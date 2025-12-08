- Anzeige -
- Anzeige -
HIGHLIGHTS DER NFL AUF JOYN

NFL: Kansas City Chiefs in der Krise - Andy Reid zeigt sich selbstkritisch und hadert mit Entscheidungen

  • Veröffentlicht: 08.12.2025
  • 17:32 Uhr
  • Julian Erbs

Nach der bitteren Niederlage der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans übernahm der Head Coach Verantwortung.

Head Coach Andy Reid hat nach der 20:10-Niederlage der Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans Fehler in seinem Play-Calling eingeräumt.

Besonders kritisch blickte er auf die beiden gescheiterten Fourth-Down-Entscheidungen im vierten Viertel zurück.

"Ich habe unsere Offense mit den Fourth-Down-Calls in eine schwierige Lage gebracht. Ich wollte weiterhin aggressiv bleiben. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Ich dachte, wir könnten es schaffen."

- Anzeige -
- Anzeige -
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

"Es ist wichtig, dass man seine Chancen nutzt. Im Nachhinein war es falsch. Das habe ich verbockt", erklärte Reid nach der Partie.

Besonders die Entscheidung, bei 4th&1 an der eigenen 31-Yard-Linie ins Risiko zu gehen, erwies sich für den Erfolgscoach als folgenschwer.

- Anzeige -

NFL: Patrick Mahomes gegen Texans mit drei Interceptions

Quarterback Patrick Mahomes geriet unter Druck, musste diesem ausweichen und warf anschließend einen erzwungenen Pass in die Mitte des Feldes zu Rashee Rice, der sein Ziel jedoch nicht fand.

Zu diesem Zeitpunkt stand es zwischen den Chiefs und den Texans 10:10. Houston nutzte die hervorragende Feldposition konsequent aus. Dare Ogunbowale krönte den kurzen Drive mit einem Touchdown-Lauf über fünf Yards.

Rund fünfeinhalb Minuten vor dem Ende wagte Kansas City erneut einen Fourth-Down-Versuch. Auch dieser scheiterte, weil ein Pass auf Rashee Rice nicht gefangen wurde.

Reids waghalsige Entscheidungen machten deutlich, wie schwer es die Chiefs-Offense gegen Houston hatte. Patrick Mahomes warf drei Interceptions, zudem kam Kansas City insgesamt nur auf 274 Yards Raumgewinn.

Auch interessant: NFL - Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes: Wie groß sind die Playoff-Chancen?

Mehr News und Videos

NFL - "GMFB" kürt die Top-Plays vom Sonntag: Jackson mit Cousin-INT

  • Video
  • 03:57 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Los Angeles Rams at Arizona Cardinals Dec 7, 2025; Glendale, Arizona, USA; Los Angeles Rams tight end Colby Parkinson (84) reacts with quarterback Matthew Staffor...
News

Playoff-Picture: Alles neu in Week 14

  • 08.12.2025
  • 17:17 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 08.12.2025
  • 16:33 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 08.12.2025
  • 16:31 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Denver Broncos Nov 16, 2025; Denver, Colorado, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) before the game against the Denver B...
News

Playoffs ohne Chiefs? So groß ist die Gefahr wirklich

  • 08.12.2025
  • 15:53 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Chicago Bears at Green Bay Packers Dec 7, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Chicago Bears quarterback Caleb Williams (18) scrambles out of the pocket in the third ...
News

Week 14: Interception kurz vor Schluss! Packers und Bears im Krimi

  • 08.12.2025
  • 15:46 Uhr
Indianapolis Colts v Jacksonville Jaguars - NFL 2025
News

Saisonaus! Colts-Quarterback Jones verletzt sich wohl schwer

  • 08.12.2025
  • 14:04 Uhr
Kansas City Chiefs v Dallas Cowboys
News

Kommentar: Die Chiefs haben das Sieger-Gen verloren

  • 08.12.2025
  • 14:04 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Dallas Cowboys at Detroit Lions Dec 4, 2025; Detroit, Michigan, USA; Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) celebrates after a play during the first h...
News

St. Brown stellt NFL-Rekord auf: "Er ist unübertroffen"

  • 08.12.2025
  • 11:56 Uhr
Unter Druck: Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs
News

Nächste Niederlage: Chiefs bangen mehr denn je um Playoffs

  • 08.12.2025
  • 11:22 Uhr