Schon vor über einem Jahr schlug offenbar eine Kugel im Büro von Chiefs Head Coach Andy Reid ein. Der Vorfall blieb lange geheim.

Ein bislang unbekannter Vorfall aus dem vergangenen Jahr sorgt in der NFL für Aufsehen: Wie aus einem Bericht des "Kansas City Star" hervorgeht, soll im Mai 2024 eine Pistolenkugel das Bürofenster von Andy Reid im Trainingszentrum der Kansas City Chiefs durchschlagen haben, während der Head Coach alleine darin arbeitete.

Das Projektil sei demnach kurz nach Mitternacht durch die Scheibe eingeschlagen und nur einige Meter von Reids Schreibtisch entfernt in der Wand stecken geblieben. Der 67-Jährige blieb unverletzt.

Ermittlungen der Polizei ergaben demnach, dass die Schüsse von außerhalb des Geländes abgefeuert worden seien. Insgesamt hätten in dieser Nacht drei Kugeln das Gebäude getroffen: eine in Reids Büro, eine knapp darüber in den dritten Stock und eine weitere eine Klimaanlage an der Fassade.