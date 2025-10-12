American Football
NFL: Bucs gewinnen Topspiel gegen 49ers, Packers schlagen Bengals - bei den Chiefs wird es nach dem Spiel wild
- Aktualisiert: 13.10.2025
- 10:48 Uhr
- Oliver Jensen
Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen das Topspiel der NFC. Die Green Pay Packers schlagen die Cincinnati Bengals und ruinieren Joe Flacco sein Debüt. Ein Ex-Cowboy sorgt für ein Desaster für Dallas. ran fasst die Spiele von Week 6 zusammen.
Detroit Lions @ Kansas City Chiefs 17:30
Ein glänzend aufgelegter Patrick Mahomes fügte den Detroit Lions und Amon-Ra St. Brown in der NFL die zweite Saisonniederlage zu.
Der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs führte sein Team vor den Augen von Pop-Ikone Taylor Swift mit insgesamt vier Touchdowns zu einem 30:17-Heimsieg. Die Chiefs stehen nach einem wechselhaften Saisonstart damit bei einer Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen.
Nach dem Spiel kam es zu Tumulten auf dem Spielfeld, nachdem Lions-Safety Brian Branch ein High Five von Mahomes ignorierte. Daraufhin zettelte JuJu Smith-Schuster eine verbale Auseinandersetzung mit Branch an. Erst als weitere Spieler und Coaches eingriffen, endete die Keilerei.
St. Brown blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Touchdown und fing neun Pässe für einen Raumgewinn von 45 Yards. Detroit musste sich nach zuvor vier Siegen am Stück wieder geschlagen geben.
NFL-Highlights auf Joyn: Patrick Mahomes führt Chiefs gegen Lions zum Sieg
NFL: Lions-Schlag löst Massenschlägerei gegen Chiefs aus
Externer Inhalt
Cincinnati Bengals @ Green Bay Packers 18:27
Die Bengals konnten trotz der Verpflichtung von Joe Flacco (219 YDS, 2 TD) ihren Negativtrend nicht stoppen und verloren das vierte Spiel in Folge. Der Routinier tat sich in den ersten zwei Spielabschnitten schwer, warf lediglich kurze Pässe und brachte vor der Halftime nur 40 Passing Yards zustande.
Evan McPherson, der Kicker der Bengals, schrammte knapp an einem Rekord vorbei. Er versuchte vor der Halftime ein Field Goal aus 67 Yards. Die bisherige NFL-Bestmarke liegt bei 66 Yards. McPherson schoss den Ball zwischen die Torstangen, doch die Packers hatten im letzten Augenblick ein Timeout genommen, wodurch das Play nicht galt.
Externer Inhalt
McPherson trat daraufhin erneut an, doch diesmal war der Schuss zu kurz. Mit 10:0 für Green Bay ging es in die Pause.
Nach der Halftime fand sich Flacco in der Offensive besser zurecht und warf seinen ersten Touchdown-Pass in die Arme von Tight End Tanner Hudson. Dadurch betrug der Rückstand nur noch 7:10.
Allerdings hatten die Packers die richtige Antwort parat, indem Josh Jacobs mit seinem zweiten Touchdown den alten Vorsprung wieder herstellte. Auch der nächste Drive der Packers führte in die Endzone. Tucker Kraft fing einen Touchdown-Pass von Jordan Love (259 YDS, 1 TD, 1 INT), sodass Green Bay mit 24:10 in Führung lag.
Doch Flacco hatte nun ebenfalls seinen Rhythmus gefunden. Ein Touchdown-Pass auf Ja'Marr Chase, eine Two-Point Conversion - gut vier Minuten vor Spielende lagen die Bengals nur noch mit 18:24 zurück. Weitere Punkte für Cincinnati kamen allerdings nicht mehr dazu.
Die Bengals stehen bei einer Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen, die Packers bei einer Bilanz von 3-1-1.
NFL-Highlights auf Joyn: Chase mit unfassbarem Catch! Packers siegen dennoch
San Francisco 49ers @ Tampa Bay Buccaneers 19:30
Die formstarken Tampa Bay Buccaneers setzten sich gegen die San Francisco 49ers durch und verbesserten sich dadurch auf eine 5-1-Bilanz.
Die ohnehin schon verletzungsgeplagten 49ers mussten einen weiteren Rückschlag verkraften: Der 28-jährige Linebacker Fred Warner zog sich eine schwere Knöchelverletzung zu. Der Defense-Star musste mit einem Wagen vom Feld gefahren werden, seine Saison ist beendet.
