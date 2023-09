NFL: Giants legen beeindruckendes Comeback hin

Anzeige

Die New York Giants haben in der NFL nach einer beeindruckenden Aufholjagd Geschichte geschrieben. Beim 31:28 bei den Arizona Cardinals lagen die Giants zeitweise mit 21 Punkten zurück, angeführt von Quarterback Daniel Jones und Runningback Saquon Barkley drehte New York das Spiel aber noch. Einen derart großen Rückstand hatten die Giants zuletzt 1949 gegen die damaligen Chicago Cardinals in einen Sieg umgewandelt.

In Glendale/Arizona trug Quarterback Jones den Ball einmal selbst in die Endzone, Barkley erzielte zwei Touchdowns, musste in der Schlussphase aber mit einer Knöchelverletzung vom Feld. Kicker Graham Gano sorgte mit einem Field Goal kurz vor Schluss für die Entscheidung. Insgesamt kamen die Giants auf 24 Punkte nacheinander.

Bei den New York Jets erwischte Zach Wilson, der Ersatz des schwer verletzten Aaron Rodgers, keinen guten Tag. Der Quarterback warf beim 10:30 bei den Dallas Cowboys gleich drei Interceptions. Trainer Robert Saleh verteidigte Wilson dennoch. "Er hat ein gutes Spiel gemacht, sich gut bewegt", sagte der Coach.