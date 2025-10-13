Anzeige

Chiefs vs. Lions: Smith-Schuster trägt blutige Nase davon Branch reagierte mit einem Schlag gegen den Wide Receiver der Chiefs, auf den eine wilde Keilerei folgte. Einige Chiefs-Spieler gingen auf Branch los und rissen ihn zu Boden. Der aber schaffte es noch, Smith-Schuster den Helm vom Kopf zu reißen. Der Spieler der Chiefs trug bei der Auseinandersetzung eine blutige Nase davon.

Erst nach und nach konnte die Situation beruhigt werden, als Spieler und Coaches beider Teams deeskalierend eingriffen. Branch entschuldigte sich anschließend, rechtfertigte seinen Ausraster aber auch. "Es war kindisch, aber ich habe es satt, dass die Leute zwischen den Spielzügen Dinge tun, die die Schiedsrichter nicht bemerken", erklärte der 23-Jährige: "Sie versuchen, mich da draußen zu schikanieren. Ich hätte das niemals tun sollen. Es war kindisch."

"Ich mag Brian Branch", sagte Lions-Trainer Dan Campbell, kritisierte ihn dann aber deutlich: "Was er getan hat, ist unentschuldbar und wird hier nicht akzeptiert werden. Das entspricht nicht unserer Arbeitsweise. Das entspricht nicht unseren Grundsätzen."

Dan Campbell: "Das ist nicht in Ordnung" Er habe sich bei Chiefs-Coach Andy Reid, den Chiefs und Smith-Schuster entschuldigt, so Campbell weiter. Er bezog sich noch einmal auf Branchs Fausthieb: "Das ist nicht in Ordnung. So arbeiten wir hier nicht. Er weiß das. Unser Team weiß das. So etwas tun wir nicht." Auch Reid äußerte sich zu dem Vorfall. "Der Typ kam auf JuJu zu und schlug ihn ohne ersichtlichen Grund", sagte der Head Coach der Chiefs: "Das ist hart. JuJus Nase hat ziemlich gelitten."

NFL: Lions-Coach Campbell nach Massenschlägerei: "Nicht zu entschuldigen!"