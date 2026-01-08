NFL - Kansas City Chiefs: Neuer Ärger für Receiver Rashee Rice?

Rashee Rice muss sich gegen neue Vorwürfe verantworten. Nach seinem Ärger in der vergangenen Saison wirft ihm seine Ex-Freundin nun häusliche Gewalt vor. Die Kansas City Chiefs äußerten sich bereits.

Die Kansas City Chiefs haben neuen Ärger. Nun geht es um Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen ihren Wide Receiver Rashee Rice.

Die Anschuldigungen stammen von Rice' Ex-Freundin Dacoda Nichole Jones, die auf Instagram Fotos von Verletzungen an ihrem Körper veröffentlichte und angab, der Vater ihrer zwei Kinder habe sie über Jahre hinweg misshandelt. Jones nannte Rice nicht namentlich, machte aber klar, dass es sich um den Vater ihrer Kinder handelt.