Chiefs vs. Lions: Smith-Schuster trägt blutige Nase davon Branch reagierte mit einem Schlag gegen den Wide Receiver der Chiefs, auf den eine wilde Keilerei folgte. Einige Chiefs-Spieler gingen auf Branch los und rissen ihn zu Boden. Der aber schaffte es noch, Smith-Schuster den Helm vom Kopf zu reißen. Der Spieler der Chiefs trug bei der Auseinandersetzung eine blutige Nase davon.

Erst nach und nach konnte die Situation beruhigt werden, als Spieler und Coaches beider Teams deeskalierend eingriffen. Branch entschuldigte sich anschließend, rechtfertigte seinen Ausraster aber auch. "Es war kindisch, aber ich habe es satt, dass die Leute zwischen den Spielzügen Dinge tun, die die Schiedsrichter nicht bemerken", erklärte der 23-Jährige: "Sie versuchen, mich da draußen zu schikanieren. Ich hätte das niemals tun sollen. Es war kindisch."

Brian Branch: "Ich hätte mich verletzen können" Branch sagte, er sei gegen Ende des Spiels vor den Augen der Schiedsrichter von Smith-Schuster illegal von hinten geblockt worden, ohne dass diese darauf reagiert hätten. "Ich hätte mich bei diesem Spielzug verletzen können", sagte Branch: "Trotzdem hätte ich das nicht tun dürfen." Auch Smith-Schuster gab sich später einigermaßen versöhnlich. "Er ist ein großartiger Spieler und für sein Team von enormer Bedeutung", sagte er über Branch: "Nach dem Spiel wollte ich ihm die Hand geben. Aber dann schlug er mich."

"Ich mag Brian Branch", sagte Lions-Trainer Dan Campbell, kritisierte ihn dann aber deutlich: "Was er getan hat, ist unentschuldbar und wird hier nicht akzeptiert werden. Das entspricht nicht unserer Arbeitsweise. Das entspricht nicht unseren Grundsätzen."

