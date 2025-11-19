Kommt die NFL 2026 für ein Spiel nach Paris? Das zumindest kündigte der Teampräsident der New Orleans Saints an.

Die Europa-Besuche der NFL mehren sich. Nach Dublin, London und Berlin war am vergangenen Wochenende erstmals Madrid Austragungsort für eine Regular-Season-Partie der US-Liga.

Und vieles spricht dafür, dass 2026 mit Paris ein weiterer neuer Spielort hinzukommt. Zumindest, wenn man Dennis Lauscha, dem Teampräsidenten der New Orleans Saints, glaubt.

Denn der ließ in einer Pressekonferenz am Dienstag wenig Interpretationsspielraum: "Ihr werdet es in den nächsten Wochen vielleicht hören, dass wir ein International Game haben werden und das Spiel in Paris stattfinden wird."

Auch Adam Schefter von "ESPN" bestätigte, dass die NFL und Verantwortliche in Paris in den letzten Zügen einer Einigung seien. Schon in den kommenden Wochen soll es eine offizielle Bekanntmachung geben.