Baker Mayfield (256 YDS, 2 TD), der Quarterback der Buccaneers, glänzte mit verrückten Läufen und spektakulären Pässen. Kurz vor Ende des dritten Viertels warf er einen Touchdown-Pass auf Tez Johnson, der sich lang machte und den Ball in der Endzone fing. Dadurch führte Tampa mit 27:19. Später wurde der Vorsprung mit einem Field Goal weiter ausgebaut.
49ers-Quarterback Mac Jones, der den verletzten Brock Purdy vertritt, warf zwar für 347 Yards, allerdings unterliefen ihm auch zwei Interceptions. San Francisco steht nun bei einer 4-2-Bilanz.
NFL-Highlights auf Joyn: Flick-Flack nach Monster-Catch - Bucs dominieren
NFL: Lions-Coach Campbell nach Massenschlägerei: "Nicht zu entschuldigen!"
Tennessee Titans @ Las Vegas Raiders 10:20
Krisen-Duell in Las Vegas: Mit den Titans und den Raiders trafen zwei Teams aufeinander, die in den ersten fünf Wochen nur je ein Spiel gewannen.
Die Raiders erwiesen sich als die effektivere Mannschaft. Erst ein Field Goal, dann ein Touchdown-Pass von Geno Smith (174 YDS, 1 TD, 1 INT) auf Michael Mayer, im dritten Viertel ein Lauf in die Endzone von Ashton Jeanty. Mitte des dritten Spielabschnitts lagen die Raiders mit 17:0 in Führung.
Die Titans bekamen drei Minuten vor Spielende ihren einzigen Touchdown zustande. David Martin-Robinson fing einen Pass von Cam Ward (222 YDS, 1 TD, 1 INT) in der Endzone, sodass Tennessee nur noch mit 10:20 zurücklag.
Erneut in Ballbesitz, unterlief Ward ein Fumble, als ihm der Ball bei der Wurfbewegung aus der Hand rutschte - ohne Gegnerkontakt. Die Raiders eroberten den Ball, wodurch das Spiel entschieden war.
NFL-Highlights auf Joyn: Raiders-Defense wird zum X-Faktor gegen Titans
Arizona Cardinals @ Indianapolis Colts 27:31
Die Arizona Cardinals mussten ohne ihren Starting Quarterback antreten, weil Kyler Murray unter einer Fußverletzung leidet. Sein Vertreter Jacoby Brissett lieferte mit 320 Passing Yards, zwei Touchdowns und einer Interception ein gutes Spiel ab, konnte die Niederlage allerdings nicht verhindern.
Die formstarken Colts gelangten gleich bei ihrem ersten Drive in die Endzone. Tyler Warren fing einen Touchdown-Pass von Daniel Jones (212 YDS, 2 TD, 1 Rushing TD, 1 INT). Die Cardinals glichen durch einen Touchdown-Lauf von Bam Knight aus.
Dann wurde es kurios: Jones warf eine Interception - der erste Turnover der Saison in einem Heimspiel der Colts. Allzu lange währte die Freude der Cardinals allerdings nicht. Nur zwei Plays später warf Brissett eine Interception. Jones vollendete den Drive mit einem Touchdown-Lauf. Mit einem 14:10 für die Colts ging es in die Pause.
Auch in der zweiten Hälfte ergab sich ein offensiver Schlagabtausch. Viereinhalb Minuten vor Spielende gelangten die Colts durch einen Touchdown von Jonathan Taylor mit 31:27 in Führung. Die Cardinals schafften es zwar bis an die gegnerische 9-Yard-Linie, bekamen allerdings keinen Touchdown zustande und verloren das Spiel.
Die Colts stehen bei einer Bilanz von fünf Siegen und einer Niederlage, die Cardinals bei 2-4.
NFL-Highlights auf Joyn: Cardinals fordern Flagge bei entscheidendem Play
NFL 2025 - ChatGPT verrät: Das ist der beste Name für jedes Team
NFL: Die besten Namen für alle Teams laut ChatGPT
Treue ranNFL-Fans wissen, wie die NFL-Teams zu ihren Namen kamen. Doch wie würde der beste Name für jedes Team lauten? Wir haben die Künstliche Intelligenz ChatGPT befragt und einige sehr lesenswerte Antworten bekommen.
