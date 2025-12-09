- Anzeige -
NFL - Jakob Johnson entlassen! Houston Texans lassen deutschen Spieler ziehen

  • Veröffentlicht: 09.12.2025
  • 15:11 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Die Houston Texans trennen sich vom deutschen Fullback Jakob Johnson. Der 30-Jährige kam erst von einer Verletzung zurück.

Jakob Johnson wurde von den Houston Texans entlassen.

Der deutsche Fullback kam jüngst von einer überstandenen Oberschenkelverletzung zurück. In Woche drei zog er sich eine Zerrung zu.

In Woche 14 war er beim 20:10-Sieg über die Kansas City Chiefs kein wesentlicher Bestandteil der Offense. Anders als in Woche 13, als er noch spielen durfte.

Hintergrund seiner Entlassung ist wohl die Verletzung von Running Back Nick Chubb, welcher gegen die Chiefs das Feld mit Schmerzen im Bereich der Rippen verlassen musste.

Texans: Chubb-Verletzung trifft Johnson

Die Texans reagierten und holten Cody Schrader von der Waiver-Liste als möglichen RB-Ersatz.

Doch dafür musste ein Kaderplatz frei werden. Diese Entscheidung traf Johnson.

Er kam über die Saison in sieben Spielen auf 86 Snaps, davon aber nur auf 9,6 Prozent aller Offense-Snaps. Der Stuttgarter Johnson hatte in den ersten Wochen der Saison 2025 einen soliden Start hingelegt. Als Fullback kam er in den ersten beiden Spielen zum Einsatz, wo er vor allem in der Blocking-Rolle überzeugte und auch in den Special Teams aktiv war.

Der 30-Jährige wechselte zu dieser Spielzeit erst zu den Texans. Vorher war er bei den New York Giants. Johnson könnte noch im Practice Squad des Teams landen - oder eine neue Franchise finden.

