american football
NFL: Kansas City Chiefs gegen Detroit Lions - Branch löst nach Schlag gegen Smith-Schuster Tumulte aus und wird hart kritisiert
- Aktualisiert: 13.10.2025
- 11:10 Uhr
- Tobias Wiltschek
Weil er sich im Spiel seiner Lions bei den Chiefs benachteiligt fühlt, brennen Brian Branch danach die Sicherungen durch. Er löst einen Tumult aus und wird anschließend heftig kritisiert.
Das Sunday Night Game von Week 6 hatte noch einen Nachschlag parat. Als die Partie mit dem 30:17-Sieg für die Kansas City Chiefs über die Detroit Lions beendet war, geriet Gäste-Safety Brian Branch mit mehreren KC-Spielern aneinander.
Auslöser war offenbar, dass Branch ein High Five von Patrick Mahomes ignorierte. Daraufhin zettelte JuJu Smith-Schuster eine verbale Auseinandersetzung mit dem Defender an.
Chiefs vs. Lions: Smith-Schuster trägt blutige Nase davon
Branch reagierte mit einem Schlag gegen den Wide Receiver der Chiefs, auf den eine wilde Keilerei folgte. Einige Chiefs-Spieler gingen auf Branch los und rissen ihn zu Boden. Der aber schaffte es noch, Smith-Schuster den Helm vom Kopf zu reißen. Der Spieler der Chiefs trug bei der Auseinandersetzung eine blutige Nase davon.
Externer Inhalt
Erst nach und nach konnte die Situation beruhigt werden, als Spieler und Coaches beider Teams deeskalierend eingriffen.
Branch entschuldigte sich anschließend, rechtfertigte seinen Ausraster aber auch. "Es war kindisch, aber ich habe es satt, dass die Leute zwischen den Spielzügen Dinge tun, die die Schiedsrichter nicht bemerken", erklärte der 23-Jährige: "Sie versuchen, mich da draußen zu schikanieren. Ich hätte das niemals tun sollen. Es war kindisch."
Externer Inhalt
Brian Branch: "Ich hätte mich verletzen können"
Branch sagte, er sei gegen Ende des Spiels vor den Augen der Schiedsrichter von Smith-Schuster illegal von hinten geblockt worden, ohne dass diese darauf reagiert hätten.
- San Francisco 49ers: Fred Warner verletzt sich schwer - Coach nennt Ausfallzeit
- Längstes Field Goal der Geschichte - Packers-Coach verhindert Historisches
- Kommentar: New York Jets müssen nach diesem Auftritt Konsequenzen ziehen – Trainer kaum noch tragbar
"Ich hätte mich bei diesem Spielzug verletzen können", sagte Branch: "Trotzdem hätte ich das nicht tun dürfen."
Auch Smith-Schuster gab sich später einigermaßen versöhnlich. "Er ist ein großartiger Spieler und für sein Team von enormer Bedeutung", sagte er über Branch: "Nach dem Spiel wollte ich ihm die Hand geben. Aber dann schlug er mich."
Externer Inhalt
"Ich mag Brian Branch", sagte Lions-Trainer Dan Campbell, kritisierte ihn dann aber deutlich: "Was er getan hat, ist unentschuldbar und wird hier nicht akzeptiert werden. Das entspricht nicht unserer Arbeitsweise. Das entspricht nicht unseren Grundsätzen."
Dan Campbell: "Das ist nicht in Ordnung"
Er habe sich bei Chiefs-Coach Andy Reid, den Chiefs und Smith-Schuster entschuldigt, so Campbell weiter. Er bezog sich noch einmal auf Branchs Fausthieb: "Das ist nicht in Ordnung. So arbeiten wir hier nicht. Er weiß das. Unser Team weiß das. So etwas tun wir nicht."
Auch Reid äußerte sich zu dem Vorfall. "Der Typ kam auf JuJu zu und schlug ihn ohne ersichtlichen Grund", sagte der Head Coach der Chiefs: "Das ist hart. JuJus Nase hat ziemlich gelitten."
NFL: Lions-Coach Campbell nach Massenschlägerei: "Nicht zu entschuldigen!"
Branch droht nun eine harte Strafe, auch weil er Wiederholungstäter ist. Im vergangenen Monat wurde er bereits wegen unsportlichem Verhalten im Spiel gegen die Green Bay Packers zu einer Zahlung von 23.186 Dollar verdonnert.
Für den Schlag gegen Smith-Schuster dürfte die Strafe deutlich höher ausfallen. Selbst eine Sperre ist möglich.