Arizona Cardinals
Desert Hawks
Atlanta Falcons
Airborne Falcons
Baltimore Ravens
Black Wings
Buffalo Bills
Thundering Herd
Carolina Panthers
Carolina Cobras
Chicago Bears
Windy City Grizzlies
Cincinnati Bengals
Cincinnati Stripes
Cleveland Browns
Dawg Pound Warriors
Dallas Cowboys
Lone Star Wranglers
Denver Broncos
Mile High Stallions
Detroit Lions
Motor City Pride
Green Bay Packers
Titletown Thunder
Houston Texans
Lone Star Outlaws
Indianapolis Colts
Horseshoe Chargers
Jacksonville Jaguars
Swamp Cats
Kansas City Chiefs
Arrowhead Warriors
Las Vegas Raiders
Silver State Raiders
Los Angeles Chargers
Lightning Bolts
Los Angeles Rams
Hollywood Rampage
Miami Dolphins
Aqua Blitz
Minnesota Vikings
Norsemen Raiders
New England Patriots
Revolution Patriots
New Orleans Saints
Big Easy Gladiators
New York Giants
Empire Giants
New York Jets
Gotham Jets
Philadelphia Eagles
Liberty Eagles
Pittsburgh Steelers
Steel City Titans
San Francisco 49ers
Gold Rushers
Seattle Seahawks
Pacific Storm
Tampa Bay Buccaneers
Pirate Buccaneers
Tennessee Titans
Music City Guardians
Washington Commanders
Capitol Commanders
Los Angeles Chargers @ Miami Dolphins 29:27
Dramatische Schlussphase in Miami: Die kriselnden Dolphins gelangten erst 46 Sekunden vor Spielende mit 27:26 in Führung, indem Darren Waller einen Touchdown-Pass von Tua Tagovailoa fing. Dadurch hatten sie einen zwischenzeitlichen Rückstand von 13 Punkten aufgeholt.
Doch die Chargers nutzten die verbleibende Zeit, um in die gegnerische Red Zone zu gelangen. Kicker Cameron Dicker verwandelte das Field Goal und schoss die Chargers zum Sieg.
Tagovailoa kam auf 205 Yards und einen Touchdown-Pass, warf allerdings auch drei Interceptions. Chargers-Quarterback Justin Herbert verbuchte 264 Passing Yards und zwei Touchdown-Pässe.
NFL-Highlights auf Joyn: Krimi in Miami! Chargers und Dolphins liefern Spektakel
New England Patriots @ New Orleans Saints 25:19
Die New England Patriots setzten ihren Erfolgslauf fort und verbesserten sich auf eine 4-2-Bilanz, hatten mit den kriselnden New Orleans Saints allerdings ihre Mühe.
Die beiden Mannschaften lieferten sich in der ersten Hälfte ein Offensiv-Spektakel. Patriots-Quarterback Drake Maye (261 YDS) warf bereits vor der Pause drei Touchdown-Pässe. Die Saints bekamen in der ersten Spielhälfte einen Touchdown und drei Field Goals zustande. Dies sorgte für einen Pausenstand von 22:16 für die Patriots.
Nach der Halbzeit flachte das Spiel ab. Beide Mannschaften bekamen nur noch jeweils ein Field Goal zustande. Spencer Rattler, der Quarterback der Saints, warf für 227 Yards. New Orleans steht nun bei einer 1-5-Bilanz.
