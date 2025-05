NFL - Offseason-Termine 2025: So geht es nach dem Draft weiter

Nach der Saison ist vor der Saison. Mit Super Bowl 59 endete die NFL Saison 2024 spektakulär. Die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit laufen aber bereits auf Hochtouren. Was passiert in der Offseason? Welche Termine sind wichtig? ran hat den Fahrplan.

18. April: Der letzte Tag, an dem Restricted Free Agents (also Spieler, deren Verträge auslaufen, ohne dass sie mindestens vier sogenannte "angesammelte" Saisons vorweisen können) einen provisorischen Vertrag unterzeichnen dürfen.

7. April: Die ersten Offseason Workout-Programme beginnen - jedoch nur für Teams, die nach der Saison 2024 einen neuen Head Coach eingestellt haben. Dies betrifft die Dallas Cowboys, New England Patriots, Chicago Bears, New York Jets, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders und New Orleans Saints.

24. Februar bis 3. März: Der Scouting Combine steht an. Im Lucas Oil Stadium in Indianapolis präsentieren sich die größten Nachwuchstalente aus dem College. In verschiedenen Disziplinen zeigen sie ihr Können, um sich den NFL-Scouts zu empfehlen und ihren Draftwert zu steigern.

23. April: Nun dürfen für den Draft in Frage kommende Spieler an keinem Ort mehr interviewt, besucht, getestet oder untersucht werden. Auch Video- und Telefonanrufe sind untersagt.

23. April: Es ist auch der letzte Tag, an dem das ehemalige Team eines Restricted Free Agents sein "Right of First Refusal" ausüben darf. Dieses erlaubt dem Team, mit dem Angebot eines anderen Teams gleichzuziehen und den Spieler automatisch zu halten.

24. bis 26. April: Der diesjährige NFL Draft findet in Green Bay, Wisconsin, statt. Die Teamreihenfolge wird über die Platzierung der Vorsaison entschieden.

1. Mai: Letztmals haben die Franchises die Möglichkeit, die Fifth Year Options eines Erstrunden-Picks aus dem Draft 2022 zu ziehen. Somit würden die Spieler ein weiteres Jahr unter ihrem Rookie-Vertrag spielen - mit erhöhten Bezügen.

2. bis 5. Mai oder 9. bis 12. Mai: An einem der beiden Wochenenden dürfen die Teams für ihre Rookies Minicamps abhalten. Diese dürfen maximal drei Tage dauern.

14. Mai: Welche Teams in der kommenden Saison gegeneinander antreten werden, steht bereits fest. Ob es sich dabei um Heim- oder Auswärtsspiele handelt, ebenfalls. Der Zeitpunkt der Partien jedoch noch nicht. Den vollständigen Spielplan wird die NFL am 14. Mai um 20 Uhr Ostküstenzeit veröffentlichen (also um 2 Uhr in der Nacht auf den 15. Mai nach MESZ).

20. bis 21. Mai: Owner, General Manager, Trainer und Offizielle der Teams kommen zum Frühjahres-Meeting zusammen.

Ende Mai oder Anfang Juni: Die Organisierten Teamaktivitäten (OTAs) stehen an. Diese Trainingseinheiten sind das erste Mal, dass die Mehrheit der Spieler gemeinsam auf dem Feld steht. In der Regel veranstalten die Teams Ende Mai oder Anfang Juni fünf bis zehn OTA-Trainings, um sich auf das obligatorische Minicamp vorzubereiten. Das Auslassen von OTAs wird oft als Verhandlungsbasis für Spieler genutzt, die einen neuen Vertrag anstreben, da Spieler für das Auslassen dieser Trainingseinheiten nicht bestraft werden können.

Allerdings ist noch nicht klar, ob die OTAs in der kommenden Saison stattfinden werden, da die NFL-Spielergewerkschaft einen Antrag auf Streichung dieser Trainingseinheiten plant.