NFL: International Games - New Orleans Saints deuten nächsten Spielort in Europa an

  • Veröffentlicht: 19.11.2025
  • 16:43 Uhr
  • ran.de

Kommt die NFL 2026 für ein Spiel nach Paris? Das zumindest kündigte der Teampräsident der New Orleans Saints an.

Die Europa-Besuche der NFL mehren sich. Nach Dublin, London und Berlin war am vergangenen Wochenende erstmals Madrid Austragungsort für eine Regular-Season-Partie der US-Liga.

Und vieles spricht dafür, dass 2026 mit Paris ein weiterer neuer Spielort hinzukommt. Zumindest, wenn man Dennis Lauscha, dem Teampräsidenten der New Orleans Saints, glaubt.

Denn der ließ in einer Pressekonferenz am Dienstag wenig Interpretationsspielraum: "Ihr werdet es in den nächsten Wochen vielleicht hören, dass wir ein International Game haben werden und das Spiel in Paris stattfinden wird."

Auch Adam Schefter von "ESPN" bestätigte, dass die NFL und Verantwortliche in Paris in den letzten Zügen einer Einigung seien. Schon in den kommenden Wochen soll es eine offizielle Bekanntmachung geben.

New Orleans Saints haben Frankreich im Visier

Für die Saints wäre dies ein folgerichtiger Schritt. Schließlich sicherten sie sich bei der Aufteilung der internationalen Märkte die Marketingrechte für Frankreich und Monaco und flirteten zuletzt bereits damit, Teile der Saisonvorbereitung 2026 dort zu absolvieren.

"Wir sind dran und haben uns mit Prinz Albert von Monaco getroffen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir dort etwas machen wollen", sagte Saints-Besitzer Gayle Benson.

In Paris wäre voraussichtlich das Stade de France mit seinem Fassungsvermögen von 81.338 Zuschauern der Spielort. Ein Gastspiel dort wäre für die Franchise aus dem einst von französischen Siedlern gegründeten New Orleans besonders reizvoll. "Wir denken, dass es sehr viel Sinn macht", so Lauscha: "Wir freuen uns deshalb sehr über die Möglichkeit."

Welcher Spielort fliegt für Paris raus?

Fraglich ist allerdings, welcher Spielort dafür 2026 bei den International Games leer ausgeht. In der laufenden Saison gibt es sieben Spiele außerhalb der USA. Erlaubt sind maximal neun.

Da kommende Saison Mexico City bereits als zurückkehrender Spielort bestätigt wurde und Melbourne neu hinzukommt, müsste eine Ausrichterstadt dieses Jahr für Paris Platz machen. Als möglicher Streichkandidat gilt Dublin, für das sich in diesem Jahr die Pittsburgh Steelers eingesetzt hatten, die Partie aber nun hinter sich haben.

Sicher ist: Deutschland wird auch 2026 definitiv Spielort der NFL sein. Unklar ist bislang nur, welche deutsche Stadt.

