NFL: Kansas City Chiefs in der Krise - Andy Reid zeigt sich selbstkritisch und hadert mit Entscheidungen
- Veröffentlicht: 08.12.2025
- 17:32 Uhr
- Julian Erbs
Nach der bitteren Niederlage der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans übernahm der Head Coach Verantwortung.
Head Coach Andy Reid hat nach der 20:10-Niederlage der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans Fehler in seinem Play-Calling eingeräumt.
Besonders kritisch blickte er auf die beiden gescheiterten Fourth-Down-Entscheidungen im vierten Viertel zurück.
"Ich habe unsere Offense mit den Fourth-Down-Calls in eine schwierige Lage gebracht. Ich wollte weiterhin aggressiv bleiben. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Ich dachte, wir könnten es schaffen."
"Es ist wichtig, dass man seine Chancen nutzt. Im Nachhinein war es falsch. Das habe ich verbockt", erklärte Reid nach der Partie.
Besonders die Entscheidung, bei 4th&1 an der eigenen 31-Yard-Linie ins Risiko zu gehen, erwies sich für den Erfolgscoach als folgenschwer.
NFL: Patrick Mahomes gegen Texans mit drei Interceptions
Quarterback Patrick Mahomes geriet unter Druck, musste diesem ausweichen und warf anschließend einen erzwungenen Pass in die Mitte des Feldes zu Rashee Rice, der sein Ziel jedoch nicht fand.
Zu diesem Zeitpunkt stand es zwischen den Chiefs und den Texans 10:10. Houston nutzte die hervorragende Feldposition konsequent aus. Dare Ogunbowale krönte den kurzen Drive mit einem Touchdown-Lauf über fünf Yards.
Rund fünfeinhalb Minuten vor dem Ende wagte Kansas City erneut einen Fourth-Down-Versuch. Auch dieser scheiterte, weil ein Pass auf Rashee Rice nicht gefangen wurde.
Reids waghalsige Entscheidungen machten deutlich, wie schwer es die Chiefs-Offense gegen Houston hatte. Patrick Mahomes warf drei Interceptions, zudem kam Kansas City insgesamt nur auf 274 Yards Raumgewinn.
