NFL: Washington Commanders werden auch 2026 ein International Game bestreiten

Auch im kommenden Jahr präsentiert sich die NFL mit Spielen der Regular Season im Ausland. Eins werden die Washington Commanders als Heimteam bestreiten.

Von Tobias Wiltschek

Die Washington Commanders werden nach 2025 auch im kommenden Jahr ein International Game bestreiten.

Das verriet Commanders-Präsident Mark Clouse "The Athletic". Damit wird das Team aus Washington erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ein Spiel außerhalb der USA austragen.

"Die NFL hat eindeutig gezeigt, dass es einen Markt dafür gibt", sagte Clouse: "Die Franchise kann dadurch ein neues Publikum ansprechen und auf einer viel globaleren Ebene expandieren."

Im Gegensatz zum Spiel vor wenigen Tagen in Madrid, als sie bei der 13:16-Overtime-Niederlage gegen die Miami Dolphins das Auswärtsteam waren, werden die Commanders das Spiel im nächsten Jahr als Heimteam bestreiten.