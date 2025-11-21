nfl
NFL: Super Bowl - Roger Goodell macht den Tennessee Titans Hoffnung auf NFL-Endspiel
- Veröffentlicht: 21.11.2025
- 21:09 Uhr
- Tobias Wiltschek
Beim Richtfest des neuen Stadions in Nashville spricht der Liga-Boss über die Aussichten, darin in absehbarer Zeit den Super Bowl ausrichten zu können.
Für die Tennessee Titans beginnt im Jahr 2027 so etwas wie eine neue Zeitrechnung. Dann nämlich wird nach jetzigem Stand ihre neue Arena eröffnet.
Beim Richtfest an diesem Freitag in Nashville war auch NFL-Commissioner Roger Goodell vor Ort - und musste fast zwangsläufig die Frage beantworten, ob denn in der Arena auch ein Super Bowl stattfinden kann.
Das Wichtigste zur NFL in Kürze
Was er gesagt hat, dürfte die Fans in ganz Tennessee gefreut haben. Die Stadt Nashville sei schon jetzt reif für den Super Bowl, wird der Liga-Boss auf der Website der Titans zitiert: "Das Einzige, was fehlte, war die Bühne", erklärte Goodell: "Und ich glaube, jetzt bauen sie eine großartige Bühne."
Soll heißen: Wenn das Stadion einmal bezugsfertigt, sollte nichts mehr gegen die Austragung des NFL-Endspiels im neuen Stadion sprechen.
Super Bowl in Nashville frühestens im Jahr 2029
Der früheste Termin wäre dafür Februar 2029. Bis dahin stehen die Austragungsorte bereits fest: Im kommenden Jahr richtet das Levi’s Stadium in Santa Clara die große Partie aus, 2027 ist das SoFi Stadium in Los Angeles dran und 2028 das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta.
Erst danach könnte der Super Bowl nach Nashville vergeben werden. Für eine dortige Austragung hat sich auch schon Tennessees Gouverneur Bill Lee ausgesprochen. Er hatte schon zu Beginn des Jahres einen Brief an Goodell geschrieben, der Teil von Nashvilles Bewerbung für die Austragung des Events im Jahr 2029 ist.
Doch Nashville ist nicht die einzige Stadt, die sich dafür beworben hat. Auch Las Vegas hat den Hut schon in den Ring geworfen.