NFL: Jim Irsay verstorben - Indianapolis Colts trauern um Owner

"Wir sind erschüttert, dass unser geliebter Besitzer und CEO, Jim Irsay, heute Nachmittag friedlich im Schlaf verstorben ist", sagte Pete Ward, Chief Operating Officer der Colts, in einer vom Team veröffentlichten Erklärung. "Jims Hingabe und Leidenschaft für die Indianapolis Colts sowie seine Großzügigkeit, sein Engagement für die Gemeinschaft und vor allem seine Liebe zu seiner Familie waren unübertroffen."

Rund zwei Jahre später verstarb Robert Irsay, sodass Jim offiziell Eigentümer der Colts wurde. Irsay führte die Colts zu mehreren Divisionstiteln und in den ersten Super Bowl (2006) seit dem Umzug von Baltimore nach Indianapolis.

Die Indianapolis Colts trauern um ihren langjährigen Eigentümer Jim Irsay. Wie die NFL -Franchise in der Nacht auf Donnerstag bekanntgab, verstarb der Owner am vergangenen Mittwochnachmittag im Alter von 65 Jahren.

Große Trauer um Jim Irsay in der NFL. Der Colts-Owner ist tot.

Im Dezember 2023 wurde Irsay ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er bewusstlos in seinem Schlafzimmer aufgefunden wurde. Seitdem war der langjährige Colts-Owner nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen.

"Wir waren zutiefst betrübt, als wir heute vom Tod von Jim Irsay erfuhren. Jim war ein Freund und ein Mann, der sich sehr für seine Familie, das Spiel, die Colts und die Gemeinde Indianapolis eingesetzt hat", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell in einer Erklärung. "Er führte die Colts mit Integrität, Leidenschaft und Fürsorge für ihre Spieler, Trainer und Mitarbeiter."

Irsay hinterlässt seine Töchter Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt und Kalen Jackson, seine Ex-Frau und Mutter seiner Töchter, Meg Coyle, sowie zehn Enkelkinder. Irsay-Gordon, seine älteste Tochter, gilt als diejenige, die sich am meisten für das Team einsetzt. Sie vertrat ihren Vater während seiner NFL-Sperre im Jahr 2014 nach seiner Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer.

Jim Irsay nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen

Peyton Manning trauert um Jim Irsay

Der in die Pro-Football-Hall of Fame aufgenommene Quarterback Peyton Manning, der weithin als der größte Spieler in der Geschichte der Colts gilt, trauerte ebenfalls um Irsay.

"Ich bin untröstlich über den Tod von Jim Irsay", schrieb Manning in den sozialen Medien. "Er war ein unglaublich großzügiger und leidenschaftlicher Besitzer und ich werde ihm immer zu Dank verpflichtet sein, weil er mir den Start in der NFL ermöglicht hat. Seine Liebe zu den Colts und der Stadt Indy war unübertroffen. Sein Einfluss auf die Spieler, die für ihn spielten, wird nicht vergessen werden. Meine Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie und allen Mitgliedern der Colts-Gemeinschaft. Er wird vermisst werden. Jim, ruhe in Frieden, mein Freund."