berichten, handelt es sich bei dem Deal um einen Dreijahresvertrag in Höhe von 60 Millionen US-Dollar. Der 30 Jahre alte Defensive Tackle wurde im Jahr 2017 an 17. Stelle von den Washington Commanders (damals Redskins) gedraftet. Er verbrachte acht Saisons in Washington und war über Jahre hinweg Starter.

+++ 11. März, 13:05 Uhr: Jevon Holland landet bei den Giants +++ Einen Tag vor dem offiziellen Start der Free Agency geht es weiter mit absoluten Top-Namen. Jevon Holland hat laut NFL-Insider Ian Rapoport bei den New York Giants unterschrieben. Der Safety erhält im Big Apple wohl einen Dreijahresvertrag in Höhe von 45 Millionen US-Dollar - rund 30 Millionen US-Dollar sollen garantiert sein. Holland lief seit 2021 für die Miami Dolphins auf, von denen er in der zweiten Runde gedraftet wurde.

+++ 11. März, 04:30 Uhr: Giants nehmen Golston unter Vertrag +++ Nach einem Karrierebestwert von 5,5 Sacks in der vergangenen Saison bei den Dallas Cowboys zieht es Chauncey Golston zu den New York Giants. Der Defensive End unterschreibt für drei Jahre und 19,5 Millionen US-Dollar im Big Apple.

+++ 11. März, 03:30 Uhr: Byron Murphy bleibt in Minnesota +++ Wie Insider Ian Rapoport berichtet, ist die Zukunft von Pro Bowler Byron Murphy geklärt. Demnach bleibt der Cornerback für drei weitere Jahre bei den Minnesota Vikings und kassiert dort 66 Millionen US-Dollar. Mittlerweile haben die Vikings den Mega-Deal offiziell bestätigt.

+++ 11. März, 02:30 Uhr: Chase Young bleibt bei den Saints +++ Die San Francisco 49ers haben Fullback Kyle Juszcyk darüber informiert, dass sie ihn entlassen werden. Der neunmalige Pro Bowler will aber weiterhin in der NFL bleiben und einen der wenigen Fullback-Plätze bei einem Team einnehmen.

+++ 11. März, 02:30 Uhr: Chase Young bleibt bei den Saints +++ Die Entscheidung um Chase Young ist gefallen. Der Defensive End hat sich laut Insider Ian Rapoport mit den New Orleans Saints auf einen neuen Dreijahresvertrag geeinigt. Youngs Paket liegt wohl bei 51 Millionen US-Dollar und könnte durch Boni um sechs weitere Millionen US-Dollar ansteigen. Die Saints halten ihren Schlüsselspieler in der Defense. Young reagierte in den Sozialen Medien: "Gott sei Dank!"

+++ 11. März, 01:30 Uhr: Harris zieht es zu den Chargers +++ Najee Harris heuert bei den Los Angeles Chargers an. Der angehende Free Agent, der zuletzt für die Pittsburgh Steelers auflief, unterschreibt in LA einen Einjahresvertrag. Rund neun Millionen Euro bringt der Deal dem Running Back wohl ein.

+++ 11. März, 00:30 Uhr: Broncos holen Linebacker Greenlaw +++ Von den 49ers zu den Broncos: Dre Greenlaw unterschreibt in Denver wohl einen Dreijahresvertrag. Laut Insider Ian Rapoport kassiert der Verteidiger 35 Millionen US-Dollar in diesem Zeitraum. Es hat tagelang angebahnt, jetzt ist klar: Justin Fields bekommt eine neue Chance als Starter! Die New York Jets geben dem Quarterback einen Zweijahresvertrag in Höhe von 40 Millionen Dollar, wovon 30 Millionen garantiert sind! Fields startete vergangenes Jahr sechs Spiele für die Pittsburgh Steelers, in der er das Team von Mike Tomlin zu einer 4:2-Bilanz führte und bei insgesamt zehn Touchdowns nur eine Interception warf.

+++ 10. März, 19:38 Uhr: Jaguars verstärken sich mit Safety und Tight End +++ Zwei kleinere Deals aus Jacksonville. Die Jaguars nehmen Eric Murray und Johnny Mundt unter Vertrag. Safety Murray unterschreibt für drei Jahre in Florida und erhält dafür 22,5 Millionen Dollar, wovon 12 Millionen garantiert sind. Tight End Mundt bekommt in zwei Jahren rund 5,5 Millionen Dollar. Engram kam 2024 nach zuvor zwei starken Spielzeiten auch verletzungsbedingt in nur neun Spielen auf 365 Yards und einen Touchdown.