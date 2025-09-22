Die Kansas City Chiefs feiern den ersten Sieg der Saison. Bei den Giants werden derweil die Rufe nach einem neuen Quarterback laut. Erleichterung bei den Kansas City Chiefs. Das Team um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes hat im dritten Spiel der neuen NFL-Saison endlich den ersten Sieg eingefahren. Beim Gastspiel bei den New York Giants stand am Ende ein 22:9-Erfolg auf der Anzeigentafel. Allzu glorreich sah der Super-Bowl-Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr gegen "Big Blue" aber lange Zeit nicht aus. So stand zur Halbzeit lediglich eine 9:6-Führung für die Chiefs - erzielt durch drei Field Goals von Kicker Harrison Butker.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Erst nach der Pause zeigten sich die Gäste verbessert. Zunächst gelang Patrick Mahomes ein Touchdown-Pass auf Tyquan Thornton, dann lief Kareem Hunt selbst in die Endzone. Mahomes selbst war derweil übrigens nicht annähernd so viel zu Fuß unterwegs, wie in den ersten beiden Partien der Saison. Stattdessen übernahm Running Back Isiah Pacheco einen Großteil des Laufspiels.

Anzeige