NFL: Washington Commanders werden auch 2026 ein International Game bestreiten
- Veröffentlicht: 21.11.2025
- 17:19 Uhr
- Tobias Wiltschek
Auch im kommenden Jahr präsentiert sich die NFL mit Spielen der Regular Season im Ausland. Eins werden die Washington Commanders als Heimteam bestreiten.
Die Washington Commanders werden nach 2025 auch im kommenden Jahr ein International Game bestreiten.
Das verriet Commanders-Präsident Mark Clouse "The Athletic". Damit wird das Team aus Washington erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ein Spiel außerhalb der USA austragen.
"Die NFL hat eindeutig gezeigt, dass es einen Markt dafür gibt", sagte Clouse: "Die Franchise kann dadurch ein neues Publikum ansprechen und auf einer viel globaleren Ebene expandieren."
Im Gegensatz zum Spiel vor wenigen Tagen in Madrid, als sie bei der 13:16-Overtime-Niederlage gegen die Miami Dolphins das Auswärtsteam waren, werden die Commanders das Spiel im nächsten Jahr als Heimteam bestreiten.
Washington Commanders: Genauer Spielort 2026 noch nicht bekannt
Insgesamt ist es die dritte Partie, die die Franchise aus der US-Hauptstadt im Ausland bestreiten wird. 2016 hieß es im Londoner Wembleystadion 27:27 gegen die Cincinnati Bengals. Wie damals ging auch das Spiel gegen die Dolphins in diesem Jahr in die Overtime.
Wo genau das Spiel der Commanders stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Was bekannt ist: In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird es nicht sein. Die Commanders halten zwar die Marketingrechte im Golfstaat. Allerdings werde dort in naher Zukunft kein Spiel stattfinden, wie Gerrit Meier, Managing Director von NFL International, laut "The Athletic" erklärte.
Auch die Los Angeles Rams werden im kommenden Jahr das Heimteam bei einem International Game sein. Wie die NFL mitteilte, werden sie 2026 das erste NFL-Spiel auf australischem Boden in Melbourne bestreiten.
Im Januar wird die Liga dann weitere Details zur International Series 2026 bekanntgeben. Die genauen Ansetzungen folgen dann im Mai im Rahmen der offiziellen Spielplan-Verkündung für die kommende Saison.