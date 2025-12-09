NFL - Jakob Johnson entlassen! Houston Texans lassen deutschen Spieler ziehen

Die Houston Texans trennen sich vom deutschen Fullback Jakob Johnson. Der 30-Jährige kam erst von einer Verletzung zurück.

Von Mike Stiefelhagen

Jakob Johnson wurde von den Houston Texans entlassen.

Der deutsche Fullback kam jüngst von einer überstandenen Oberschenkelverletzung zurück. In Woche drei zog er sich eine Zerrung zu.

In Woche 14 war er beim 20:10-Sieg über die Kansas City Chiefs kein wesentlicher Bestandteil der Offense. Anders als in Woche 13, als er noch spielen durfte.

Hintergrund seiner Entlassung ist wohl die Verletzung von Running Back Nick Chubb, welcher gegen die Chiefs das Feld mit Schmerzen im Bereich der Rippen verlassen musste.