Vorfall aus dem letzten Jahr

NFL - Kansas City Chiefs: Schüsse auf Büro von Head Coach Andy Reid

  • Veröffentlicht: 21.08.2025
  • 07:53 Uhr
  • Thomas Gallus

Schon vor über einem Jahr schlug offenbar eine Kugel im Büro von Chiefs Head Coach Andy Reid ein. Der Vorfall blieb lange geheim.

Ein bislang unbekannter Vorfall aus dem vergangenen Jahr sorgt in der NFL für Aufsehen: Wie aus einem Bericht des "Kansas City Star" hervorgeht, soll im Mai 2024 eine Pistolenkugel das Bürofenster von Andy Reid im Trainingszentrum der Kansas City Chiefs durchschlagen haben, während der Head Coach alleine darin arbeitete.

Das Projektil sei demnach kurz nach Mitternacht durch die Scheibe eingeschlagen und nur einige Meter von Reids Schreibtisch entfernt in der Wand stecken geblieben. Der 67-Jährige blieb unverletzt.

Ermittlungen der Polizei ergaben demnach, dass die Schüsse von außerhalb des Geländes abgefeuert worden seien. Insgesamt hätten in dieser Nacht drei Kugeln das Gebäude getroffen: eine in Reids Büro, eine knapp darüber in den dritten Stock und eine weitere eine Klimaanlage an der Fassade.

Kansas City Chiefs: Vorfall blieb lange geheim

Eine Sprecherin der Kansas City Police erklärte, es habe noch keine Anklagen oder Festnahmen gegeben. Der Fall werde jedoch als versuchte schwere Körperverletzung („aggravated assault“) behandelt, da sich zum Zeitpunkt des Einschlags mehrere Personen im Gebäude aufgehalten hätten.

Die Polizei betonte aber auch, dass es keine Hinweise auf einen gezielten Angriff gegen die Chiefs, Andy Reid oder eine andere bestimmte Person gebe.

Reids Büro ist mittlerweile mit Panzerglas gesichert. Laut "Kansas City Star" sei der Vorfall intern allerdings über 15 Monate weitgehend unbekannt geblieben, auch viele Spieler und Mitarbeiter der Chiefs sollen erst jetzt davon erfahren.

