- Anzeige -
- Anzeige -
American Football

NFL - Kansas City Chiefs: Josh Simmons verletzt sich schwer - auch Jawaan Taylor muss raus

  • Veröffentlicht: 28.11.2025
  • 07:49 Uhr
  • Chris Lugert

Die Kansas City Chiefs verlieren an Thanksgiving nicht nur das Spiel bei den Dallas Cowboys, sondern auch ihre beiden Starting Tackles. Besonders schlimm erwischt es Rookie Josh Simmons.

Für die Kansas City Chiefs war der Ausflug nach Dallas an Thanksgiving ein Reinfall. Nicht nur verloren die Chiefs trotz einer herausragenden Leistung von Quarterback Patrick Mahomes mit 28:31 bei den Cowboys und müssen mehr denn je um die Playoff-Teilnahme bangen.

Mittelfristig noch gravierender könnten die Verletzungen ihrer beiden Starting Tackles sein. Vor allem Left Tackle Josh Simmons dürfte Kansas City lange fehlen. Der Erstrunden-Rookie zog sich ein ausgerenktes und gebrochenes Handgelenk zu. Ein MRT soll Aufschluss über die genauen Details und Behandlungsoptionen geben.

Der 22-Jährige hatte bereits vier Saisonspiele aufgrund persönlicher Gründe verpasst, gehörte in den übrigen acht Spielen aber stets zur Startformation. Durch seinen Ausfall tritt bei den Chiefs die alte Schwachstelle aus der Vorsaison auf Left Tackle wieder zu Tage, die Simmons beheben sollte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Mahomes demnächst ohne beide Tackles?

Doch die Verletzung des Rookies war nicht die einzige schlechte Nachricht für Kansas City in Sachen Offensive Line. Denn auch Right Tackle Jawaan Taylor musste gegen die Cowboys verletzt raus, bei ihm handelt es sich um eine Ellbogenverletzung. Wie gravierend diese ist, ist aktuell noch unklar.

Sollte auch Taylor länger ausfallen, müsste Mahomes auf seine beiden wichtigsten Beschützer verzichten. Als Ersatz stehen Jaylon Moore und Wanya Morris bereit, die allerdings eine deutliche Schwächung darstellen dürften.

Auf defensiver Seite gab es bei den Chiefs ebenfalls eine Verletzung zu verkraften. Safety Bryan Cook konnte aufgrund einer Knöchelverletzung nicht weitermachen, auch hier steht eine genaue Diagnose noch aus.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1065481496
News

Nach Entlassung bei den Colts: Neues Team für Mang

  • 28.11.2025
  • 10:20 Uhr
imago images 1062931522
News

Kommentar: Jones statt Purdy - 49ers müssen QB wechseln

  • 28.11.2025
  • 10:19 Uhr
DETROIT, MI - NOVEMBER 23: Detroit Lions quarterback Jared Goff (16) hands the ball off to Detroit Lions running back David Montgomery (5) during a traditional Thanksgiving Day NFL, American Footba...
News

ran tippt Week 13: Drei Krimis an Thanksgiving

  • 28.11.2025
  • 10:12 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Dallas Cowboys Nov 23, 2025; Arlington, Texas, USA; Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts (1) throws the ball in the third quarter ag...
News

NFL - Black Friday Game: Chicago Bears at Philadelphia Eagles heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 28.11.2025
  • 10:10 Uhr

NFL-Highlights: Joe Burrows Comeback! One Handed Catches gegen Baltimore Ravens

  • Video
  • 05:26 Min
  • Ab 0
Mahomes
News

NFL 2025/26 Nacht live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 28.11.2025
  • 08:45 Uhr

NFL: Patrick Mahomes zaubert! Vier Touchdowns gegen Cowboys

  • Video
  • 02:04 Min
  • Ab 0
St. Brown darf wohl auf schnelle Rückkehr hoffen
News

Entwarnung bei St. Brown: Kein "sehr langfristiger" Ausfall

  • 28.11.2025
  • 07:49 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Baltimore Ravens at Miami Dolphins Oct 30, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson (8) walks off the field after a win over ...
News

Playoff Picture: Böser Rückschlag für die Ravens

  • 28.11.2025
  • 07:41 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Dallas Cowboys Nov 27, 2025; Arlington, Texas, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass for a touchdown agains...
News

Mahomes-Magie reicht nicht - Burrow-Comeback siegreich

  • 28.11.2025
  • 07:39 Uhr