Nach der bitteren Niederlage der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans übernahm der Head Coach Verantwortung. Head Coach Andy Reid hat nach der 20:10-Niederlage der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans Fehler in seinem Play-Calling eingeräumt. Besonders kritisch blickte er auf die beiden gescheiterten Fourth-Down-Entscheidungen im vierten Viertel zurück. "Ich habe unsere Offense mit den Fourth-Down-Calls in eine schwierige Lage gebracht. Ich wollte weiterhin aggressiv bleiben. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Ich dachte, wir könnten es schaffen."

"Es ist wichtig, dass man seine Chancen nutzt. Im Nachhinein war es falsch. Das habe ich verbockt", erklärte Reid nach der Partie. Besonders die Entscheidung, bei 4th&1 an der eigenen 31-Yard-Linie ins Risiko zu gehen, erwies sich für den Erfolgscoach als folgenschwer.