Im ersten London Game der NFL-Saison 2024 halten die Minnesota Vikings die New York Jets in Schach. Aaron Rodgers erlebt einen der schwärzesten Tage seiner Karriere.

In Minnesota zweitem Drive verlor Running Back Ty Chandler den Ball in der eigenen Hälfte, die Jets übernahmen. Doch Aaron warf seine erste Interception - und Andrew van Ginkel trug den Ball 62 Yards zurück in die Endzone: 10:0. Erst der fünfte Pick-Six in Rodgers' 20-jähriger NFL-Karriere.

Die Jets kamen nur sehr langsam in die Partie. Die ersten beiden Drives endeten nach jeweils drei Spielzügen mit Punts. Die Vikings erzielten dagegen gleich mit ihrem ersten Ballbesitz die ersten Punkte: Will Reichard verwandelte ein Field Goal aus 54 Yards zum 3:0.

Und er blieb offenbar im Kopf. Gleich im nächsten Spielzug warf Rodgers seinen zweiten Pass zum Gegner. Mehrere Picks in einem Spiel unterliefen dem 40-Jährigen zuletzt im November 2022.

Nach dem ersten Viertel standen lediglich 19 Yards auf dem Offensiv-Konto der Jets - und kein einziges First Down. Dass New York Mitte des zweiten Quarters überhaupt noch im Spiel war, lag an der Defense, die Darnold in der ersten Halbzeit dreimal sackte und bei einem 4th & 1 tief in der eigenen Hälfte standhielt.

Dann ließ aber auch die nach, hielt mit mehreren ärgerlichen Strafen einen Vikings-Drive am Leben und konnte schließlich Fullback C.J. Ham aus zwei Yards nicht am Besuch in der Endzone hindern: 17:0.