NFL-Highlights: Drake Maye in Brady-Form gegen die Saints
NFL-Blowouts: Die letzten Siege aller Franchises mit 30 Punkten Vorsprung
NFL-Blowouts: Die letzten Siege aller Franchises mit 30 Punkten Vorsprung
Spektakulär setzten sich die Eagles in der vergangenen Saison im NFC Championship Game gegen die Commanders durch – mit einem Vorsprung von über 30 Punkten. In der aktuellen Spielzeit haben bereits vier Teams Siege mit einem ähnlich deutlichen Abstand gefeiert. Andere warten dagegen seit Jahren darauf. ran zeigt die bisher letzten Siege aller Teams mit mindestens 30 Punkten Vorsprung. (Stand: 03.10.2025)
Minnesota Vikings
Saison 2025
Am 21.09.2025 im Spiel gegen die Cincinnati Bengals
Endergebnis: 48-10
Seattle Seahawks
Saison 2025
Am 21.09.2025 im Spiel gegen die New Orleans Saints
Endergebnis: 44-13
Carolina Panthers
Saison 2025
Am 21.09.2025 im Spiel gegen die Atlanta Falcons
Endergebnis: 30-0
Detroit Lions
Saison 2025
Am 14.09.2025 im Spiel gegen die Chicago Bears
Endergebnis: 52-21
Philadelphia Eagles
Saison 2024
Am 26.01.2025 im Spiel gegen die Washington Commanders
Endergebnis: 55-23
Denver Broncos
Saison 2024
Am 05.01.2025 im Spiel gegen die Kansas City Chiefs
Endergebnis: 38-0
Tampa Bay Buccaneers
Saison 2024
Am 29.12.2024 im Spiel gegen die Carolina Panthers
Endergebnis: 48-14
Los Angeles Chargers
Saison 2024
Am 28.12.2024 im Spiel gegen die New England Patriots
Endergebnis: 40-7
Green Bay Packers
Saison 2024
Am 24.12.2024 im Spiel gegen die New Orleans Saints
Endergebnis: 34-0
Baltimore Ravens
Saison 2024
Am 03.11.2024 im Spiel gegen die Denver Broncos
Endergebnis: 41-10
Washington Commanders
Saison 2024
Am 20.10.2024 im Spiel gegen die Carolina Panthers
Endergebnis: 40-7
Buffalo Bills
Saison 2024
Am 24.09.2024 im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars
Endergebnis: 47-10
Arizona Cardinals
Saison 2024
Am 15.09.2024 im Spiel gegen die Los Angeles Rams
Endergebnis: 41-10
New Orleans Saints
Saison 2024
Am 08.09.2024 im Spiel gegen die Carolina Panthers
Endergebnis: 47-10
Houston Texans
Saison 2023
Am 13.01.2024 im Spiel gegen die Cleveland Browns
Endergebnis: 45-14
Miami Dolphins
Saison 2023
Am 17.12.2023 im Spiel gegen die New York Jets
Endergebnis: 30-0
Las Vegas Raiders
Saison 2023
Am 15.12.2023 im Spiel gegen die Los Angeles Chargers
Endergebnis: 63-21
Dallas Cowboys
Saison 2023
Am 23.11.2023 im Spiel gegen die Washington Commanders
Endergebnis: 45-10
San Francisco 49ers
Saison 2023
Am 12.11.2023 im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars
Endergebnis: 34-3
Kansas City Chiefs
Saison 2023
Am 24.09.2023 im Spiel gegen die Chicago Bears
Endergebnis: 41-10
Los Angeles Rams
Saison 2022
Am 25.12.2022 im Spiel gegen die Denver Broncos
Endergebnis: 51-14
New England Patriots
Saison 2021
Am 02.01.2022 im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars
Endergebnis: 50-10
Tennessee Titans
Saison 2021
Am 02.01.2022 im Spiel gegen die Miami Dolphins
Endergebnis: 34-3
Indianapolis Colts
Saison 2021
Am 05.12.2021 im Spiel gegen die Houston Texans
Endergebnis: 31-0
Cincinnati Bengals
Saison 2021
Am 28.11.2021 im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers
Endergebnis: 41-10
Atlanta Falcons
Saison 2020
Am 29.11.2020 im Spiel gegen die Las Vegas Raiders
Endergebnis: 43-6
Pittsburgh Steelers
Saison 2020
Am 18.10.2020 im Spiel gegen die Cleveland Browns
Endergebnis: 38-7
Chicago Bears
Saison 2018
Am 04.11.2018 im Spiel gegen die Buffalo Bills
Endergebnis: 41-9
New York Jets
Saison 2019
Am 11.09.2018 im Spiel gegen die Detroit Lions
Endergebnis: 48-17
Jacksonville Jaguars
Saison 2017
Am 17.12.2017 im Spiel gegen die Houston Texans
Endergebnis: 45-7
New York Giants
Saison 2014
Am 26.09.2014 im Spiel gegen die Washington Commanders
Endergebnis: 45-14
Cleveland Browns
Saison 2003
Am 16.11.2003 im Spiel gegen die Arizona Cardinals
Endergebnis: 44-6
Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers 9:23
Über weite Phasen des Spiels sorgten lediglich die Kicker für Punkte. Erst Mitte des dritten Viertels ereignete sich der erste Touchdown, als Connor Heyward einen Touchdown-Pass von Aaron Rodgers (235 YDS, 2 TD) fing. Dadurch bauten die Steelers ihre Führung auf 16:3 aus.
