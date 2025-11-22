Travis Kelce spielt bereits in seiner 13. Saison bei den Kansas City Chiefs. In Sachen Zukunft hat er einen klaren Fahrplan. Von Franziska Wendler Macht er weiter? Oder doch nicht? Travis Kelce befindet sich inzwischen in seiner 13. NFL-Saison bei den Kansas City Chiefs. Vor US-Reportern hat er nun klargestellt, dass er seine Zukunft erst nach der Saison klären wird. Wichtig dabei: Er will seine Entscheidung früh genug treffen, um seiner Franchise genügend Zeit zu geben. Das neue Ligajahr beginnt offiziell am 11. März, was auch den Beginn der Free Agency markiert. Mit potenziellen Free Agents können die Teams aber auch vorher schon sprechen. Auch die Planungen für den Draft Ende April laufen in dieser Zeit auf Hochtouren.

Kelce erklärte, er schätze, wie sein Bruder Jason Kelce nach 13 Jahren bei den Philadelphia Eagles zurückgetreten sei. Dieser hatte am 4. März 2024 erklärt, nicht mehr weiterspielen zu wollen, was seinem Team genügend Zeit gab, den Kader für die nächste Saison aufzustellen.

Bruder Jason Kelce als Vorbild "Zu sehen, wie mein Bruder das durchgemacht hat, und wenn ich mir anschaue, wie die Liga funktioniert ... Ich möchte den Chiefs eine gute Chance geben, egal ob ich zurückkomme oder nicht, und umgekehrt", so der 36-Jährige, dessen Vertrag nach der laufenden Saison endet. Der Tight End ergänzte: "Das ist eine dieser Entscheidungen, die ich gerne treffen möchte, bevor die Draft-Picks und die Free Agency beginnen, damit sie sich umsehen und den Kader entsprechend auffüllen können. All das wird nach der Saison stattfinden. Bis dahin werde ich mir darüber keine Gedanken machen." Scherbenhaufen Bills: Alles Allen, oder was?

