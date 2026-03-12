Pete Carroll wurde in Las Vegas entlassen, Geno Smith von den Raiders getradet. Beide spielten die schwächste Saison aller Teams. Dennoch hat der Trainer nur lobende Worte für Smith übrig.

Die New York Jets haben Geno Smith per Trade zurückgeholt – und sein früherer Coach Pete Carroll sieht darin eine Chance auf ein starkes Rebound-Jahr. Der 35-jährige Quarterback soll nach einer schwierigen NFL-Saison 2025 bei den Las Vegas Raiders wieder an seine besten Leistungen anknüpfen.

Smith wurde 2013 von den Jets gedraftet und startete in den ersten beiden Jahren 29 Spiele. Nach einer Verletzung (gebrochener Kiefer in einem Team-Streit) verlor er seinen Job und verließ das Team.

Von 2019 bis 2023 spielte er unter Pete Carroll bei den Seattle Seahawks und warf in zwei seiner drei Starter-Saisons mehr als 4.200 Yards. Carroll holte ihn 2025 zu den Raiders, wo die Saison jedoch enttäuschend verlief: Das Team beendete die Spielzeit mit nur drei Siegen bei 14 Niederlagen, und Carroll wurde entlassen.

In Las Vegas führte Smith die Liga mit 17 Interceptions an, hinzu kamen 55 Sacks an - Letzteres vor allem wegen einer schwachen Offensive Line. Positiv fiel lediglich das erste Spiel auf: 362 Passing Yards beim Sieg gegen die New England Patriots.