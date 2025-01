NFL: Jets, Browns und Jaguars spielen in London

Die NFL-Teams New York Jets und Cleveland Browns kommen in diesem Jahr nach London. Das teilte die US-Footballliga am Freitag mit. Bei den London Games der kommenden Saison sind traditionell auch die Jacksonville Jaguars dabei, die ein jahrelanges Abkommen mit der Liga haben und zum 14. Mal in der britischen Metropole spielen werden.

Die Jets, bei denen noch unklar ist, ob Star-Quarterback Aaron Rodgers auch in der kommenden Saison für die Franchise auflaufen wird, werden ebenso wie die Browns im Tottenham Hotspur Stadium auflaufen. Die Jaguars dürfen im Wembley-Stadium ran. Die Gegner der Teams sowie die genauen Daten wird die NFL im Frühjahr bekannt geben.

In der neuen Saison wird erstmals auch ein NFL-Spiel in Berlin stattfinden. Es wird die insgesamt fünfte NFL-Partie auf deutschem Boden sein. Dazu gibt die Liga ihr Debüt in Madrid. Insgesamt werden acht Partien der Regular Season außerhalb der USA ausgetragen.