NFL - Green Bay Packers: Zwei Snaps fehlen! Sean Rhyan verpasst Millionengehalt

Green Bay Packers: Rhyan mittlerweile sogar Starter

Der Drittrundenpick stand in den drei Spielzeiten bei 1.144 Snaps von 3.272 Snaps auf dem Feld. Bedeutet umgerechnet: Zwei Snaps fehlen, um die 35 Prozent zu erreichen.

Er kommt auf 34,952 Prozent.

In seiner Rookie-Saison kam Rhyan auf gar keinen Snap in der Offensive. Nur in den Special Teams. Aber die zählen nicht in dem Vertrag. 2023 spielte er bei 183 von 1.096 möglichen Snaps. In der Saison partizipierte er also an 16,7 Prozent der Spielzüge.

In der abgelaufenen Saison war er dann sogar Starter. Bei 961 von 1.082 Snaps stand er auf dem Feld. Das sind 88,8 Prozent.

Besonders bitter: In NFL Week 14 verpasste er im zweiten Viertel acht Snaps im Spiel gegen die Detroit Lions, nachdem er mit Linebacker Kwon Alexander kollidierte. Er musste kurz verletzt raus.