Nachdem die Browns erneut lediglich ein Field Goal zustande bekamen, erwiesen sich die Steelers mit einem weiteren Touchdown als effektiver. Diesmal war DK Metcalf die Anspielstation von Rodgers. Bei einem Zwischenstand von 23:6 war die Partie zu Beginn des vierten Viertels praktisch entschieden.
Browns-Quarterback Dillon Gabriel verbuchte 221 Yards, warf allerdings auch viele ungenaue Pässe und hatte Glück, dass die Steelers-Verteidiger den Ball mehrmals nicht festhalten konnten. Die Steelers stehen durch den Sieg bei einer 4-1-Bilanz, die Browns bei 1-5.
NFL-Highlights auf Joyn: Vintage Aaron Rodgers! Browns bleiben blass
Dallas Cowboys @ Carolina Panthers 27:30
Die Dallas Cowboys erlebten bei den Carolina Panthers ein Debakel. 27 Punkte genügten nicht für den Sieg, weil die Defense sich als Unsicherheitsfaktor erwies und alleine 216 Rushing Yards zuließ. Panthers-Quarterback Bryce Young warf für 199 Yards, drei Touchdowns und eine Interception.
Die Entscheidung fiel erst mit dem letzten Drive der Partie, als Kicker Ryan Fitzgerald ein Field Goal über 33 Yards verwandelte. Cowboys-Quarterback Dak Prescott lieferte mit 261 Passing Yards und drei Touchdown-Pässen eigentlich ein gutes Spiel ab, bekam aber keine Unterstützung vom Laufspiel - 31 Rushing Yards waren viel zu wenig.
Die Panthers verbesserten sich durch den zweiten Sieg in Folge auf eine 3-3-Bilanz, die Cowboys stehen bei 2-3-1.
NFL-Highlights auf Joyn: Dowdle-Revanche! Mega-Leistung gegen Cowboys
NFL: Travis Hunter lässt sich kurz vor Kick-Off taufen
Seattle Seahawks @ Jacksonville Jaguars 20:12
Die Jacksonville Jaguars, die erst am Montag die Kansas City Chiefs besiegten, kassierten eine knappe Heim-Niederlage gegen die Seattle Seahawks.
Beide Mannschaften legten ihren Fokus auf das Passspiel. Seahawks-Quarterback Sam Darnold kam auf 295 Passing Yards und zwei Touchdown-Pässe, Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence auf 258 Passing Yards und ebenfalls zwei Touchdown-Pässe.
Die Jaguars sorgten zu Beginn des Schlussviertels durch einen Touchdown-Pass von Lawrence auf Tim Patrick noch einmal für Spannung, konnten allerdings nicht mehr nachlegen. Beide Mannschaften stehen nun bei einer 4-2-Bilanz.
NFL-Highlights auf Joyn: Smith-Njigba on fire! Monster-Perfomance gegen Jaguars
Los Angeles Rams @ Baltimore Ravens 17:3
Die Los Angeles Rams verschärften die Krise der Baltimore Ravens. Weder Cooper Rush (72 YDS, 1 INT) noch Tyler Huntley (68 YDS) konnten den verletzten Ravens-Quarterback Lamar Jackson würdig vertreten.
Zunächst gab es einen Schock für die Rams: Früh im Spiel zog sich Puka Nacua, der Receiving-Leader der NFL, eine vermeintliche Verletzung zu. Er fasste sich nach einem Zweikampf in der Endzone an den Knöchel und wurde gestützt in die Katakomben gebracht. Eine schwere Verletzung war zu befürchten, doch Nacua meldete sich danach wieder fit.
Ansonsten bot das Spiel zunächst wenig Highlights. Beide Mannschaften bekamen vor der Pause nur jeweils ein Field Goal zustande. Dafür drehten die Rams in Hälfte zwei auf. Ein Touchdown-Lauf von Kyren Williams, ein Touchdown-Pass von Matthew Stafford (181 YDS, 1 TD) auf Tyler Higbee - 17:3 für die Rams.
Die Rams verbesserten sich mit dem Sieg auf eine 4-2-Bilanz, die Ravens stehen bei 1-5.
NFL-Highlights auf Joyn: Rams gnadenlos gegen überforderte Ravens