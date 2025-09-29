Super Bowl Halftime Show 2026: Wer ist Bad Bunny? TV-Übertragung, Startzeit, Gastauftritte

Die Halftime Show beim Super Bowl ist inzwischen für sich ein globales Event geworden. In Santa Clara wird 2026 Latin-Rapper Bad Bunny auftreten. Hier findet ihr alle Informationen zum Künstler, der Startzeit und zur Übertragung. Am 8. Februar 2026 wird in Santa Clara im Levi's Stadium der San Francisco 49ers der NFL-Champion gekürt. Der Star der Super Bowl 2026 Halftime Show steht nun fest: Bad Bunny als Headliner verspricht ein absolutes Spektakel. Der puerto-ricanische Superstar bringt Reggaeton, Latin Trap und seine einzigartige Energie auf die Bühne. In Deutschland ist Bad Bunny noch kein Megastar wie Rihanna oder Shakira, doch weltweit ist er eine Ikone. Die Halftime Show, präsentiert von Apple Music, zieht jährlich über 120 Millionen Zuschauer weltweit an. Nach Kendrick Lamar 2025 und Legenden wie Usher oder Beyoncé in den Vorjahren ist die Erwartungshaltung riesig – und Bad Bunny ist der nächste Superstar in dieser Reihe. Super Bowl Halftime Show von Bad Bunny: Petition fordert neuen Artist

NFL - Super Bowl Halftime Show 2026: Protest der Charlie-Kirk-Anhänger steht wohl auf der Kippe Wer ist dieser Künstler? Wann startet die Show? Gibt es Gastauftritte? Hier erfahrt ihr alles, was ihr vorab über die Super Bowl Halftime Show 2026 wissen müsst!

Bad Bunny bei der Super Bowl Halftime Show 2026 Bad Bunny, mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, ist der bestätigte Headliner der Super Bowl Halftime Show 2026. Der 31-Jährige aus Puerto Rico, oft als "König des Latin Pop" gefeiert, wird die Bühne mit einer Mischung aus seinen größten Hits, farbenfrohen Choreografien und kulturellen Botschaften rocken. Ein bisschen Vorerfahrung hat der Rapper schon: 2020 hatte er einen Gastauftritt an der Seite von Beyonce und Shakira.

Wann startet die Super Bowl Halftime Show in Atlanta? Die Show startet voraussichtlich um 20:25 Uhr Ortszeit (2:25 Uhr MEZ, 9. Februar 2026) und dauert klassisch knapp 15 Minuten. Was erwartet uns? Bad Bunny ist bekannt für visuelle Extravaganzen, provokante Outfits und politische Statements – etwa für Puerto Ricos Unabhängigkeit oder LGBTQ+-Rechte. Fans spekulieren über Songs wie "Tití Me Preguntó", "Dákiti" oder "Me Porto Bonito", doch die Setlist bleibt natürlich geheim. Die Produktion, geleitet von Roc Nation (Jay-Zs Label), verspricht ein multimillionenschweres Spektakel mit Lichtern, Tänzern und Effekten.

Bad Bunny: Wer ist der Rapper beim Super Bowl 2026? Geboren 1994 in Vega Baja, Puerto Rico, startet Benito seine Karriere auf SoundCloud. Sein Durchbruch kommt 2016 mit Trap-Songs und Kollaborationen mit Stars wie Daddy Yankee und J Balvin. Heute ist er mit über 40 Milliarden Streams auf Spotify der meistgehörte Künstler weltweit. 2020 hatte er einen Gastauftritt beim Super Bowl 2020 in Miami an der Seite von Beyonce und Shakira.

Bekannteste Songs und Erfolge von Bad Bunny "I Like It" (mit Cardi B) - 2018 auch in Deutschland ein großer Sommerhit mit Latin-Vibes. "Yo Perreo Sola" – Eine Hymne für starke Frauen, mit über 1 Milliarde Views auf YouTube. "Dákiti" (mit Jhay Cortez) – Erster rein-spanischsprachiger Hit auf Platz 1 der Billboard Hot 100. "MIA" (mit Drake) – Der Song, der ihn in die US-Charts katapultierte. "Callaíta" und "La Noche de Anoche" (mit Rosalía) – Romantische Hits, die Latin-Pop mainstream machen. Alben: YHLQMDLG (2020, Grammy-nominiert), El Último Tour Del Mundo (2020), Un Verano Sin Ti (2022, meistgestreamtes Album aller Zeiten). Bad Bunny hat drei Grammy Awards, neun Latin Grammys. In Deutschland wächst seine Fanbase - insgesamt ist er hierzulande aber noch kein Megastar.

Halftime Show beim Super Bowl: Welche Gastauftritte gibt es? Ob Bad Bunny Gäste auf die Bühne holt, ist noch unklar – die NFL und Apple Music halten Details unter Verschluss. Basierend auf seinen Kollaborationen könnten z.B. Künstler wie Cardi B („I Like It“), Rosalía („La Noche de Anoche“) oder J Balvin („La Canción“) auftreten.

Alternative Super Bowl Halftime Show von Turning Point USA? Turning Point USA, die rechtsgerichtete Organisation, die vom verstorbenen Charlie Kirk gegründet wurde, kündigte an, im nächsten Jahr eine separate Halbzeitshow zum Super Bowl LX anzubieten. Aufgrund der politischen Spannungen und der Einwanderungspolitik in den USA ist die Besetzung von Bad Bunny als Halftime-Act in diesem Jahr besonders politisch. Einige Politiker haben sich bereits erschüttert darüber geäußert, dass ein nicht englischsprachiger Puerto-Ricaner die Halftime-Show des Super Bowls macht. Auch Präsident Donald Trump hat sich schon abfällig über Bad Bunny geäußert. Auf der Website für den bevorstehenden Auftritt können Fans ein Formular ausfüllen, um bestimmte Musikgenres für die alternative Show vorzuschlagen. Die aufgeführten Optionen sind Alles auf Englisch, Americana, Classic Rock, Country, Hip-Hop, Pop und Worship (Gotteslob/Anbetung).

