Ja'Marr Chase spuckte Gegenspieler Jalen Ramsey an und wurde von der NFL für ein Spiel gesperrt. Jetzt gab er sein Vergehen erstmals zu. Wide Receiver Ja'Marr Chase hat nach mehr als einer Woche erstmals zugegeben, seinen Gegenspieler Jalen Ramsey im NFL-Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Pittsburgh Steelers am 16. November absichtlich angespuckt zu haben. Auf Instagram postete der 25-Jährige eine Erklärung zu dem Vorfall und bat dabei auch um Entschuldigung, nannte Ramsey dabei aber nicht namentlich. "Was ich getan habe, war falsch. Die Umstände spielen dabei keine Rolle. Meine Leidenschaft für das Spiel ist keine Entschuldigung. Es gibt keinen Platz in unserem Sport - und generell im Leben - für derartige Respektlosigkeit", schrieb Chase. Die Highlights der NFL auf Joyn

NFL - Spuckattacke von Chase: An Respektlosigkeit und Peinlichkeit nicht zu überbieten! Er entschuldigte sich bei "allen Angehörigen der Pittsburgh Steelers", er habe sich in jenem Moment von den Emotionen übermannen lassen. Dies repräsentiere nicht, wofür er "als Wettkämpfer, Teamkollege oder Mensch" stehe. Auch an seine eigene Franchise wandte er sich mit Worten des Bedauerns.

Er wolle dafür kämpfen, sich den Respekt zurückzuverdienen - "nicht nur durch Worte, sondern durch meine Taten, Tag für Tag und sowohl auf als auch abseits des Feldes".

Chase und Ramsey gerieten aneinander Ramsey und Chase waren in dem Spiel in Pittsburgh zu Beginn des vierten Viertels aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung wurde schnell körperlich, Ramsey schlug gegen Chase’ Helm und griff nach dessen Facemask, bevor Mitspieler beider Teams dazwischen gingen. Der Steelers-Verteidiger wurde anschließend des Feldes verwiesen. Ramsey sagte nach der Partie, Chase habe ihn angespuckt und damit die Situation ausgelöst. Chase bestritt das zunächst, doch Videoaufnahmen zeigen, dass er tatsächlich in Ramseys Richtung gespuckt hatte. "Er hat mich angespuckt", sagte Ramsey am Sonntag laut "ESPN". "In so einem Moment ist mir Football ehrlich gesagt völlig egal. Respektvoll gesagt. Gegen Trash Talk habe ich überhaupt nichts, im Gegenteil. Ich mag diese Seite des Spiels sogar. Ich denke, das wissen die meisten."

Die NFL reagierte und sperrte Chase für ein Spiel. Der All-Pro der Vorsaison blieb jedoch uneinsichtig und legte Berufung ein, die jedoch abgewiesen wurde. Der Einspruch wurde final von Ex-Receiver Jordy Nelson seitens der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA bewertet. Der ehemalige Receiver der Green Bay Packers hielt die Sperre und das Strafmaß für richtig, lehnte Chase' Anliegen also ab. Somit verpasste Chase das Heimspiel der Bengals gegen die New England Patriots.

