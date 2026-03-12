Nach dem geplatzten Crosby-Trade schnappen sich die Ravens Trey Hendrickson. Für Baltimore ein Gewinn auf lange Sicht. Ein Kommentar. Von Franziska Wendler "Ich weiß, es gibt keine Garantien, aber ich werde alles geben, um einen Titel nach Baltimore zu holen. Ich kann's kaum erwarten, in die Stadt zu kommen und alle zu treffen." Mit diesen Worten hatte sich NFL-Star Maxx Crosby bei Social Media noch vor wenigen Tagen auf seine neue Aufgabe bei den Ravens gefreut. Statt einer wenig erfolgversprechenden Zukunft bei den Las Vegas Raiders sah alles nach einem Neuanfang bei einem Titel-Contender aus. Doch das war einmal. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Die Ravens ließen den Trade in letzter Sekunde platzen, gaben Bedenken beim Medizincheck als Grund an und sorgten damit für einen echten Paukenschlag in der besten Football-Liga der Welt.

Hendrickson statt Crosby Allzu lange hielt sich die Franchise in der Folge aber nicht mit ihrem Fast-Spieler auf, verpflichtete stattdessen in Trey Hendrickson einen ebenfalls äußerst renommierten Spieler auf der Position des Defensive End. Rund um die NFL häuften sich kurz darauf die Gerüchte, Baltimore habe den Deal absichtlich platzen lassen, um sich Bengals-Star Hendrickson sichern zu können. Andere wiederum munkelten, die Ravens hätten das "Schlupfloch" der noch nicht begonnenen Free Agency genutzt, um aus dem Deal auszusteigen, ohne sich "strafbar" zu machen.

Crosby "auf dem richtigen Weg" Bewiesen werden kann von all dem freilich nichts. So kann es selbstverständlich genauso sein, dass die Teamärzte während des Medizinchecks eine beunruhigende Feststellung machten. Crosbys behandelnder Arzt, Dr. Neal ElAttrache, der unter anderem auch den Achillessehnenriss von Aaron Rodgers operierte, hatte noch am Mittwoch im "ESPN"-Interview erklärt, der Defensive End sei "definitiv auf dem richtigen Weg" in seinem Reha-Programm und leiste "hervorragende Arbeit". Nur drei Ausnahmen: Schockierende Quarterback-Bilanz in der NFL Aber: Er hob auch hervor, dass es die medizinische Abteilung der Ravens alles andere als einfach hatte. "Wir verstehen die Herausforderung, vor der die Mitarbeiter stehen, wenn sie auf der Grundlage einer Bewertung zu Beginn des Genesungsprozesses eine Einschätzung des zukünftigen Risikos abgeben müssen", so der Mediziner.