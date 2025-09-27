Anzeige
American Football

NFL: Philadelphia Eagles - Skandalstar Jalen Carter erhält erneut eine Strafe

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 09:25 Uhr
  • Julian Erbs
Article Image Media

Nach dem Spuckskandal um Jalen Carter und Dak Prescott in Woche eins der diesjährigen NFL-Saison kehrt um die Personalie Carter keine Ruhe ein. Beim Sieg gegen die Rams benimmt er sich erneut daneben und wird mit einer Strafe belegt.

Am ersten Spieltag der Spuckskandal nun die nächste Strafe. Jalen Carter wurde von der NFL wegen Verhöhnen des Gegners bestraft.

Der Defensive Tackle muss für die Aktion im letzten Viertel gegen die Los Angeles Rams, nachdem er ein Field Goal geblockt hatte, 11.593 Dollar Strafe zahlen.

Bereites wegen des Bespuckens von Cowboys-Quarterback Dak Prescott war Carter zu einer Spielsperre und einer Geldstrafe von 57.222 Dollar herangezogen worden.

Fehlverhalten lässt Carter im Draft fallen

Carter hatte bereits zu College-Zeiten mit Fehlverhalten auf sich aufmerksam gemacht. Im Januar 2023 war er in einen tödlichen Autounfall nach einer Feier verwickelt, bei dem ein Mitspieler und eine Teammitarbeiterin ums Leben kamen.

Ermittlungen ergaben, dass Carter und ein weiteres Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren, als hätten sie ein Rennen veranstaltet. Carter bekannte sich später wegen "reckless driving" und "racing" schuldig und erhielt Bewährung, eine Geldstrafe sowie gemeinnützige Arbeit.

Das Wichtigste in Kürze

Im Draft 2023 entschieden sich die Philadelphia Eagles, ihn an neunter Stelle auszuwählen, obwohl er vor Aufkommen seines Fehlverhaltens als möglicher Nummer-1-Pick gehandelt wurde.

Bis zur 15. Woche der Saison 2024 blieb Carter skandalfrei. Nach dem Sieg gegen die Steelers wurde er jedoch von der NFL wegen eines Schlages gegen Connor Heyward mit 11.817 US-Dollar bestraft.

Am 1. Februar 2025 verhängte die Liga eine Geldstrafe von 17.445 US-Dollar gegen Carter, weil er Center Tyler Biadasz im NFC-Championship-Sieg gegen die Washington Commanders eine Ohrfeige verpasste.

