Die Kansas City Chiefs haben trotz einer Gala von Patrick Mahomes bei den Dallas Cowboys verloren. Die Cincinnati Bengals dagegen besiegten die Baltimore Ravens beim Comeback von Joe Burrow deutlich. Von Kai Esser Zwölftes Spiel, sechste Niederlage für die Kansas City Chiefs: Bei den Dallas Cowboys verlor KC mit 28:31 und muss weiter um den Einzug in die Playoffs bangen. Dabei lieferte Patrick Mahomes eigentlich eine fehlerfreie Vorstellung: 23 seiner 34 Pässe kamen an, damit erzielte er 261 Yards und vier Touchdowns bei einem Passer Rating von 129.7. Dazu kommen 30 Rushing Yards. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Bester Receiver war Rashee Rice mit 92 Yards und zwei Touchdowns, auch Travis Kelce und Marquise Brown fingen je einen Touchdown. Auch Kareem Hunts 58 Rushing Yards sind okay, die Defense hatte jedoch in den entscheidenden Momenten Probleme, die Cowboys gegen den Pass zu stoppen.

Dallas Cowboys dominieren ab dem 2. Viertel Nachdem die Chiefs mit 14:7 in die erste Viertelpause gingen, legten die Cowboys danach richtig los und zogen auf 31:21 davon, die Aufholjagd der Chiefs kam zu spät. Dak Prescott überzeugte mit 69 Prozent angekommenen Pässen für 320 Yards und zwei Touchdowns, dazu eine Interception. Bester Läufer war Javonte Williams mit 59 Yards, Malik Davis sorgte jedoch neben 47 Yards für den einzigen Rushing Touchdown. Durch die Luft waren CeeDee Lamb (112 Yards, ein Touchdown) sowie George Pickens (8 Yards) für die eigentlich so starke Defense der Chiefs kaum greifbar. Williams erzielte zudem ebenfalls einen Receiving Touchdown. Frühes Thanksgiving-Spiel: Packers sweepen Lions Für die Chiefs geht es mit einer 6-6-Bilanz ab jetzt in jedem Spiel um alles. "Wir müssen ab jetzt alle Spiele gewinnen", kündigte Mahomes an. Nächste Aufgabe: Ein Heimspiel gegen die Houston Texans. Dallas spielt auswärts gegen die Detroit Lions.

Joe Burrow liefert erfolgreiches Comeback Im späten Thanksgiving-Spiel konnte sich Joe Burrow über ein mehr als erfolgreiches Comeback bei den Cincinnati Bengals freuen. Die schlugen überforderte Baltimore Ravens mit 32:14. Burrow überzeugte trotz Platte im Schuh mit 261 Yards und zwei Touchdowns. Zudem wurde er nur einmal gesackt. Bester Ballträger war Chase Brown mit 78 Rushing Yards, hinzu kommen bei ihm 35 Receiving Yards. Zum fünften Mal in Folge knackt er die 100 Scrimmage Yards, die längste aktive Serie der NFL. Ebenfalls ein erfolgreiches Comeback, nach Sperre jedoch, feierte Ja'Marr Chase, der 110 Yards Raumgewinn fing. Für die Touchdowns sorgten Andrei Iosivas und Tanner Hudson mit ihren jeweils einzigen Catches.

Ravens-Siegesserie nach erneuter schwacher Leistung gestoppt Die Siegesserie der Ravens findet dagegen ein jähes Ende. Gegen die statistisch schlechteste Defense der NFL gelangen Lamar Jackson gerade so über 50 Prozent angekommene Pässe bei 246 Yards und keinem Touchdown, dafür einer Interception und zwei Fumbles. Die Ravens verloren das Turnover Battle mit 1:4. Über den Boden sorgte Derrick Henry immerhin für 60 Rushing Yards und einen Touchdown, dazu kommen 44 Receiving Yards. Auch Keaton Mitchell durfte sich über einen Rushing Touchdown freuen.

