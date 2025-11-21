Beim Richtfest des neuen Stadions in Nashville spricht der Liga-Boss über die Aussichten, darin in absehbarer Zeit den Super Bowl ausrichten zu können. Von Tobias Wiltschek Für die Tennessee Titans beginnt im Jahr 2027 so etwas wie eine neue Zeitrechnung. Dann nämlich wird nach jetzigem Stand ihre neue Arena eröffnet. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Beim Richtfest an diesem Freitag in Nashville war auch NFL-Commissioner Roger Goodell vor Ort - und musste fast zwangsläufig die Frage beantworten, ob denn in der Arena auch ein Super Bowl stattfinden kann.

Was er gesagt hat, dürfte die Fans in ganz Tennessee gefreut haben. Die Stadt Nashville sei schon jetzt reif für den Super Bowl, wird der Liga-Boss auf der Website der Titans zitiert: "Das Einzige, was fehlte, war die Bühne", erklärte Goodell: "Und ich glaube, jetzt bauen sie eine großartige Bühne." Soll heißen: Wenn das Stadion einmal bezugsfertigt, sollte nichts mehr gegen die Austragung des NFL-Endspiels im neuen Stadion sprechen.

